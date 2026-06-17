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وزیر امور خارجه:

در شرایط جدید دیپلماسی، هماهنگی‌های بیشتری با صداوسیما ضروری است

در شرایط جدید دیپلماسی، هماهنگی‌های بیشتری با صداوسیما ضروری است
کد خبر : 1800836
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وزیر امور خارجه پس از دیدار با رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به همکاری‌های نزدیک دو مجموعه در سال‌های اخیر، گفت: با توجه به شرایط جدید حاکم بر عرصه دیپلماسی، ضرورت داشت هماهنگی‌ها و تبادل نظرهای بیشتری میان وزارت امور خارجه و رسانه ملی انجام شود.

به گزارش ایلنا به  نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، پس از دیدار با رئیس سازمان صدا و سیما، از همکاری‌های مستمر میان وزارت امور خارجه و رسانه ملی قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه ارتباط دو مجموعه در حدود دو سال گذشته بسیار مطلوب بوده است، اظهار کرد: همکاری‌های مؤثری میان دو طرف در حوزه‌های مختلف شکل گرفته و امروز نیز این دیدار در راستای تقویت همین تعاملات برگزار شد.

عراقچی با اشاره به هم‌زمانی این دیدار با سالگرد حمله به ساختمان صدا و سیما افزود: پیش از این نیز دو بار از این مجموعه بازدید کرده بودم و از نزدیک با همکاران رسانه ملی دیدار و از تلاش‌های آنان قدردانی کرده بودم.

وزیر امور خارجه ادامه داد: با توجه به شرایط جدیدی که اکنون در صحنه دیپلماسی وجود دارد، لازم بود هماهنگی‌های بیشتری میان ما انجام شود.

وی این نشست را «مغتنم و مفید» توصیف کرد و گفت: در این دیدار تبادل نظر بسیار خوبی میان دو طرف صورت گرفت و درباره موضوعات مورد اهتمام مشترک گفت‌وگو شد.

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