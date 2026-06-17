رئیس مجلس شورای اسلامی:
در مذاکره به روش مبارزه وادادگی و شعارزدگی وجود ندارد/اگر مذاکره نبود، به هدفمان نمیرسیدیم
قالیباف گفت: در مذاکرهای که یک روش مبارزه است وادادگی وجود ندارد همچنین شعارزدگی هم وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا محمد باقر قالیباف رئیس هیات مذاکراتی گفت: امسال ماه عزای حسینی را در شرایطی برگزار میکنیم که جای خیلی از عزیزان در بین ما خالی است همه شهدای گرانقدر و در رأس آنها امام شهیدمان امامی که هم حسینی شدن و هم حسینی زیستن و هم حسینی رفتن را به همه ما آموختند و پرچم حق و عدالت و آزادی وفرهنگ عاشورایی را از امام کبیر به دست گرفتند و در آغاز جنگ سوم حسینی رفتند و آن را به امانت به صالح خودشان دادند.
وی ادامه داد: من فکر میکنم از سابقهای که از مذاکرات داریم شاید بعد از انقلاب را اگر بخواهیم اشاره کنیم تجربه مذاکرات درباره جنگ ایران و عراق باشد. همچنین خاطرات مذاکرات هستهای و برجام را داریم که سالیان طولانی است که انجام میشود و سومین بحث مذاکرات در همین یک سال گذشته است که در جنگ دوم و سوم اتفاق افتاده است و میتوان گفت که ابعاد آن متفاوت است از این جهت که حادثه بسیار حادثه بزرگی است.
رئیس هیات مذاکراتی گفت: ما اجازه ندادیم به ۹ هدف که رژیم صهیونیستی و آمریکا بیان کرده بودند، برسندو این جنگ ابعاد مختلف را نشان داد. مردم در دفاع مقدس حضور داشته و یک نقش پشتیبانی کننده داشتند. در این جنگ ۴ میدان داشتیم که یک میدان میدان نظامی است و نیروهای مسلح جلودار ما هستند و با تدبیر بالا انجام وظیفه میکنند. یک میدان دیگر میدان خیابان است مردم از آن شب حادثه و نهم اسفندماه که سحر دهم ماه مبارک رمضان مردم به میدان آمدند و تا به امروز در شهر و روستا این مردم در میدان هستند. یک میدان دیگر میدان دیپلماسی است و یک میدان دیگر ما هم میدان خدمت است به هر حال این ۴ میدان میدان اصلی ما هستند.
قالیباف گفت: این ۴ میدان با همدیگر دقیق پاسکاری میکنند. این ۴ میدان موثر همدیگر را دنبال میکنند. این ۴ میدان در حقیقت یک لباس را میدوزند و آن لباس پیروزی است. این نشأت گرفته از ا ین است که انسجام، عقلانیت وجود دارد. من در برجام گفتم من با مذاکره مخالف نیستم اما با مذاکرهای موافقم که خودش یک شیوه مبارزه باشد. در مذاکرهای که یک روش مبارزه است وادادگی وجود ندارد همچنین شعارزدگی هم وجود ندارد. آتش بس را دشمن درخواست کرد. مدتی بود که پیگیری میکرد اما مورد قبول واقع نمیشد. اما وقتی که برقرار شد مرتب حادثه پیش میآمد که آخرین آن هم همان حادثه هلیکوپتر بود.
وی گفت: به هر حال، وقتی آتشبس اجرا شد، دیدید که دشمن اقداماتی را در خلیج فارس انجام داد و ما نیز بلافاصله واکنش نشان دادیم. آخرین نمونه آن، حادثه بالگرد آمریکاییها بود. همچنین دو ناوچه دشمن که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند، مورد اصابت قرار گرفتند و دچار آتشسوزی گسترده شدند؛ موضوعی که تصاویر ماهوارهای نیز آن را تأیید کرد. از سوی دیگر، هر فرودگاهی در هر کشوری که جنگندههای دشمن از آن به پرواز درمیآمدند، مورد اصابت قرار گرفت. همه این اتفاقات در شرایطی رخ داد که ما همزمان در حال مذاکره نیز بودیم.
قالیباف گفت: در جنگ تحمیلی سوم، برای مثال اتفاقاتی که در خلیج فارس در دوران آتشبس رخ داد، قابل توجه است. در آن مقطع، این دشمن بود که پیگیر آتشبس بود و ما در ابتدا آن را نمیپذیرفتیم. به هر حال، وقتی آتشبس اجرا شد، دیدید که دشمن اقداماتی را در خلیج فارس انجام داد و ما نیز بلافاصله واکنش نشان دادیم. آخرین نمونه آن، حادثه بالگرد آمریکاییها بود. همچنین دو ناوچه دشمن که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند، مورد اصابت قرار گرفتند و دچار آتشسوزی گسترده شدند؛ موضوعی که تصاویر ماهوارهای نیز آن را تأیید کرد.
وی گفت: از سوی دیگر، هر فرودگاهی در هر کشوری که جنگندههای دشمن از آن به پرواز درمیآمدند، مورد اصابت قرار گرفت. همه این اتفاقات در شرایطی رخ داد که ما همزمان در حال مذاکره نیز بودیم.
وی گفت: لبنان بخشی از جبهه مقاومت است. در تفاهمنامه نیز ایران پشتیبان جبهه مقاومت و آمریکا حامی و متحد رژیم صهیونیستی است. بنابراین طبیعی است که وقتی آتشبسی برقرار میشود، این آتشبس باید در همه جبههها، بهویژه در لبنان، رعایت شود.باید از مردم عزیز لبنان، بهخصوص شیعیان و حزبالله، تشکر کنم که در جریان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به میدان آمدند و قریب به ۴ هزار شهید تقدیم کردند. در حالی که ما در آتشبس بودیم، آنها همچنان جنگیدند و شهید دادند.
قالیباف گفت: زمانی که رژیم صهیونیستی ضاحیه را هدف قرار داد، ما آمریکا را تهدید کردیم و اولتیماتوم دادیم که باید خواستههای ما پذیرفته شود؛ در غیر این صورت واکنش نشان خواهیم داد. ترامپ ناچار شد توئیت بزند و به نتانیاهو بگوید که باید آتش را متوقف کند و دیگر حق ندارد ضاحیه را هدف قرار دهد.
وی ادامه داد: ما از طریق مذاکره توانستیم آتش در ضاحیه را متوقف کنیم، اما این موفقیت به پشتوانه قدرت نظامی ما حاصل شد. در نمونهای دیگر نیز ضاحیه دوباره هدف حمله قرار گرفت و ایران عملیات نصر را انجام داد. در آنجا نیز میدان وارد عمل شد. وقتی رژیم صهیونیستی پاسخ داد، ما عملیات نصر را ادامه دادیم. همانجا بود که دشمن فهمید وقتی از مذاکره سخن میگوییم، شمشیر ما نیز همزمان آماده است.
رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی گفت: روز یکشنبه در حال مذاکره با میانجیها بودیم که حادثه ضاحیه رخ داد. همانجا، در میانه مذاکرات، بلافاصله توئیت زدم که حتماً به حمله به ضاحیه پاسخ خواهیم داد. پس از آن، فضای مذاکرات بهطور کامل تغییر کرد. ما صریحاً اعلام کردیم که تحت هر شرایطی پاسخ خواهیم داد. دوستان ما در میدان نیز آماده بودند و فرمان لازم را در اختیار داشتند. آنها گفتند پاسخ ندهید، اما ما گفتیم حتماً پاسخ خواهیم داد و اگر واکنشی نشان دهید، دامنه پاسخ را گسترش خواهیم داد. این همان فرهنگ مذاکره بهعنوان یک روش مبارزه است.
قالیباف گفت: هر آنچه را که میخواستیم با اقدام نظامی به دست بیاوریم، چندین برابر آن را که اصلا قابل قیاس نیست از طریق مذاکره به دست آوردیم. شما دیدید که ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تا ساعت ۲ بامداد برای برقراری آتشبس نه در ضاحیه بلکه در سراسر لبنان وارد عمل شد و با آن ادبیات با نتانیاهو صحبت کرد. این نشان میدهد که مذاکره نیز یک روش مبارزه است؛ مهم این است که ما به هدف برسیم.
وی گفت: شغل من دیپلماسی نیست؛ من یک رزمندهام. اما با روحیه و فرهنگ رزمندگی، کار دیپلماسی را دنبال میکنم. بر اساس تفاهماتی که امضا شد، قرار بود رفع محاصره در یک دوره ۳۰ روزه انجام شود، اما ترامپ اعلام کرد که محاصره همان شب برداشته میشود و در عمل نیز این اتفاق افتاد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این دستاورد در سایه انسجام و اقتدار به دست آمد. هدف ما این بود که فشار و آتش را از روی مردم برداریم. اگر این مذاکره انجام نمیشد، آیا صرفاً با شلیک یک موشک چنین اتفاقی می افتاد؟نه. البته اگر آن موشک، آن شجاعت و آن اقتدار هم وجود نداشت، این موفقیت به دست نمیآمد.
وی گفت: این همان ۴میدانی است که گفته بودم . اگر مردم در خیابان نبودند و این انسجام و غیرت وجود نداشت، آیا من به عنوان رئیس هیئت مذاکرهکننده و یک رزمنده میتوانستم با چنین قدرتی سخن بگویم؟ هرگز. نیروی مسلح ما نسبت به دشمن تا بندندان مسلح، میتواند پوزه او را به خاک بمالد؛ اما بعد از خداوند تبارک و تعالی، جز با حمایت مردم این امر امکانپذیر بود؟ هرگز.
قالیباف تصریح کرد: در گفتوگو با آقای نبیه بری، ایشان تأکید کردند که ایران و انقلاب اسلامی مایه افتخار جهان اسلام شده است. به گفته وی، مردم لبنان با هر دین، مذهب و گرایشی، این اقتدار را میبینند و آن را مایه عزت برای جهان اسلام و همه آزادگان دنیا میدانند.
وی تصریح کرد: پیام جناب شیخ نعیم نیز در واقع پیام قدردانی از رهبر معظم انقلاب، ملت غیور و عزتمند ایران و نیروهای مسلحی بود که در این مسیر ایستادگی کردند و جانفشانی نمودند.ما نیز به سهم خود، در هیئت مذاکرهکننده، این مسیر را به عنوان یک رزمنده دنبال کردیم.
قالیباف تصریح کرد: هر جنگی که پیروزی داشته باشد، اگر این نهایتاً منجر به یک سند حقوقی و سیاسی نشود و آن پیروزیها ثبت نشود، آن پیروزیها هیچ منفعتی پیدا نخواهد کرد؛ نه در تاریخ و نه در مزایای آن. الان ما در جنگ ۴۰ روزه پیروز شدیم، خب دستاوردش چیست؟ در مذاکره این دستاورد شکل میگیرد. ما وسط مذاکره بودیم، ضاحیه مورد حمله قرار گرفت. ما باید میزدیم؛ همانجا در مذاکره گفتیم ما میزنیم.
وی گفت: وقتی من آنجا صحبت میکردم، این مباحث ما در کمتر از چند دقیقه منتقل میشد به طرف. میانجی صحبتها را منتقل میکند و طبیعی هم هست؛ همینطور که ما منتقل میکنیم که بههرحال تصمیمات را پیش میبریم. ما در مذاکره نشسته بودیم که بعضی از این سندها، یکسری بندها را اصلاح کنیم. سه چهار ساعت که مذاکره کرده بودیم، کار با یک ادبیات جلو میرفت، ولی این اتفاق ضاحیه که افتاد، ما بهعنوان مذاکرهکننده وارد شدیم که ما حتماً این کار را انجام میدهیم، مطلع باشید.
رئیس مجلس گفت: من میگویم بخشی از متنهایی که ما باید به تفاهم نهایی میرسیدیم، در مدت ۵۰، ۶۰ روزی که مذاکره کردیم به نتیجه نرسیدیم، ولی در چند ساعت به نتیجه رسیدیم.نمونه کلیاش در رابطه با لبنان بود. ما در تفاهمنامهای که امضا کردیم، ۳۰ روز باید اتفاق محاصره میافتاد؛ در همان شب اتفاق افتاد.
