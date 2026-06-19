ابوترابیفرد در خطبههای نماز جمعه:
هیئت حاکمه آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست/ پیروزی ایران نتیجه صبر جمعی در برابر دشمن است
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه قدرت ثمره صبر خیابان، میدان و دیپلماسی در کنار هم است، گفت: امروز هیئت حاکمه آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام سید محمدحسن ابوترابیفرد در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران، گفت: عاشورا نماد برجسته و عالیترین جلوه تعالیم آسمانی قرآن و مدرسه پیامبر اعظم است.
وی ادامه داد: حوزه صبر یکی از حوزههای برجسته در مدرسه عاشورا است که روح دین و حقیقت معارف الهی را نمایان میکند و در هر کلام وحیانی که واژه صبر به کار رفته، پیوست حق وجود دارد.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه در کربلا صبر موج میزد، گفت: صبر در اطاعت از خداوند از نمونههای روشن آن در واقعه کربلاست.
وی افزود: امروز عاشورا در یمن، لبنان، غزه، فلسطین، تهران و ایران و عراق حضور دارد؛ مادران و پدران در غزه مظلوم و مقاوم کنار پیکر شهدا میگویند فرزندان ما از امام حسن (ع) و امام حسین (ع) کمتر نیستند و فرماندهان حماس نیز بارها اعلام کردهاند راه ما راه عاشورا و کربلاست.
حجتالاسلام ابوترابیفرد گفت: مدرسه امام حسین (ع) مدرسه شناخت حق و صبر در کنار حق است که قیام را شکل داده و قدرت را برای محور مقاومت ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه یکی از حوزههای مهم صبر، صبر جمعی است، افزود: صبر جمعی دو مصداق داخلی و خارجی دارد؛ صبر داخلی یعنی مردم با هم در مسیر ایمان و مقاومت همراه باشند و حتی شبها خیابان را به عبادتگاه تبدیل کنند.
حجتالاسلام ابوترابیفرد ادامه داد: صبر فردی باید با صبر دیگران پیوند بخورد، زیرا قدرت ثمره صبر جمعی ایران، فلسطین، غزه، بیروت، یمن و عراق در کنار هم است.
وی افزود: قدرت ثمره صبر خیابان، میدان و دیپلماسی در کنار هم است؛ با هم صبر کنید که این معنای واقعی صبر جمعی است و رزمندگان ما نیز با همین صبر به پیروزی رسیدند.
خطیب نماز جمعه تهران گفت: صبر جمعی خارجی یعنی ایستادگی در برابر دشمن؛ قرآن میفرماید نباید صبر شما کمتر از دشمنان باشد. این صبر ملت ایران بود که آمریکا را شکست داد و در این میدان، صبر ملت ایران بر صبر همه دشمنان سبقت گرفت و پیروزی را رقم زد.
وی در خطبه سیاسی نماز جمعه تهران، اظهار کرد: هفتم تیرماه، یادآور خونبارترین حادثه و شهادت بهترین فرزندان و بازوان قدرتمند اسلام و انقلاب اسلامی است؛ یاد یاران امام و در رأس آنان ریاست قوه قضاییه، عالم، فقیه و سیاستمدار شجاع و هوشمند، آیتالله دکتر بهشتی (رضواناللهتعالیعلیه) و ۷۲ چهره آراسته به مقام شهادت را گرامی میداریم. از خدای متعال برای آنان و برای دولت شهید رجایی و شهید حجتالاسلام آیتالله باهنر، که مردانی بودند که در این مسیر به مقام شهادت رسیدند، علو درجات مسئلت داریم.
حجتالاسلام ابوترابیفرد بیان کرد: همچنین برای شهید دیگر قوه قضاییه، آیتالله رئیسی (رضواناللهتعالیعلیه) که افتخار آراستگی به مقام شهادت را خدای متعال به او و همراهان و یارانش عنایت کرد، از خداوند متعال علو درجات مسئلت داریم.
خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: هفته قوه قضاییه را گرامی میداریم و برای برادر ارجمندم حجتالاسلام محسنی اژهای و همکاران محترم وی و همچنین حجتالاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائیه، از خداوند آرزوی توفیق و سعادت داریم. این مردان با فهم درست از مسائل قوه قضاییه و تجربه طولانی و عمیق، اراده کردهاند این کار سخت و دشوار را سامان دهند؛ امیدواریم در مسیر سامان این نهاد که اصلاح آن به معنای اصلاح کشور است، مورد عنایات خاص خدای متعال قرار گیرند.
وی در ادامه، گفت: حیات انسان امروز درگیر جنگ، خشونت و استفاده نامشروع از قدرت است؛ مسئلهای که با توسعه فناوریهای نوین به یکی از پیچیدهترین چالشهای جهان معاصر تبدیل شده است. عقل و علم که میتوانند نقش تعیینکنندهای در مهار قدرت و کنترل خشونت و جنگ داشته باشند، متأسفانه به دلیل فاصله گرفتن از معنویت، اخلاق و آموزههای وحیانی، گاه خود به ابزاری برای گسترش جنگ و خشونت تبدیل شدهاند. در جهانی زندگی میکنیم که از صلح سخن میگوید، اما بر مدار جنگ حرکت میکند.
خطیب نماز جمعه تهران، با اشاره به سخنان جورج بوش، رئیسجمهور وقت آمریکا در سپتامبر ۱۹۹۰ میلادی و طرح «نظم نوین جهانی»، گفت: وی از شکلگیری نظام تکقطبی پس از فروپاشی شوروی سخن گفت و ادعا کرد جهانی مبتنی بر قانون، رفاه و احترام قدرتها به ملتها در حال شکلگیری است.
وی افزود:، اما در عمل، همان ساختار قدرت در دو جنگ گسترده علیه ملتهای عراق و افغانستان، صدها هزار انسان را به شهادت رساند و با هزینهای حدود ۵ تریلیون دلار، واقعیتی متفاوت از آن نظم ادعایی را آشکار کرد. امروز نیز شبیخون این نظام سلطه به انسانیت، عدالت و ارزشهای انسانی در غزه، بیروت، فلسطین و ایران اسلامی قابل مشاهده است.
خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: انبیا الهی برای هدایت بشر به سوی صلح، امنیت و عدالت مبعوث شدند و تمدن اسلامی نیز تمدنی توحیدی و وحیانی برای تربیت جامعهای عدالتمحور است.
وی ادامه داد: اسلام برای تحقق این هدف دو راهبرد اساسی دارد؛ نخست «یُزَکّیهِم وَ یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَ الحِکمَه» یعنی تربیت انسانها. این رسالت همه ماست که شامل شناخت معروف و منکر، پیوند با معروف و فاصله گرفتن از منکر و دعوت به معروف میشود. البته زبان ما باید زبان اصلاح باشد و دعوت به معروف محور عمل اجتماعی قرار گیرد.
حجتالاسلام ابوترابیفرد گفت: این مسیر مهم است، اما کافی نیست؛ زیرا قدرت در صورت نبود تربیت اخلاقی، زمینه طغیان را فراهم میکند و انسانِ گرفتار طغیان به حقوق دیگران تجاوز میکند. ریشه بسیاری از این انحرافات در قدرت، علم، ثروت و دانش است اگر با تربیت الهی همراه نشود.
وی افزود: قرآن کریم بر شکلگیری نظامی مبتنی بر شایستهسالاری و حضور انسانهای عادل و فقیه تأکید دارد؛ در عصر غیبت نیز فقیه عادل و وارسته دارای صلاحیت رهبری است که در قانون اساسی نیز با سازوکار خبرگان ملت تعیین میشود.
خطیب نماز جمعه تهران گفت: نظام اسلامی باید قدرت داشته باشد؛ «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّه»، زیرا قدرت ابزار ایستادگی در برابر ستمگران است.
وی ادامه داد: راهبرد امام شهید نیز خلق قدرت برای ملت ایران و محور مقاومت بود تا در برابر آمریکا ایستادگی شود و اجازه داده نشود زیادهخواهان جهان منافع ملتها را مصادره کنند. این قدرت در ایران شکل گرفت و ثمره آن ایستادگی در برابر جبهه استکبار جهانی و تحقق پیروزی در سالهای اخیر بوده است.