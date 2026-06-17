تقویت روابط پارلمانی ایران و لیبی در قالب شورای پارلمانی آسیایی-آفریقایی

به گزارش ایلنا،عباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که به نمایندگی از کشورمان در اجلاس شورای پارلمانی آسیایی-آفریقایی در شهر بنغازی لیبی حضور دارد در حاشیه این اجلاس با عقیله صالح رئیس مجلس نمایندگان لیبی دیدار کرد.

گلرو با ابلاغ سلام دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس لیبی، از دولت، ملت و مجلس نمایندگان لیبی در برگزاری اجلاس پارلمان‌های آسیایی آفریقایی تقدیر کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران از تقویت روابط پارلمانی دوجانبه با لیبی و توسعه همکاری جمعی پارلمانی در قالب شورای پارلمانی آسیایی - آفریقایی استقبال می کند.

رئیس مجلس لیبی با ابلاغ سلام گرم به دکتر قالیباف و اعلام همبستگی با جمهوری اسلامی ایران، از اقتدار و ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوزات آمریکایی و اسرائیلی تمجید و ابراز امیدواری کرد مسیر دیپلماسی برای تثبیت دستاوردهای ایران با موفقیت طی شود.

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