وی گفت: شما دیدید ترامپ در توییت اول گفت من محاصره دریایی ایران را برداشتم؛ البته تنگه هرمز هم باز است، دیگر کشتیها میتوانند راه بیفتند و این موضوع حل شد.بلافاصله من اعلام کردم بخش دوم، تنگه هرمز، الان باز نیست. من بیاعتمادترین فرد به آمریکا هستم، مخصوصاً امروز که مذاکرهکنندهام.
وی تصریح کرد: به آقای جیدی ونس در اسلامآباد گفتم بدان که ما بیاعتمادی کامل به شما داریم؛ نه در طول انقلاب، ما به آمریکا؛ قبل از انقلاب هم آنقدر به مردم ما خیانت کرده، از سال ۱۳۳۲ و بعد از انقلاب تا همین جنگ. اما ما با حسننیت به اینجا آمدهایم، ولی با اقتدار با شما صحبت میکنیم.
قالیباف خاطرنشان کرد: اقتدار هم در همین بحث است؛ آن توییت رئیسجمهور آمریکا به این تفاهمنامه و به این کار، در چند دقیقه بعد تن در داد و اصلاح کرد و گفت طبق تفاهمنامه از روز شنبه شروع میشود و این کار انجام میشود. این یعنی مذاکره مقتدرانه. این انجام نمیشود الا با میدان و قدرت نظامی و هرگز قدرت نظامی نمیتواند با آتش بهتنهایی چنین اهداف بزرگی را بگیرد.
وی گفت: ما اگر میخواستیم محاصره را بشکنیم، باید جنگی بزرگتر از جنگ ۳۸ روزه میکردیم برای شکستن آن، ولی در یک شب، زیر سایه همان موشک، این اتفاق افتاد.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: به عنوان نماینده مردم عزیز ایران در مجلس عرض می کنم که پس از امضای تفاهم نامه، وقت جهاد در میدان خدمت است و قوای سه گانه باید بسیج شویم و به مردم برسیم.۴ میدان مبارزه به درستی کار خود را انجام می دهند و در شرایط کنونی پرچم در دست میدان خدمت به مردم خواهد بود.
رئیس مجلس تصریح کرد: ما از قبل مشکلات اقتصادی داشتیم و در جریان جنگ بیشتر شد که لازم است در این زمینه به معیشت مردم توجه شود. مردم باید آثار این خدمات را ببینند وهمچنین در شرایط کنونی نیروهای مسلح نیازمند نوسازی و بازسازی هستند.
قالیباف گفت: بدبینی و بی اعتمادی من به آمریکا از همه بیشتر است. حتی اگر توافق نهایی باشد و آن به تایید قطعنامه شورای امنیت برسد بازهم اصلا قابل اعتماد نیست، تضمین ما قدرت ایران است. مهم ترین ضمانت اتکا به خداوند، فرهنگ عاشورایی، غیرت ایرانیان و انسجام مردم است.
وی تصریح کرد: قدرت ایران باعث شده سه کشور اروپایی که در برجام بدعهدی کردند و سپاه را در فهرست تروریستی قرار دادند و دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی بودند به دنبال مذاکره با ایران برای برداشتن تحریم ها هستند.
وی گفت: سیستم های امنیتی همان کشورهای که سپاه را در فهرست تروریستی گذاشتند، با التماس خواستار گفت و گو با ما بودند و با ماشین به ایران آمدند تا گفت و گو کنند، ما هم پاسخ دادیم، شما که ما را تروریست نامیدید، اکنون با تروریست ها چه کاری دارید؟
رئیس مجلس گفت: ما حتما باید با عقلانیت حرکت کنیم، شعار قدرت نیست، گرهی که با دست باز می شود را لازم نیست با دندان باز کنیم. اگر دوبار شعار بدهیم ولی قدرت نداشته باشیم یعنی بی اعتباری و کمک به دشمن.
وی درباره حضورش در تیم مذاکره کننده گفت: من نه تنها داوطلب حضور در تیم مذاکره کننده نبودم بلکه کراهت هم داشتم و قبل از پذیرش مسئولیت مذاکرات من تمام تلاشم را کردم که این مسئولیت به من سپرده نشود. یکی از دلایل من برای عدم پذیرش این مسئولیت این بود که ترامپ طراح، آمر و ناظر ترور حاج قاسم است. سردار سلیمانی برای همه جهان اسلام عزیز بود اما حتما برای شخص من متفاوت بود.
