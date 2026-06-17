به گزارش ایلنا، عباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حاشیه اجلاس شورای پارلمانی آسیایی-آفریقایی در شهر بنغازی لیبی در دیدار با دکتر نورالحق قادری نماینده پارلمان پاکستان و وزیر سابق امور دینی این کشور، ضمن تاکید بر ضرورت تقویت بیش از پیش روابط دوجانبه، از تلاش های کشور دوست و برادر پاکستان در کمک به شکل گیری راه حل های سیاسی در کاهش تنش و پیشبرد و توسعه صلح و امنیت در منطقه تقدیر کرد.

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