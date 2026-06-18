آزمون وکالت ۱۴۰۵ در نیمه دوم فصل پاییز برگزار میشود
شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در نشست خود درباره تاریخ برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۵ در نیمه دوم فصل پاییز تصمیم گرفت.
به گزارش ایلنا، آزمون وکالت ۱۴۰۵ در نیمه دوم فصل پاییز برگزار خواهد شد و ماه و روز برگزاری به سازمان سنجش واگذار شد. لذا مقاطعی مانند تاریخ ثبت نام، مهلت ثبت نام، زمان برگزاری و زمان اعلام نتایج با نظر کارشناسی سازمان سنجش هفته آینده تعیین شود.
این تصمیم شورای اجرایی اتحادیه امروز ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ در محل دفتر مرکزی در تهران گرفته شد.
جزییات مصوبه رسمی شورای اجرایی به زودی در فصل سوم منتشر میشود.
برخی نمایندگان کانونهای استانی اعتقاد داشتند به دلیل وجود مشکلات جنگ و تعویق همه آزمونها، آزمون وکالت نیز با تاخیر برگزار شود. یکی از حضار اسفندماه را به عنوان موعد برگزاری آزمون پیشنهاد داد. استدلال این حضار علاوه بر ناآماده بودن داوطلبان، احتمال تغییر در قانون تسهیل است.
یکی از حضار بیان داشت: در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تغییری صورت گرفت. به نظر میرسد هنوز هیچ جمعبندی نهایی درباره اصلاح قانون تسهیل در مجلس وجود ندارد.
برخی نمایندگان اظهار داشتند چون کشور پهناور و گسترده است، شرایط جوی را باید در نظر داشت.
آنها بیان داشتند امسال با پدیده ال. نینو مواجهیم و اوج بارشها در دی و بهمن خواهد بود. سابقا نیز در برخی سالها در زمستان آزمون برگزار شد که برخی استانها به دلیل آبگرفتگی و بارش برف، آزمون را برگزار نکردند که مشکلات زیادی بعدی را به دنبال داشت.
تعدادی از حضار هم مشکلات سازمان سنجش در قرنطینه چاپ سوالات و همچنین برگزاری آزمون نهاد موازی در آذرماه را مطرح کردند. یکی از حضار بیان داشت بهترین موعد پیشنهاد برگزاری آزمون، آبان هرسال است. به صلاح کانونها نیست که در تاریخ برگزاری آزمون تغییری ایجاد کنند تا شائبهای پیش نیاید.
یکی از حضار با اشاره به راهاندازی و فعالیت پایگاه خبری فصل سوم، گفت: اولین خبر کانونها باید از طریق این پایگاه به اطلاع شهروندان، وکلا و ذینفعان برسد و نباید به حاشیهسازیها اجازه داد عرض اندام کنند.
از جمله نکات دیگر مطرح شده درباره آزمون، به روزرسانی سطح آزمون وکالت است. بعضا سطح سوالات آزمون وکالت از آزمون وکلا بالاتر است و حتی آوردن نمره در سطح ۶۰ درصد بسیار سخت است و استاندارد لازم را ندارد. لذا باید سطح سوالات در قوانین موجود باشد و همچنین کانونها از رتبههای اول تجلیل کرده و مثلا اعلام کنند ۵۰ نفر اول آزمون، از پرداخت هزینه آموزش معافند. این پیشنهاد توسط برخی از حاضران مورد تاکید قرار گرفت.
در جلسه شورای اجرایی احادیه، مستقیما با سازمان سنجش هماهنگ شد و سازمان سنجش اعلام کرد آزمون دکتری به دلیل ماه مبارک رمضان در اسفندماه برگزار نمیشود و به بهمنماه موکول شده و آزمون کارشناسی ارشد هم در پیش است.
گفتنی است ۸ کانون هم به صورت آنلاین در نشست حضور داشتند.