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در دیدار گلرو و نماینده پارلمان پاکستان صورت گرفت؛

قدردانی از تلاش‌های پاکستان برای شکل‌گیری راهکارهای سیاسی توسعه صلح در منطقه

قدردانی از تلاش‌های پاکستان برای شکل‌گیری راهکارهای سیاسی توسعه صلح در منطقه
کد خبر : 1800708
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رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن تأکید بر ضرورت تقویت روابط دوجانبه با پاکستان از این کشور برای شکل‌گیری راهکارهای سیاسی در جهت کاهش تنش‌ها قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، عباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حاشیه اجلاس شورای پارلمانی آسیایی-آفریقایی در شهر بنغازی لیبی در دیدار با دکتر نورالحق قادری نماینده پارلمان پاکستان و وزیر سابق امور دینی این کشور، ضمن تاکید بر ضرورت تقویت بیش از پیش روابط دوجانبه، از تلاش های کشور دوست و برادر پاکستان در کمک به شکل گیری راه حل های سیاسی در کاهش تنش و پیشبرد و توسعه صلح و امنیت در منطقه تقدیر کرد.

 

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