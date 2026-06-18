اجرای بیش از ۳۶۰ برنامه بزرگداشت هفته قوه قضاییه در استان تهران

قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به تشریح بخش‌هایی از برنامه‌های بزرگداشت هفته قوه قضاییه پرداخت و عناوین مهم این برنامه‌ها را برای هماهنگی و اجرای مناسب توسط حوزه‌های قضایی مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی در ادامه از پیش‌بینی و اجرای بیش از ۳۶۰ برنامه عملیاتی در قالب ۳۰ موضوع و عنوان مختلف به تناسب مأموریت‌های معاونت‌های ستادی و حوزه‌های قضایی در سراسر استان تهران خبر داد.

وی با تأکید بر لزوم انسجام در اجرای برنامه‌های بزرگداشت هفته قوه قضاییه گفت: برش استانی برنامه‌های هفته قوه قضاییه با در نظر گرفتن شرایط، ظرفیت‌ها و اقتضائات مناسبت‌های پیش رو تنظیم و ابلاغ شده است.

شاکرمی گفت: بیش از ۳۶۰ برنامه در قالب ۳۰ عنوان متنوع پیش بینی گردیده که در طول هفته قوه‌قضائیه توسط معاونت‌های ستادی و حوزه‌های قضایی در سراسر استان تهران به مرحله اجرا درمی‌آید.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست که مسئولان و رابطان روابط عمومی در حوزه‌های قضایی نیز حضور داشتند، تاکید کرد: گستره مأموریت‌ها و حجم فعالیت‌های دادگستری استان تهران ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد؛ لذا بازتاب رسانه‌ای اقدامات و خدمات قضایی ارائه‌شده نیز باید متناسب با این مهم ارتقا یابد و این امر نیازمند همکاری برنامه‌ریزی دقیق، منسجم و هدفمند است.

شاکرمی این مناسبت را فرصتی مغتنم برای تبیین اقدامات شاخص برشمرد و گفت: ارائه هنرمندانه و خلاقانه خدمات پنج‌ساله اخیر دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی برای افکار عمومی، به زبانی ساده و با استفاده از قالب‌های رسانه‌ای نوین، نقش مؤثری در ارتقاء تصویر رسانه‌ای عدلیه و آگاهی "ملت مبعوث" شده، از نتایج فعالیت‌های سربازان عدالت دارد.

وی تصریح کرد: اقدامات شاخص دادگستری استان تهران در بخش‌های مختلف باید با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت رسانه‌های رسمی، صداوسیما و بسترهای مجازی به‌صورت اقناع‌کننده و مخاطب‌پسند منعکس شود.

مرتضی تورک معاون قضایی و رئیس حوزه رئیس کل دادگستری استان تهران نیز از برنامه ریزی برای حضور مدیریت استان در برنامه‌های مختلف بازدیدی، نظارتی، تبیینی و همچنین افتتاح برخی پروژه‌ها و برنامه‌هایی متناسب با عنوان سال جاری خبر داد.

تورک گفت: حضور رئیس کل دادگستری استان تهران در برخی از حوزه‌های قضایی و میزبانی مسئولان عالی قوه قضاییه در مجتمع‌ها و حوزه‌های قضایی استان تهران در مدت اجرای برنامه‌های هفته بزرگداشت قوه قضائیه پیش بینی شده است.

معاون قضایی و رئیس حوزه رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر رعایت و توجه به اصل صرفه جویی در اجرای برنامه‌ها و بهره مندی از فضای مجازی برای اقدامات تبیینی و اطلاع رسانی تاکید کرد و از روسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌ها خواست تا از برنامه‌های هفته قوه قضائیه برای خدمت رسانی بیشتر به مردم و رفع مشکلات آنان استفاده نمایند.