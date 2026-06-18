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اجرای بیش از ۳۶۰ برنامه بزرگداشت هفته قوه قضاییه در استان تهران

اجرای بیش از ۳۶۰ برنامه بزرگداشت هفته قوه قضاییه در استان تهران
کد خبر : 1801108
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قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برش استانی برنامه‌های بزرگداشت هفته قوه قضاییه متناسب با ظرفیت‌های پایتخت و حوزه‌های قضایی استان تهران ابلاغ شده است.

به گزارش ایلنا، نشست وبیناری هماهنگی برنامه‌های ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه در استان تهران، به ریاست حاجی‌رضا شاکرمی قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران و با حضور مرتضی تورک رئیس حوزه رئیس کل و مسئولان حوزه‌های قضایی سراسر استان تهران برگزار شد.

قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به تشریح بخش‌هایی از برنامه‌های بزرگداشت هفته قوه قضاییه پرداخت و عناوین مهم این برنامه‌ها را برای هماهنگی و اجرای مناسب توسط حوزه‌های قضایی مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی در ادامه از پیش‌بینی و اجرای بیش از ۳۶۰ برنامه عملیاتی در قالب ۳۰ موضوع و عنوان مختلف به تناسب مأموریت‌های معاونت‌های ستادی و حوزه‌های قضایی در سراسر استان تهران خبر داد.

وی با تأکید بر لزوم انسجام در اجرای برنامه‌های بزرگداشت هفته قوه قضاییه گفت: برش استانی برنامه‌های هفته قوه قضاییه با در نظر گرفتن شرایط، ظرفیت‌ها و اقتضائات مناسبت‌های پیش رو تنظیم و ابلاغ شده است.

شاکرمی گفت: بیش از ۳۶۰ برنامه در قالب ۳۰ عنوان متنوع پیش بینی گردیده که در طول هفته قوه‌قضائیه توسط معاونت‌های ستادی و حوزه‌های قضایی در سراسر استان تهران به مرحله اجرا درمی‌آید.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست که مسئولان و رابطان روابط عمومی در حوزه‌های قضایی نیز حضور داشتند، تاکید کرد: گستره مأموریت‌ها و حجم فعالیت‌های دادگستری استان تهران ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد؛ لذا بازتاب رسانه‌ای اقدامات و خدمات قضایی ارائه‌شده نیز باید متناسب با این مهم ارتقا یابد و این امر نیازمند همکاری برنامه‌ریزی دقیق، منسجم و هدفمند است.

شاکرمی این مناسبت را فرصتی مغتنم برای تبیین اقدامات شاخص برشمرد و گفت: ارائه هنرمندانه و خلاقانه خدمات پنج‌ساله اخیر دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی برای افکار عمومی، به زبانی ساده و با استفاده از قالب‌های رسانه‌ای نوین، نقش مؤثری در ارتقاء تصویر رسانه‌ای عدلیه و آگاهی "ملت مبعوث" شده، از نتایج فعالیت‌های سربازان عدالت دارد.

وی تصریح کرد: اقدامات شاخص دادگستری استان تهران در بخش‌های مختلف باید با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت رسانه‌های رسمی، صداوسیما و بسترهای مجازی به‌صورت اقناع‌کننده و مخاطب‌پسند منعکس شود.

مرتضی تورک معاون قضایی و رئیس حوزه رئیس کل دادگستری استان تهران نیز از برنامه ریزی برای حضور مدیریت استان در برنامه‌های مختلف بازدیدی، نظارتی، تبیینی و همچنین افتتاح برخی پروژه‌ها و برنامه‌هایی متناسب با عنوان سال جاری خبر داد.

تورک گفت: حضور رئیس کل دادگستری استان تهران در برخی از حوزه‌های قضایی و میزبانی مسئولان عالی قوه قضاییه در مجتمع‌ها و حوزه‌های قضایی استان تهران در مدت اجرای برنامه‌های هفته بزرگداشت قوه قضائیه پیش بینی شده است.

معاون قضایی و رئیس حوزه رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر رعایت و توجه به اصل صرفه جویی در اجرای برنامه‌ها و بهره مندی از فضای مجازی برای اقدامات تبیینی و اطلاع رسانی تاکید کرد و از روسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌ها خواست تا از برنامه‌های هفته قوه قضائیه برای خدمت رسانی بیشتر به مردم و رفع مشکلات آنان استفاده نمایند.

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