بیگدلی خبر داد:
فرمول جدید بازنشستگی در دست بررسی است/مستمری بازنشستگان در قانون جدید کمتر نخواهد شد
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه لایحه اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی همچنان در کمیته تأمین اجتماعی مجلس در حال بررسی است، گفت: یکی از مواد اصلاحی در این لایحه، بحث محاسبه مستمری بازنشستهها است و دنبال فرمولی هستیم که هم عدالت برقرار شود، هم همه بتوانند یکسان از مستمری برخوردار بشوند، هم منابع سازمان تأمین اجتماعی آسیب نبیند، که این فرمول هنوز نهایی نشده است اما مطمئنا مستمری افراد از قانون فعلی کمتر نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، احمد بیگدلی، درخصوص آخرین وضعیت لایحه اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی؛ گفت: لایحهای که دولت درمورد اصلاح پارهای از قوانین تامین اجتماعی به مجلس ارائه کرده است، طی حداقل ۱۰ جلسه با خود سازمان تأمین اجتماعی، اتاق بازرگانی و سایر ذینفعان و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس در حال پیگیری است و هنوز هم در کمیته تامین اجتماعی که مسئولیتش با بنده است، نهایی نشده است؛ زیرا موادی از قانون تأمین اجتماعی که در این لایحه به دنبال اصلاح آن هستیم، جزو مهمترین مواد قانون تأمین اجتماعی است و دنبال این هستیم قانونی را اصلاح کنیم که هم به نفع بیمهشدهها باشد و هم منافع کارفرماها و هم منابع سازمان تأمین اجتماعی در آن دیده شود.
بیگدلی با بیان اینکه یکی از مواد اصلاحی در لایحه مذکور بحث محاسبه مستمری بازنشستهها است؛ اضافه کرد: در حال حاضر میانگین حقوق ۲ سال آخر مبنای محاسبه مستمری بازنشستهها است؛ طبق این فرمول اگر قرار باشد یک بیمهشده با ۳۰ سال بازنشسته شود، ۲۸ سال بیمهپردازی میکند و فقط بیمهپردازی ۲ سال آخر او موثر میشود؛ اما در بسیاری از کشورها چنین چیزی نیست و میانگین طول دورهٔ بیمهپردازی فرد در نحوه محاسبه مستمری تأثیر پیدا میکند.
وی ادامه داد: در قانون فعلی در طول دوره شاغلی فرد، حق بیمه واقعی پرداخت نمیشود و فقط در ۲ سال آخر محاسبه میشود که آن هم با یکسری افزایشات غیرمتعارف پیدا میکند؛ لذا برای اینکه اینجا نه حقی از بیمهشده ضایع شود و نه سازمان تامین اجتماعی دنبال بازرسی کارگاها باشد که چهکسی بیمه واقعی پرداخت کرده و چه کسی بیمه غیرواقعی پرداخت کرده است؛ و نه اینکه منابع سازمان آسیب ببیند، به همین دلیل دنبال فرمولی هستیم که هم عدالت برقرار شود، هم اینکه همه بتوانند یکسان از مستمری برخوردار بشوند و میزان مستمریشان طبق یک فرمول واحد محاسبه شود و هم اینکه مستمری افراد از قانون فعلی کمتر نخواهد بود.
رئیس کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه البته این اصلاحات قرار است از سال ۱۴۱۰ به بعد اجرایی شود؛ اضافه کرد: علاوه بر اهدافی که ذکر شد، باید به نحوی تصمیمگیری و اصلاح شود که مسئلهای برای منابع سازمان تأمین اجتماعی نیز پیش نیاد. لذا دنبال فرمولی هستیم که جمیع این موارد را تأمین کند؛ اما هنوز فرمول نهایی نشده است.
بیگدلی تصریح کرد: مطمئناً نحوه محاسبه در قانون جدید بهگونهای است که میزان مستمری افراد نسبت به فرمولی که در حال حاضر وجود دارد، کمتر نخواهد شد؛ از طرف دیگر منابع سازمان تأمین اجتماعی که در اثر عدم بیمهپردازی واقعی بود آسیب نبیند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار ما درخصوص تغییر احتمالی وضعیت بیمه کارگران ساختمانی متأسفانه در قانون جدید هم گفت: در حال حاضر ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی پشت نوبتی داریم که طبق قانون بیمهٔ کارگران ساختمانی منابع آن از محل صدور پروانههای ساختمانی و عوارض ساختمانی است؛ که این هم کفاف همهٔ کارگران ساختمانیها را نمیدهد. در حال حاضر سهم کارگرها از حق بیمه ۷ درصد است و برای اینکه بتوانیم همهٔ این ۲ یا ۳ هزار نفر پشتنوبتی را بیمه کنیم، باید تغییراتی در سهم کارگر و کارفرما که از محل عوارض و پروانههای ساختمانی است، ایجاد شود؛ اما در عوض دیگر کارگر ساختمانی پشتنوبتی بیمه نخواهیم داشت.