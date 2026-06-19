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ابلاغ دستورالعمل‌های عبور از تنگه هرمز به کشتی‌ها

ابلاغ دستورالعمل‌های عبور از تنگه هرمز به کشتی‌ها
کد خبر : 1801443
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نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس دستورالعمل‌های لازم برای کشتی‌های عبوری را باتوجه به تفاهمنامه اسلام آباد منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، متن کامل پیام نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس  که در دو نسخه انگلیسی و فارسی منتشر شد به این شرح است:

 

با عنایت به امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و ابلاغ دستور از سوی مقامات مسئول، به اطلاع متقاضیان عبور از تنگه هرمز می‌رساند در بازه زمانی اعلام شده در تفاهم‌نامه، عبور کشتی‌هایی که درخواست عبور خود را با رعایت نکات زیر به مدیریت آبراه خلیج فارس ارسال نمایند، به سرعت انجام خواهد شد.

آدرس رسمی ارائه درخواست عبور به نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس:

PGSA.ir

ایمیل جهت پیگیری درخواست:

Info@PGSA.ir

نکات مهم: 

تنها مسیر رسمی برای رسیدگی به درخواست های عبور، وبسایت و ایمیل فوق است.

مسیرهای معتبر و در دسترس تماس با کشتی باید در درخواست ارسالی ارائه شود.

به منظور جلوگیری از معطل شدن در ورودی یا خروجی تنگه هرمز، ضروری است حداقل ۴۸ ساعت قبل از رسیدن به محدوده تنگه، درخواست عبور با درج کامل اطلاعات مورد نیاز ارسال گردد.

در طول دوره ۶۰ روزه، هیچ هزینه‌ای از کشتی اخذ نشده و تعرفه خدمات امنیت، ایمنی و محیط زیست و همچنین بیمه ایرانی مربوطه برعهده دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

با توجه به شرایط خاص و وجود برخی مخاطرات ایمنی در مسیر عبور و به دلیل لزوم حصول اطمینان از تردد ایمن و امن و جلوگیری از حوادث دریایی، هماهنگی مسیر و زمان اعلامی عبور برای هر کشتی پیش از حرکت به سوی تنگه ضروری است؛ مسئولیت عدم رعایت بر عهده مالک کشتی است. 

با تشکر

ابلاغ دستورالعمل‌های عبور از تنگه هرمز به کشتی‌ها

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