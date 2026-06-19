خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت امیر دریادار سیاری به مناسبت درگذشت پدر شهیدان کاظمی‌راد

پیام تسلیت امیر دریادار سیاری به مناسبت درگذشت پدر شهیدان کاظمی‌راد
کد خبر : 1801447
لینک کوتاه کپی شد.

​رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش به‌مناسبت درگذشت پدر شهیدان کاظمی‌راد، پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش امیر دریادار حبیب الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، درگذشت پدر شهیدان بیژن، شیرزاد و فیروز کاظمی‌راد را تسلیت گفت. 

متن پیام بدین شرح است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

کلُّ مَنْ عَلی‌ها فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبَّک ذوالجلالِ والاکرامِ

خانواده محترم و معزی شهیدان کاظمی‌راد

سلام علیکم؛ 

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت پدر صبور و سرافراز آن خاندان ایثار، موجب تالم و اندوه فراوان گردید. پدران شهدا، قله‌های استقامت و ستون‌های استوار عزت این سرزمین اند؛ مردانی که با تقدیم عزیزترین سرمایه خویش در راه اعتلای اسلام و ایران، نام خود را در دفتر زرین ایثار و وفاداری جاودانه ساختند. آنان سالیان متمادی، بار سنگین فراقِ داغ فرزند و رنج روزگار را با صبری زینب‌گونه بر دوش کشیدند و هرگز از آرمان‌های بلند شهیدان خویش دست نکشیدند. 

آن پدر مؤمن و مقاوم نیز پس از سال‌ها تحمل سختیِ رنجِ دوری و داغ جان‌سوز فرزندان شهیدش، دعوت حق را لبیک گفت و به کاروان نورانی شهیدان خویش پیوست، دیداری که بی‌تردید پاداشِ سالیان صبر، ایمان و استقامتِ ایشان است. 

اینجانب ضمن ابراز همدردی، فقدان این پدر بزرگوار را به خانواده معظم شهیدان کاظمی‌راد تسلیت عرض نموده و از درگاه ذات اقدس الهی برای آن مرحوم مغفور، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای آن خانواده محترم و سایر بازماندگان، صبر جزیل و اجر عظیم مسئلت می‌نمایم. 

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران 

دریادار دکتر حبیب‌الله سیاری

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی