خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سالاری خبر داد:

اصلاح آیین دادرسی کیفری در مراحل پایانی

اصلاح آیین دادرسی کیفری در مراحل پایانی
کد خبر : 1800640
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در مراحل پایانی خود قرار دارد و یه زودی جهت تصمیم گیری در مورد مدت اجرای آزمایشی آن به صحن مجلس ارجاع می شود.

به گزارش ایلنا،عثمان سالاری با اشاره به روند بررسی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون متبوعش اظهار داشت: بررسی این طرح در مراحل پایانی خود قرار دارد و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به طور فشرده جلساتی با حضور کارشناسان و مقامات قضایی داشته است.

وی افزود: قانون آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب جرم، ترتیب دادرسی و اجرای احکام جزایی وضع شده‌است. همچنین در ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مجموعه قواعد و مقرراتی تعریف شده‌ است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقام قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: قانون آیین دادرسی کیفری کنونی مصوب ۱۳۹۲ است که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و ۶ ماه پس از تصویب در سال ۱۳۹۳ لازم الاجرا شد. این قانون در سال ۱۳۹۴ با اصلاحاتی همراه بوده و سال گذشته نیز با رای مجلس طرح اصلاح مجدد آن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد.

وی تصریح کرد: پس از نهایی شدن مصوبه در کمیسیون این طرح جهت تصمیم گیری در مورد مدت آزمایشی اجرای آن به صحن مجلس ارجاع می شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی