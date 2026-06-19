آیت الله سعیدی در نماز جمعه قم:به گزارش ایلنا، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ که در مصلای قدس قم برگزار شد، با تسلیت ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) در رابطه با هدف قیام امام حسین (ع) عنوان کرد: امام حسین (ع) در وصیت نامه خود به محمد حنفیه نوشتند: «إنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاْءصْلاَحِ فِی أُمَّه جَدِّی مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَهُ عَلَیْهِ وَءَالِهِ؛ أُرِیدُ أَنْ ءَامُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ، وَأَسِیرَ بِسِیرَه جَدِّی وَسِیرَه أَبِی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام. فَمَنْ قَبِلَنِی بِقَبُولِ الْحَقِّ فَاللَهُ أَوْلَی بِالْحَقِّ، وَمَنْ رَدَّ عَلَیَّ هَذَا أَصْبِرُ حَتَّی یَقْضِیَ اللَهُ بَیْنِی وَبَیْنَ الْقَوْمِ بِالْحَقِّ؛ وَهُوَ خَیْرُ الْحَاکِمِینَ»

تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه‌ معصومه سلام الله علیها تصریح کرد: امام حسین (ع) در این وصیت نامه هدف خود از قیام را طلب اصلاح در امت پیامبر (ص)، امر به معروف و نهی از منکر و عمل به سیره پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) معرفی می‌کند.

خطیب جمعه قم اضافه کرد: امام صادق (ع) در زیارت حضرت عباس (ع) می‌فرماید: «السَّلَامُ عَلَیک أَیهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ- الْمُطِیعُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَمِیرِ الْمـُؤْمِنِینَ وَ الْحـَسَنِ وَ الْحُسَینِ ع السَّلَامُ» یعنی سلسله اتصال تبعیت و اطاعت حضرت عباس (ع) از خدا، رسول (ص) و امام علی (ع) شروع شده و تا امام حسن (ع) و امام حسین (ع) ادامه پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: از این دو مجموعه یعنی امر به معروف و نهی از منکر و تبعیت محض از خدا، رسول خدا (ص)، ائمه (ع) و در عصر غیبت از ولی فقیه برای امروز ما درس مهمی وجود دارد.

امام جمعه قم بیان کرد: اول اینکه معروف و منکر منحصر در رفتارهای فردی نیست بلکه شامل همه نظم‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌شود. دوم اینکه از فرمایش امام صادق (ع) متوجه می‌شویم که از شاخصه‌های مهم عبد صالح این است که انسان مومن باید تابع محض خدا، رسول خدا (ص) و ائمه (ع) باشد.

خطیب جمعه قم اضافه کرد: در امر به معروف و نهی از منکر نیز آمر و ناهی باید مطیع محض اسلام باشد تا جامعه دچار هرج و مرج نشود. بررسی تاریخ کربلا نشان می‌دهد که همه بنی هاشم و اصحاب مطیع محض امام حسین (ع) بودند و در اوج سخت‌ترین شرایط نه به دلیل شجاعت فردی بلکه به خاطر اطاعت مطلق از حجت خدا مورد تایید و ستایش امام حسین (ع) قرار گرفتند.

نماینده ولی فقیه در قم ادامه داد: معروف و منکر مفاهیمی پویا هستند و تشخیص دقیق مصادیق آن در هر عصر نیازمند مرجع تشخیص است که در عصر ظهور به عهده امام زمان و درعصر غیبت به عهده ولی فقیه جامع شرایط است.

وی بیان کرد: در عصر غیبت برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر از مسیر خود خارج نشود و به دست کار نابلدها نیفتد یا با انگیزه‌های شخصی اجرا نشود، نیازمند هدایت‌های رهبری است.

امام جمعه قم اظهار کرد: ولی فقیه به عنوان نایب امام زمان (عج) مسئولیت تبیین معروف‌ها و شناسایی منکرها را دارد تا هدف اصلاح در امت اسلام به درستی انجام شود و جامعه دچار پراکندگی و اعمال سلایق شخصی و جناحی نشود.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در پیامی خطاب به مردم ایران درباره تفاهم نامه منعقد شده، فرمودند: «علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهّدی که رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه‌ی آن را صادر نمودم. ایشان همچنین تصریح کرده‌اند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده‌خواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت.»

آیت الله سعیدی تاکید کرد: با توجه به سابقه‌ای که آمریکا دارد می‌دانیم که به تعهدات خود پایبند نیست. اما به احترام فرمایش رهبر معظم انقلاب حدود را رعایت کرده و امیدواریم که طرف مقابل به تعهدات عمل کند. ما به تاسی حضرت عباس (ع) گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب هستیم.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) گفت: قوه قضائیه در مقابله با جاسوسان، مزدوران و مفسدان اقدامات خوبی انجام داده است که به اطلاع مردم نیز رسیده است. از اقدامات انجام شده تشکر می‌کنیم.