قالیباف تصریح کرد: شما فکر می کنید این که بخواهم با چنین فردی، متنی را جمع کنم، کار راحتی است؟ اما وقتی دیدم هیچ کدام از مسئولان هیچ فرد دیگری پیشنهاد ندادند و پیشنهادات من را هم قبول نکردند؛ باید آنچه وظیفه ام شده را انجام می دادم. بنا نیست کاری انجام دهیم که دوست داریم، بلکه باید آنچه وظیفه مان است را انجام دهیم.
وی گفت: ما چیزی به عنوان پیششرط نداشتیم، هرچند ممکن است خواستههایی داشته باشیم. البته به میانجی گفته بودیم که بحث آتشبس لبنان و آزادسازی پولهای بلوکهشده، از محورهای مذاکرات خواهد بود. وقتی اظهارات ونس را هنگام سوار شدن به هواپیما دیدم که درباره لبنان صحبت کرده بود، پیش از پرواز و در فرودگاه توئیت زدم که تا وضعیت لبنان روشن نشود، مذاکره را آغاز نخواهیم کرد و اگر وارد مذاکره شویم، پیش از هر موضوعی باید درباره لبنان صحبت شود.
قالیباف تصریح کرد: وقتی به پاکستان رسیدیم، دو ساعت و نیم با عاصم منیر و وزیر خارجه پاکستان به عنوان میانجی، درباره لبنان گفتوگو کردیم. بعداً مطلع شدم که ونس نیز پس از ورود به فرودگاه، تقریباً به همین میزان درباره لبنان گفتوگو کرده است. پیش از آغاز مذاکرات، عاصم منیر به من گفت که درباره لبنان با ونس صحبت کردهاند و در جلسه سهجانبه نیز در ابتدای کار، موضوع لبنان مطرح شد. در نهایت ونس حرف ما را پذیرفت و این همان مذاکره به روش مبارزه است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون بر اساس تفاهمنامه، باید ابتدا بندهای ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ و اکنون تأکید میکنم بند ۱ نیز در اولویت اجرا قرار گیرد تا پس از آن وارد سایر بندهای تفاهمنامه شوم. طی ۲۴ ساعت ۳ دور مذاکرات با متن و ۳ دور مذاکرات سه جانبه با حضور میانجی برگزار شد.
رئیس مجلس گفت: گاهی قدرت ما منطق است و گاهی منطقِ دشمن، قدرت است؛ در چنین شرایطی باید او را ادب کرد. اما وقتی طرف مقابل پای میز مینشیند و میخواهد گفتوگو کند، باید با بیاعتمادی، اما با حسن نیت با او صحبت کرد.
وی ادامه داد: دیدید که ترامپ در حالی که طبق تفاهمنامه قرار بود رفع محاصره طی ۳۰ روز انجام شود، آن را یکشبه اجرایی کرد. همچنین آتشبس از ضاحیه به سراسر لبنان گسترش پیدا کرد. البته ما میدانیم که با دشمنی بدعهد و غیرقابل اعتماد مذاکره میکنیم.
وی با بیان اینکه صد نتانیاهو بند کفش امام شهید ما هم نمی شود گفت: ما تدابیری از رهبر معظم انقلاب داریم و وظیفه داریم در این مذاکرات به آن تدابیر جامه عمل بپوشانیم. موضوعاتی که اکنون مطرح است، پایان جنگ است که اعلام شده و همچنین برداشته شدن محاصره که اتفاق افتاده است. در وسط جنگ، توییتی منتشر کردم و گفتم تنگه هرمز هرگز به شرایط قبل بازنخواهد گشت و امروز نیز همینگونه است.
وی ادامه داد: البته این به آن معنا نیست که ما در تنگه هرمز بخواهیم برخلاف قوانین بینالمللی و مقررات دریانوردی عمل کنیم؛ هرگز. ما در چارچوب قوانین بینالمللی عمل میکنیم. کشورهای ساحلی تنگه ها در قوانین بین المللی حقوق و وظایفی دارند از جمله این که دیگران باید هزینه خدمات شان را پرداختند کنند. دشمنان ایران را خدا از احمق ها آفریده و باعث شدند ظرفیت بالقوه ایران در تنگه هرمز بالفعل شود. ایران در تنگه هرمز حق حاکمیتی دارد و طبیعتا در قبال خدمات، هزینه دریافت خواهیم کرد.
