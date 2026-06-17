به گزارش ایلنا، عباس گودرزی از زمان‌بندی برگزاری انتخابات هیأت‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی برای سال سوم فعالیت مجلس خبر داد و گفت:با توجه به پایان دوره یک‌ساله هیأت‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی و در چارچوب برنامه‌های مرتبط با آغاز اجلاسیه سوم مجلس، انتخابات هیأت‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی از ۲۲ تیرماه آغاز و تا ۵ شهریورماه به پایان خواهد رسید.

سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس افزود:این زمان‌بندی با در نظر گرفتن پایان دوره یک‌ساله هیأت‌رئیسه کمیسیون‌ها و ضرورت فراهم شدن مقدمات لازم برای آغاز فعالیت کمیسیون‌ها در سال سوم اجلاسیه تدوین شده است.

وی تأکید کرد که انتخابات رؤسا، نواب رئیس، دبیران و سخنگویان کمیسیون‌های تخصصی مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب و بر اساس مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در سال گذشته، انتخابات هیأت‌رئیسه برخی از کمیسیون‌های تخصصی در تاریخ‌های متفاوتی برگزار شد؛ از این رو، به منظور تکمیل دوره یک‌ساله فعالیت هیأت‌رئیسه این کمیسیون‌ها، انتخابات آن‌ها نیز در زمان‌های مختلف و بر اساس موعد قانونی هر کمیسیون برگزار خواهد شد.

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