رئیس کل دادگستری استان بوشهر:
روزانه حدود یک میلیون مترمکعب از گازهای فلر پالایشگاه نهم پارس جنوبی بازیافت میشود
رئیس کل دادگستری استان بوشهر از بهرهبرداری از فاز نخست پروژه دریافت و بازیافت گازهای ارسالی از مشعل پالایشگاه نهم پارس جنوبی در مجتمع پتروپالایش کنگان خبر داد و این اقدام را گامی مهم در صیانت از منابع ملی و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی دانست.
به گزارش ایلنا، رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به شهرستان عسلویه گفت: رئیس قوه قضاییه در این سفر در راستای حفظ محیط زیست و جلوگیری از مشعل سوزی و فلر و همچنین هدر رفت منابع ملی دستوراتی صادر کرد که دستاوردهای پیگیری این دستورات در زمینه کاهش فلرینگ در منطقه پارس جنوبی، موجب شد حجم فلرهای منطقه که پیش از این ۸.۹ میلیون مترمکعب در روز بود به ۵.۹ میلیون مترمکعب کاهش یابد و طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، این رقم تا پایان سال جاری و سال آینده به ۲.۹ میلیون مترمکعب خواهد رسید.
مهدی مهرانگیز در ادامه اظهار کرد: ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز در جهان سالها با پدیده فلرینگ و سوزاندن گازهای همراه در مشعلها مواجه بوده است، موضوعی که علاوه بر هدررفت منابع ارزشمند انرژی، آثار زیستمحیطی قابل توجهی نیز به همراه دارد.
وی با اشاره به پیگیریهای دستگاه قضایی استان بوشهر در راستای کاهش فلرینگ در منطقه پارس جنوبی افزود: با ورود دادگستری استان بوشهر و صدور دستورات قضایی لازم در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ محیط زیست، زمینه اجرای پروژه دریافت گازهای ارسالی از مشعل پالایشگاه نهم و انتقال آن به مجتمع پتروپالایش کنگان فراهم شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: فاز نخست این طرح راهبردی از تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۵ به بهرهبرداری رسیده و برای نخستین بار امکان استفاده از گازهای پالایشگاه نهم به عنوان سوخت بویلرهای مجتمع پتروپالایش کنگان فراهم شده است.
مهرانگیز ادامه داد: در مرحله نخست اجرای این طرح، روزانه حدود یک میلیون مترمکعب از گازهای فلر پالایشگاه نهم بازیافت و به عنوان سوخت پایدار در واحدهای تولید بخار مجتمع مصرف میشود که این میزان معادل بیش از ۳۳۰ میلیون مترمکعب در سال است.
وی گفت: اجرای این پروژه علاوه بر کاهش قابل توجه آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از فلرینگ، موجب کاهش وابستگی این مجتمع به گاز شبکه سراسری شده و در بهبود ناترازی انرژی کشور نیز نقش مؤثری دارد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجام شده در فاز نخست پروژه تصریح کرد: انجام مطالعات مهندسی پایه و تفصیلی، تهیه مدارک و نقشههای فنی، احداث حدود ۳۶۰۰ متر خط لوله انتقال گاز و نصب تجهیزات کنترلی و ایمنی مورد نیاز از جمله اقدامات اجرایی این طرح بوده است.
مهرانگیز همچنین از برنامهریزی برای اجرای فاز دوم این پروژه خبر داد و افزود: در این مرحله تمامی گازهای قابل بازیافت از پالایشگاه نهم پس از جمعآوری و انجام فرآیند شیرینسازی با استفاده از دانش فنی و تجهیزات نوین، به عنوان خوراک واحدهای فرایندی مجتمع مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: دانش فنی و تجربه حاصل از اجرای این طرح میتواند در سایر پالایشگاههای پارس جنوبی و دیگر مراکز صنعتی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد تا گامی مؤثر در بازیابی حداکثری گازهای فلر و صیانت از منابع ملی برداشته شود.
مهرانگیز در پایان تصریح کرد: دستگاه قضایی با تمام توان از چنین طرحهایی که در راستای صیانت از بیتالمال، تقویت اقتصاد ملی و تضمین سلامت زیستمحیطی مردم منطقه است، حمایت همهجانبه خواهد کرد