عارف در گفتوگوی تلفنی با حبیبی تاکید کرد:
تمام ظرفیتهای کرمانشاه برای آیین تشییع امام شهید بسیج شود
معاون اول رییسجمهور در تماس تلفنی با استاندار کرمانشاه بر بسیج تمام ظرفیتهای استانی برای میزبانی شایسته از زائران داخلی و عزاداران عراقی در آیین تشییع امام شهید تاکید کرد و گفت: کرمانشاه به عنوان گلوگاه تردد زائران، جایگاهی ویژه و راهبردی دارد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف روز چهارشنبه در گفتوگوی تلفنی با منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت ملی و مذهبی رویداد پیشرو، از مدیریت ارشد استان کرمانشاه خواست تا با بهرهگیری از تمامی امکانات اجرایی، خدماتی و رفاهی، شرایط را برای حضور گسترده علاقهمندان و بهویژه زائران کشور عراق که از مرز خسروی وارد کشور میشوند، تسهیل کند.
معاون اول رییسجمهور همچنین با قدردانی از اقدامات مدیریت استان در رسیدگی به آسیبهای ناشی از جنگ رمضان، افزود: بخشی از خسارات واردشده به استان با پیگیریهای انجامشده و مصوبات ابلاغی در حال جبران است و دولت با جدیت روند رسیدگی به این موضوعات را پیگیری میکند.
تشکیل کمیته ویژه هماهنگی در کرمانشاه
استاندار کرمانشاه نیز در این گفتوگو با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده، از تشکیل کمیته ویژه هماهنگی مراسم تشییع در استان خبر داد و گفت: تمامی دستگاههای اجرایی با هماهنگی کامل در حال آمادهسازی زیرساختها هستند و طبق دستور معاون اول رییسجمهور، این روند با حداکثر سرعت و دقت دنبال میشود.
منوچهر حبیبی با بیان اینکه در مرز خسروی برای پذیرایی از زائران آمادگی کامل وجود دارد، ادامه داد: برنامهریزی لازم برای انتقال زائران از مرز به شهرهای مقصد از جمله تهران و مشهد در دستور کار ویژه قرار گرفته است.