اعتمادی به آمریکا نداریم

به گزارش ایلنا، منوچهر متکی، نماینده مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق امورخارجه که به عنوان میهمان و سخنران ویژه در ۲۹ مین مراسم سالروز تاسیس سازمان D۸ در استانبول حضور داشت، در میزگردی که تحت عنوان وضعیت جاری در منطقه غرب آسیا و راهکارهای دستیابی به صلح و ثبات برگزار شد، شکل گیری دی هشت را ناشی از تدبیر و ژرف نگری رهبران کشورهای عضو خوانده و ضمن اشاره به ظرفیت های بالای توسعه اعضای دی هشت، بر تعمیق همکاری های فیمابین تاکید کرد.

متکی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح روند مذاکرات و دو جنگ تحمیلی بر کشورمان، تفاهم نامه حاضر را ناشی از استیصال و شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در صحنه نبرد دانسته و افزود: هیچ اعتمادی به آمریکایی ها نداریم، چرا که بارها خلف وعده و پیمان شکنی کرده اند. فلذا تحولات و پایبندی عملی آنها نوع تعاملات و واکنش های آتی ما را تعیین خواهد کرد.

عمرموسی دبیرکل اسبق اتحادیه عرب نیز در سخنانی در این میزگرد، ضمن استقبال از امضای تفاهم نامه صلح میان ایران و ایالات متحده اظهار داشت: اگر حرف از عدم دستیابی کشورها به سلاح هسته ای می زنیم نباید استانداردهای دوگانه اعمال شود، نباید اسرائیل که سالهاست سلاح هسته ای دارد از این امر مستثنی باشد.

وی افزود:منطقه ما در فردای توافق میان ایران و امریکا بیش از هر زمان دیگری به تعمیق همکاری های اقتصادی نیاز خواهد داشت و سازمان هایی مثل دی هشت باید در فعالانه این راستا عمل کنند.

همچنین منوچهر متکی با عبدالله گل، رییس جمهور و وزیر خارجه پیشین ترکیه ملاقات و گفت و گو کرد.

در این ملاقات که روز پنجشنبه به میزبانی رییس جمهور پیشین ترکیه و در فضایی بسیار صمیمانه انجام شد، متکی با اشاره به سوابق همکاری ایران و ترکیه در دوره های مختلف، توسعه همه جانبه روابط میان دو کشور را بیش از پیش ضروری برشمرد.

وی در ادامه با تشریح مقاومت قهرمانانه ملت ایران در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا تاکید کرد که علی رغم امضای تفاهم نامه کماکان هیچ اعتمادی به آمریکایی ها نداریم و رفتارمان متناسب با عملکرد آنها در عمل مشخص خواهد شد.

رییس جمهور اسبق ترکیه نیز در سخنان خود ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، جمعی از مقامات و شهروندان بی گناه کشورمان منجمله دانش آموزان مدرسه میناب، مقاومت و پایمردی ملت ایران را ستودنی و ورای تصورات غربی ها خوانده و اظهار داشت که جنگ علیه ایران نتیجه فریب ترامپ توسط نتانیاهو بر پایه برآوردهای غلط و مبتنی بر ضعف ایران بود. اما ایران برای اولین بار در تاریخ به جهانیان و بیش از همه مردم کشورهای غربی ثابت کرد که اسراییل و شخص نتانیاهو چه بار سنگین و بیهوده ای بر شانه های آنها هستند.

وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که امضای یادداشت تفاهم موجب تسری صلح به کل منطقه باشد و موجبات پیشرفت همه جانبه ایران را فراهم آورد.

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