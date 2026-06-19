پیام تسلیت امیر دریادار سیاری به مناسبت درگذشت پدر شهیدان کاظمیراد
رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش بهمناسبت درگذشت پدر شهیدان کاظمیراد، پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش امیر دریادار حبیب الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، درگذشت پدر شهیدان بیژن، شیرزاد و فیروز کاظمیراد را تسلیت گفت.
متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
کلُّ مَنْ عَلیها فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبَّک ذوالجلالِ والاکرامِ
خانواده محترم و معزی شهیدان کاظمیراد
سلام علیکم؛
با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت پدر صبور و سرافراز آن خاندان ایثار، موجب تالم و اندوه فراوان گردید. پدران شهدا، قلههای استقامت و ستونهای استوار عزت این سرزمین اند؛ مردانی که با تقدیم عزیزترین سرمایه خویش در راه اعتلای اسلام و ایران، نام خود را در دفتر زرین ایثار و وفاداری جاودانه ساختند. آنان سالیان متمادی، بار سنگین فراقِ داغ فرزند و رنج روزگار را با صبری زینبگونه بر دوش کشیدند و هرگز از آرمانهای بلند شهیدان خویش دست نکشیدند.
آن پدر مؤمن و مقاوم نیز پس از سالها تحمل سختیِ رنجِ دوری و داغ جانسوز فرزندان شهیدش، دعوت حق را لبیک گفت و به کاروان نورانی شهیدان خویش پیوست، دیداری که بیتردید پاداشِ سالیان صبر، ایمان و استقامتِ ایشان است.
اینجانب ضمن ابراز همدردی، فقدان این پدر بزرگوار را به خانواده معظم شهیدان کاظمیراد تسلیت عرض نموده و از درگاه ذات اقدس الهی برای آن مرحوم مغفور، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای آن خانواده محترم و سایر بازماندگان، صبر جزیل و اجر عظیم مسئلت مینمایم.
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران
دریادار دکتر حبیبالله سیاری