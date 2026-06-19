به گزارش ایلنا، علی القاصی درآستانه هفته قوه قضاییه و در جریان سفر به شهرستان قدس، در ابتدا در مزار مطهر شهدای این شهرستان حضور یافت و پس از استقبال توسط امام جمعه، فرماندار و نماینده مردم شریف شهرستان قدس در مجلس شورای اسلامی و سایر مقامات محلی، با حضور در مزار مطهر شهدا به مقام شهیدان شهرستان قدس ادای احترام کرد.

علی القاصی با تقدیم گل و قرائت فاتحه در محل قبور ۴۰۰ شهید شهرستان قدس از جمله ۴۰ شهید جنگ‌های تحمیلی اخیر خصوصا رمضان، با آرمان‌های شهدا، امام شهیدان و قائد شهید امت تجدید میثاق نمود.

علی القاصی سپس با حضور در محل پروژه ساختمان انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان، این مجموعه را در آستانه هفته قوه قضائیه افتتاح کرد.

این پروژه که با هدف تقویت زیرساخت‌های حمایتی از خانواده‌های مددجویان، در زمینی با زیربنای ۲۵۰۰ متر مربع احداث شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به اهمیت نقش خیرین و صنعتگران در پیشبرد اهداف دستگاه قضا در حوزه حقوق عامه، تصریح کرد: این پروژه با مشارکت نزدیک به ۳۰ تن از خیرین و صنعتگران شهرستان قدس و با بهره‌گیری از اراضی واگذار شده توسط شهرداری، طی مدت ۱۸ ماه به بهره‌برداری رسیده است.

ایجاد درآمد پایدار؛ رویکرد نوین در حمایت از خانواده مددجویان

عضو شورای عالی قوه قضاییه در بازدید از بخش‌های مختلف این ساختمان از جمله دفاتر انجمن حمایت، اتاق‌های مددکاری و اتاق‌های مشاوره، تأکید کرد: یکی از سیاست‌های خوب اتخاذ شده در دوره تحول و تعالی قوه فضائیه، نهادینه‌سازی حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌های زندانیان است.

وی افزود: ایجاد درآمد‌های پایدار از طریق فضا‌های پیش‌بینی شده در این ساختمان، امکان ارائه خدمات مطلوب‌تر و مستمر به این قشر آسیب‌پذیر را فراهم خواهد کرد.

القاصی افزود: با افتتاح این مرکز، انجمن حمایت از زندانیان شهرستان قدس می‌تواند با استقرار در این فضای اختصاصی و تخصصی، برنامه‌های حمایتی، آموزشی و مشاوره‌ای خود را با کیفیت و انسجام بیشتری به خانواده‌های تحت پوشش ارائه دهد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان، ضمن قدردانی از اهتمام مسئولان محلی، خیرین و صنعتگران شهرستان قدس در تکمیل این پروژه، بر تداوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و از دادگستری و دادستانی شهرستان خواست تا بر ارتقای سطح خدمات این انجمن نظارت مستمر داشته باشند.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال و با حمایت‌های خیرین محلی تکمیل شده است.

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