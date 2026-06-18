ضبط کشتی حامل سوخت قاچاق و محکومیت متهمان به بیش از ۴۲ میلیارد تومان جزای نقدی و حبس در خوزستان

به گزارش ایلنا، علی دهقانی اظهار کرد: در پی کشف ۶۶۰ هزار و ۷۴۷ لیتر گازوئیل قاچاق در خلیج فارس توسط ضابطین، پرونده‌ای در مراجع قضایی شهرستان ماهشهر تشکیل و پس از طی تشریفات قانونی در دادگاه بدوی و صدور حکم، در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نیز مسیر قانونی طی و ضمن رسیدگی، رای صادره مورد تایید و قطعیت یافت.