آیت الله سعیدی در خطبه اول عنوان کرد: خداوند در آیه ۲۵ سوره فتح می‌فرماید: «هُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْیَ مَعْکُوفًا أَنْ یَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِیبَکُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَیْرِ عِلْمٍ ۖ لِیُدْخِلَ اللَّهُ فِی رَحْمَتِهِ مَنْ یَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَیَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا؛ آنان کسانی هستند که کفر ورزیدند و شما را از [ورود به] مسجدالحرام باز داشتند و نیز نگذاشتند قربانی‌هایی که با خود آورده بودید به محل قربانی اش برسد، و اگر مردان و زنان مؤمن ناشناسی در میان مکه نبودند، تا جنگ شما سبب کشته شدن آن بی گناهان شود و در نتیجه امر ناملایم و مکروهی [چون دیه] گریبان شما را بگیرد [شما را از جنگ باز نمی‌داشتیم، ولی بازداشتیم] تا خدا هرکه را [مانند مردان و زنان مومنی که برای شما ناشناخته بودند] بخواهد در رحمتش درآورد. [و] اگر مؤمنان از کافران جدا بودند یقیناً کافران [از اهل مکه] را به عذابی دردناک عذاب می‌کردیم.

امام جمعه قم تصریح کرد: کفار مکه سال‌ها مانع ورود مسلمانان به مکه شده بودند. در ماجرای حدیبیه وقتی مسلمانان برای انجام حج راهی مکه شده بودند کفار مانع ورود مسلمانان به مکه برای اجرای مناسک حج شدند به همین خاطر مسلمانان تصمیم گرفتند با همه توان با کفار قریش مقابله کنند اما خداوند با اجرای صلح حدیبیه مانع این خونریزی شد و نگذاشت مسلمانان به مکه حمله کنند.

وی گفت: در مکه مردان و زنانی بودند که مسلمان شده بودند اما دین خود را از کفار مکه مخفی می‌کردند و شرایط هجرت به مدینه را نداشتند. اگر مسلمانان به مکه حمله می‌کردند این مسلمانان مخفی آسیب می‌دیدند. به همین خاطر خداوند مسلمانان با الزام و اجرای صلح حدیبیه مانع این خونریزی شد و مسلمانان مکه را مشمول رحمت خود قرار داد.

خطیب جمعه قم اضافه کرد: صلح حدیبیه منافع و پیروزی‌های دیگری هم به همراه داشت به همین خاطر خداوند در سوره فتح از آن به عنوان فتح مبین یاد می‌کند.

وی با بیان اینکه سوره فتح روایت یک ماجرای تاریخی است اما برای امروز ما هم درس‌های متعددی دارد، به تشریح این درس‌ها پرداخت.

امام جمعه قم گفت: رعایت خون مسلمانان مهم‌تر از حمله و جنگ با کفار است؛ به عبارت دیگر حافظت از جان مومن حتی اگر باعث به تعویق انداختن یک پیروزی نظامی بزرگ برای مسلمانان باشد این حفاظت در اولویت قرار دارد. این نشان می‌دهد اسلام دین دوستی است نه قدرت طلبی.

نماینده ولی فقیه در قم اظهار کرد: رهبری جامعه باید همه جوانب، آثار و عواقب درگیری با دشمن را محاسبه کند سپس فرمان حمله را صادر کند. اگر در ماجرای حدیبیه جنگی رخ می‌داد علاوه بر آسیب‌هایی که به مسلمان می‌رسید منافعی هم از دست می‌رفت.

خطیب جمعه قم اضافه کرد: در جنگ روایت‌ها مسلمانان نباید اجازه بدهند روایت اول را دشمنان داشته باشند به همین خاطر با صلح حدیبیه پیامبر اکرم (ص) فرصت سو استفاده از دشمنان را گرفت و به همه ثابت کرد که مسلمانان جنگ طلب نیستند هرچند جنگ بلد هستند.

وی بیان کرد: رهبری حکیمانه پیامبر (ص) نشان داد که چه زمانی باید شمشیر کشید و چه زمانی باید دست از جنگ برداشت تا اسلام در نزد جهانیان زیباتر جلوه کند.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) اظهار کرد: امروز هم مدیریت حکیمانه رهبر معظم انقلاب ما را در برابر استکبار جهانی به پیروزی رساند و ما همچنان با اطاعات از رهبری در انتظار پیروزی نهایی هستیم.

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