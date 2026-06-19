با عوامل مرتبط با رژیم صهیونیستی و اخلالگران اقتصادی در جنگ ۱۲ روزه قاطعانه برخورد کردیم

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حمزه خلیلی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران به اقدامات قوه قضاییه در ایام جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان ضمن شناسایی عوامل مرتبط با دولت‌های متخاصم و رژیم صهیونیستی با کسانی که در این ایام به معیشت مردم لطمه وارد کردند و با دشمنان همکاری کردند به طور جدی برخورد کردیم.

وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه در همه ادوار تلاش کرده است که گام‌های بلندی به سمت اجرا و تحقق عدالت بردارد، تصریح کرد: در دوره جدید مدیریت قوه قضاییه برای رسیدن به این امر سندی را تعریف کردیم که در طول دو سال گذشته ۶۰ درصد آن اجرایی شده و ان شاءالله ۴۰ درصد باقیمانده نیز در یک سال آینده اجرایی خواهد شد.

خلیلی با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده در قوه قضاییه در قالب کتاب روایت ۲ به چاپ رسیده است، به توضیح مختصری درباره این اقدامات پرداخت و افزود: امروز ۹۴ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گواهی سوء پیشینه در کمتر از ۱۴ ساعت صادر می‌شود، شناسایی و توقیف اموال در کمتر از ۱۴ دقیقه انجام می‌شود، بیش از ۱۱ هزار دادگاه علنی بر خط برگزار شده است، بیش از ۸۰ هزار مزایده به صورت الکترونیکی برگزار شده است، سامانه پیشرفته دستیار هوشمند قاضی راه اندازی شد، ۷۵۰ هزار جلسه دادگاه الکترونیکی برگزار شد، که این موارد تنها بخش‌هایی از اقدامات قوه قضاییه در دوره جدید مدیریت خود بوده است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اقدامات گسترده و خوبی انجام شده است، خاطرنشان کرد با تشکیل شعبه ویژه و به کارگیری قضات صاحب نظر، ۲۷ هزار پرونده مهم و کلان اقتصادی رسیدگی شد و نزدیک به ۱۰۳ همت از معوقات بانک‌ها به بیت المال برگشت همچنین قوه قضاییه توانست بالغ بر ۵۸۰ هزار میلیارد در ارتباط با پرونده‌های کلان اقتصادی به بیت المال بازگرداند.

وی با تاکید بر اهمیت اصلاح ساختارها تصریح کرد در این دوره زمانی بازرسی کل کشور ۲۳۴ گلوگاه فساد را در ادارات مختلف شناسایی کرد و نظارت بر اصلاح این ساختارها را در دستور کار خود قرار داد.همچنین لازم به ذکر است تمام اقدامات انجام شده در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت کتابچه‌ای تحت عنوان تحول قضایی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی تهیه و چاپ شده است.

خلیلی همچنین به اقدامات قوه قضاییه در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اشاره کرد و افزود: مهمترین اقدام و ماموریت قوه قضاییه در این ایام شناسایی عوامل مرتبط با دولت‌های متخاصم و رژیم صهیونیستی بود و توانستیم با رسیدگی سریع و قاطع این افراد را به مجازات برسانیم که برخی از این مزدوران به حبس طویل المدت، برخی به مصادره اموال و برخی به اعدام محکوم شدند. و همه شاهد بودیم که قوه قضاییه در برخورد با این اشخاص کوتاه نیامده و قطعاً کوتاه نخواهد آمد.

معاون اول قوه قضاییه همچنین به برخورد قاطع با کسانی که در این ایام با دشمن از طریق احتکار، گران فروشی و اخلال در نظام اقتصادی همکاری کردند اشاره کرد و افزود: در راستای نظارت بر بازار با هماهنگی وزارت دادگستری بیش از ۶۱۶۰ بازرسی انجام شد و نزدیک به ۱۴۵۰ واحد صنفی متخلف و خائن به این ملت به مجازات محکوم شدند.

وی در پایان همچنین به اقدامات قوه قضاییه در برگزاری دادگاه‌های خانواده و دادگاه‌های صلح اشاره کرد و گفت: اقدامات خوبی نیز در زمینه اجرای قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول، قانون دسترسی به اطلاعات آزاد، قانون گزارشگران فساد، قانون مواد الحاقی به اصل ۴۹ و غیره انجام شده است.

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