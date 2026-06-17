عظیمیراد مطرح کرد:
تعیین تکلیف معلمان حقالتدریس آزاد جدا از طرح شرکتی شدن است/ پیشنهاد تخصیص سهمیه استخدامی
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از بررسی آخرین وضعیت تعیینتکلیف معلمان حقالتدریس آزاد در نشست غیرعلنی مجلس خبر داد و بر ضرورت تأمین منابع، هماهنگی دستگاهها و استفاده از ظرفیتهای استخدامی برای حل این موضوع تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، احسان عظیمیراد درباره آخرین شرایط تعیینتکلیف معلمان حقالتدریس آزاد گفت: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در جلسه اخیر صحن غیرعلنی، تعیینتکلیف معلمان در طرحهای مختلف از جمله معلمان حقالتدریس آزاد بود؛ نیروهایی که سابقه همکاری با آموزشوپرورش دارند و مورد توجه نمایندگان قرار گرفتهاند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تأکید بر اینکه مقرر شد موضوع بیمه و حقوق تابستان معلمان حقالتدریس آزاد در کنار قرارداد کار معین آنان مورد توجه قرار گیرد، افزود: در صحن غیرعلنی نشستی به ریاست حاجیبابایی و با حضور وزیر آموزشوپرورش برگزار گردید و پیشنهادهای مختلفی برای حل این مسئله مطرح شد. از جمله تأکید گردید منابع مورد نیاز برای تعیینتکلیف نیروهای حقالتدریس آزاد از محل اعتبارات و ظرفیتهای موجود در وزارت آموزشوپرورش تأمین شود و در این زمینه راهکارهای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون آموزش با اشاره به پیشنهاد نایب رئیس مجلس مبنی بر شرکتی شدن نیروهای غیررسمی طرح امین، نهضتی و پیشدبستانی و غیر، یادآور شد: حاجی بابایی در این جلسه با بیان اینکه آموزشوپرورش امروز به حدود ۲۰۰ هزار نیرو نیاز دارد، تأکید کرد باید از همین نیروهای تعیین تکلیف نشده، استفاده شود تا هم مشکل این گروه از معلمان برطرف شود و هم کمبود نیروی وزارتخانه جبران گردد. این پیشنهاد بسیار مناسب است، اما برداشت برخی نیروهای قرارداد کار معین از این موضوع چنین بوده که پیشنهاد شرکتی شدن آنان به وزارتخانه ارائه شده که این برداشت نادرست است. تعیینتکلیف معلمان حقالتدریس آزاد بهصورت جداگانه انجام خواهد شد و وضعیت آنان مشخص میشود.
وی ادامه داد: برای ساماندهی سایر نیروهای وزارتخانه نیز این پیشنهاد ارائه شده است و باید در نظر داشت قراردادهای کار معین با پیشبینی انجامشده از محل بودجه وزارتخانه تعیینتکلیف خواهند شد.
عظیمیراد با بیان اینکه در کنار پیشنهاد نایبرئیس مجلس شورای اسلامی برای تعیینتکلیف نیروهای حقالتدریس آزاد، بنده نیز پیشنهادی در این زمینه دارم، تصریح کرد: اگر قرار است وزارت آموزشوپرورش ۵۰ هزار سهمیه استخدامی دریافت کند، میتواند با سازمان اداری و استخدامی هماهنگ کرده و حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر از این سهمیه را به سه گروه طرح امین، پیشدبستانی و نیروهای نهضتی اختصاص دهد. در این صورت دست وزارتخانه باز خواهد بود و در صورت وجود اراده، اجرای این موضوع امکانپذیر است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به مباحث طرحشده درباره نقش سازمان برنامه و بودجه در تعیینتکلیف معلمان قرارداد کار معین، گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، ایراد قانونی مشخصی در این زمینه وجود ندارد و اکثر اعضای کمیسیون نیز معتقد بودند که با تعامل میان دستگاههای مسئول این موضوع قابل حل است.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان با بیان اینکه از نایبرئیس مجلس خواستاریم به این مسئله ورود کند، خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش مجلس این موضوع را با جدیت پیگیری میکند و انتظار دارد وزارت آموزشوپرورش و سازمان برنامه و بودجه با برگزاری نشستهای مشترک و هماهنگیهای لازم هرچه سریعتر زمینه تعیینتکلیف این نیروها را فراهم کنند.