اصلاح آیین دادرسی کیفری در مراحل پایانی

به گزارش ایلنا،عثمان سالاری با اشاره به روند بررسی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون متبوعش اظهار داشت: بررسی این طرح در مراحل پایانی خود قرار دارد و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به طور فشرده جلساتی با حضور کارشناسان و مقامات قضایی داشته است.

وی افزود: قانون آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب جرم، ترتیب دادرسی و اجرای احکام جزایی وضع شده‌است. همچنین در ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مجموعه قواعد و مقرراتی تعریف شده‌ است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقام قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: قانون آیین دادرسی کیفری کنونی مصوب ۱۳۹۲ است که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و ۶ ماه پس از تصویب در سال ۱۳۹۳ لازم الاجرا شد. این قانون در سال ۱۳۹۴ با اصلاحاتی همراه بوده و سال گذشته نیز با رای مجلس طرح اصلاح مجدد آن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد.

وی تصریح کرد: پس از نهایی شدن مصوبه در کمیسیون این طرح جهت تصمیم گیری در مورد مدت آزمایشی اجرای آن به صحن مجلس ارجاع می شود.

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