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گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ایتالیا

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ایتالیا
کد خبر : 1800862
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وزرای امور خارجه ایران و ایتالیا تلفنی درباره آخرین تحولات رایزنی کردند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا عصر امروز چهارشنبه طی تماس تلفنی در خصوص مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این تماس، وزرای امور خارجه ایران و ایتالیا با اشاره به اهمیت حفظ ثبات و امنیت منطقه، بر بهره‌گیری از فرصت ایجادشده در چارچوب این یادداشت تفاهم برای تحکیم صلح و تقویت همکاری میان کشورهای منطقه تأکید کردند.

طرفین همچنین درباره پیگیری برخی موضوعات مرتبط با روابط دوجانبه توافق کردند.

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