سالاری خبر داد:
اصلاح آیین دادرسی کیفری در مراحل پایانی
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در مراحل پایانی خود قرار دارد و یه زودی جهت تصمیم گیری در مورد مدت اجرای آزمایشی آن به صحن مجلس ارجاع می شود.
به گزارش ایلنا،عثمان سالاری با اشاره به روند بررسی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون متبوعش اظهار داشت: بررسی این طرح در مراحل پایانی خود قرار دارد و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به طور فشرده جلساتی با حضور کارشناسان و مقامات قضایی داشته است.
وی افزود: قانون آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب جرم، ترتیب دادرسی و اجرای احکام جزایی وضع شدهاست. همچنین در ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مجموعه قواعد و مقرراتی تعریف شده است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقام قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: قانون آیین دادرسی کیفری کنونی مصوب ۱۳۹۲ است که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و ۶ ماه پس از تصویب در سال ۱۳۹۳ لازم الاجرا شد. این قانون در سال ۱۳۹۴ با اصلاحاتی همراه بوده و سال گذشته نیز با رای مجلس طرح اصلاح مجدد آن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد.
وی تصریح کرد: پس از نهایی شدن مصوبه در کمیسیون این طرح جهت تصمیم گیری در مورد مدت آزمایشی اجرای آن به صحن مجلس ارجاع می شود.