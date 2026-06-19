به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش امیر دریادار حبیب الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، درگذشت پدر شهیدان بیژن، شیرزاد و فیروز کاظمی‌راد را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کلُّ مَنْ عَلی‌ها فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبَّک ذوالجلالِ والاکرامِ

خانواده محترم و معزی شهیدان کاظمی‌راد

سلام علیکم؛

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت پدر صبور و سرافراز آن خاندان ایثار، موجب تالم و اندوه فراوان گردید. پدران شهدا، قله‌های استقامت و ستون‌های استوار عزت این سرزمین اند؛ مردانی که با تقدیم عزیزترین سرمایه خویش در راه اعتلای اسلام و ایران، نام خود را در دفتر زرین ایثار و وفاداری جاودانه ساختند. آنان سالیان متمادی، بار سنگین فراقِ داغ فرزند و رنج روزگار را با صبری زینب‌گونه بر دوش کشیدند و هرگز از آرمان‌های بلند شهیدان خویش دست نکشیدند.

آن پدر مؤمن و مقاوم نیز پس از سال‌ها تحمل سختیِ رنجِ دوری و داغ جان‌سوز فرزندان شهیدش، دعوت حق را لبیک گفت و به کاروان نورانی شهیدان خویش پیوست، دیداری که بی‌تردید پاداشِ سالیان صبر، ایمان و استقامتِ ایشان است.

اینجانب ضمن ابراز همدردی، فقدان این پدر بزرگوار را به خانواده معظم شهیدان کاظمی‌راد تسلیت عرض نموده و از درگاه ذات اقدس الهی برای آن مرحوم مغفور، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای آن خانواده محترم و سایر بازماندگان، صبر جزیل و اجر عظیم مسئلت می‌نمایم.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار دکتر حبیب‌الله سیاری