وی درباره پول های بلوکه شده ایران گفت:پول های بلوکه شده ایران باید در حساب های ما و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. خط اعتباری یعنی بانک مرکزی می تواند هر لحظه برای هر کس خواست، ال سی باز کند. این را اطمینان می دهم که هر کجا دشمن به تعهداتش عمل نکند، سیاست ما بچرخ تا بچرخیم است اما اگر به تعهدات عمل کند ما هم عمل خواهیم کرد.
قالیباف تصریح کرد: اگر دشمن بخواهد خیانت کند ما مردم میدان هستیم و فاصله من از میدان مبارزه دیپلماسی تا میدان مبارزه نظامی زیاد نیست و دست مان روی ماشه است. به کسی که منطق را نفهمد با قدرت، منطق را تفهیم خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: من دیپلمات نیستم اما خوب می دانم چطور باید به آمریکا تفهیم کنم که باید چه اقدامی انجام دهد.سازمان ملل حتی یک بیانیه که آمریکا را متجاوز اعلام کند، منتشر نکرد و لذا نمی پذیرند که متجاوز هستند. در دنیایی که قانون جنگل حاکم است ما باید با قدرت خود، مسائل را دنبال کنیم. البته در تفاهم نامه بند 6 برای این موضوع آمده که در آن از لفظ بازسازی و توسعه اقتصادی استفاده شده است. در این بند 300 میلیارد دلار تعیین شده تا در ایران سرمایه گذاری شود که بخشی از آن صرف بازسازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه برخی متون تفاهنمامه به خاطر حساسیت های حقوقی ساعات ها در موردش بحث شد، تصریح کرد: برخی دوستان نگران بودند که آیا بعد از 30 روز محاصره رفع خواهد شد؟ اما به لطف خدا طی سه روز محاصره لغو شد.هر تعهدی که در تفاهمنامه پذیرفتهایم، بر مبنای اصل «اقدام در برابر اقدام» است. بند ۱۳ نیز دقیقاً بر همین اساس تنظیم شده است؛ به این معنا که اگر آمریکا به تعهدات خود عمل نکند، ما نیز اقدامی انجام نخواهیم داد.
قالیباف تصریح کرد: دشمن در پی آن بود که در کشور ما بیثباتی و براندازی ایجاد کند. حتی برخی کشورهای دوست، در جنگ ۱۲ و ۲۰ روز نخست جنگ اخیر تصور میکردند کار جمهوری اسلامی تمام شده است. اما امروز شرایط به گونهای رقم خورده که همه دولتها و ملتها توان و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به چشم دیدهاند. موضع ما روشن است؛ هر جا آمریکا به تعهدات خود عمل نکند، محال است جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش عمل کند.
وی گفت: از رهبر معظم انقلاب تشکر میکنم که در این مسیر ما را هدایت و رهبری کردند؛ هر جا لازم بود تذکر دادند و هر کجا نیاز به حمایت بود، پشتیبانی کردند. از مردم عزیز ایران نیز به خاطر صمیمیت، گذشت، انسجام، همراهی و حتی انتقادهای بهجا و گاه نابهجا تشکر میکنم. همه اینها نشاندهنده حساسیت و دغدغهمندی مردم نسبت به سرنوشت کشور است.
قالیباف تصریح کرد: در این مدت در میان مردم عزیز حضور داشتم و در کنار شما بودم، هرچند بسیاری از شما مرا نشناختید. سخنان مردم را چه به صورت مستقیم و چه از طریق گزارشها و دوستان شنیدم و از نزدیک در جریان دغدغهها، نگرانیها و مطالبات شما قرار گرفتم. واقعاً همه این دستاوردها و منطق قدرتی که امروز از آن سخن میگوییم، مرهون مجاهدتها و فداکاریهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. به همه فرماندهان، رزمندگان و نیروهای مسلح خدا قوت میگویم و از تلاشها و ایستادگی آنان صمیمانه قدردانی میکنم.