با مافیای بازار خودرو برخورد می شود

به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی در انتقاد به افزایش قیمت تولیدات ایران خودرو، گفت: متاسفانه مبنای افزایش قیمت توسط خودروسازان مشخص نیست چرا که وقتی نرخ ارز افزایش داشت به این بهانه قیمت تولیداتشان را افزایش می‌دادند و بعد از حمله دشمن به واحدهای فولادی نیز کمبود ورق گرم فولاد را بهانه کردند و این در حالی است که هم ورق فولادی در داخل تامین شد و هم از خارج وارد کردند و بسیاری از قطعاتی نیز که خودروسازان از بازار تهیه می‌کردند به میزان کافی تامین شد بنابراین دلیلی وجود ندارد که نسبت به افزایش قیمت خودروها اقدام شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: جای تعجب دارد که دستگاه‌های مربوطه نیز با این میزان افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی موافقت کرده اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: لازم است دستگاه‌های مربوطه و خودروسازان در خصوص دلیل این میزان افزایش قیمت خودروهای بی‌کیفیت داخلی شفاف سازی کنند چرا که تردیدهایی پیرامون منطق این نوع قیمت‌گذاری‌ها وجود دارد و نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این وضعیت بعد از اخبار تفاهم، که قیمت خودرو به شدت در حال ریزش بود شک برانگیز است و نشان می‌دهد یک تفاهم نانوشته‌ای بین واردکنندگان و دلالان وجود دارد که خودروسازان در چنین شرایطی ناگهان ترمز کاهش قیمت را کشیدند و اجازه تداوم این روند را ندادند.

سلیمی بیان کرد: افزایش قیمت خودروها این نگرانی را ایجاد کرده است که ممکن است زد و بندی در بازار خودرو و ارتباطی بین واردکنندگان و مافیا وجود داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: به نظر می‌رسد بازار خودرو توسط یک تیم اعم از واردکنندگان، دلالان و خودروسازان اداره می‌شود که اجازه نمی‌دهند قیمت خودروها معقول باشد و انحصار در این حوزه شکسته شود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ما قطعاً در مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم که مافیای بازار خودرو از این فضای غبارآلود سوءاستفاده کرده و پول زیادی به جیب بزنند و مصرف کنندگان بیش از این آسیب ببینند.

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