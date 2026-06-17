خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سیدحسن خمینی در دیدار مدیران وزارت جهاد کشاورزی؛

۳۹ روز گذشته جهاد اصغر بود؛ از امروز جهاد اکبر شروع می‌شود

۳۹ روز گذشته جهاد اصغر بود؛ از امروز جهاد اکبر شروع می‌شود
کد خبر : 1800600
لینک کوتاه کپی شد.

یادگار امام گفت:۳۹ روز گذشته جهاد اصغر بود؛ از امروز جهاد اکبر شروع می‌شود باید از نزاع‌های بی‌حاصل دست بکشیم.اگر می‌خواهیم به پیروزی برسیم، باید یک جامعه استقامت کند.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله سیدحسن خمینی در دیدار با مدیران جهاد کشاورزی  گفت: این ۳۹ روز نشان داد که ظرفیت کشور بیش از این حرف‌هاست. آقای وزیر جهاد کشاورزی گفتند که ما با یک تدبیری از محاصره دریایی عبور کردیم؛ همین کار غول های دنیا را می تواند زمین بزند؛ ظرفیت جمهوری اسلامی و مردم ایران بسیار بالاتر از آن چیزی است که ما از این مجموعه می گیریم.

وی تاکید کرد: باید از نزاع های بی حاصل که نتیجه منیّت هاست دست بکشیم.برای حفظ پیروزی باید جهاد اکبر را از درون خودمان شروع کنیم. در بین مردم باید افتاده تر شویم. با تدبیر از محاصره دریایی عبور کردیم؛ همین کار آمریکا غول‌های دنیا را می‌تواند زمین بزند

یادگار امام با بیان این که این ۳۹ روز نشان داد که ظرفیت کشور بیش از این حرف‌هاست، عنوان کرد:آقای وزیر جهاد کشاورزی گفتند که ما با یک تدبیری از محاصره دریایی عبور کردیم؛ همین کار غول های دنیا را می تواند زمین بزند؛ ظرفیت جمهوری اسلامی و مردم ایران بسیار بالاتر از آن چیزی است که ما از این مجموعه می گیریم.

وی خاطر نشان کرد:اگر می‌خواهیم به پیروزی برسیم، باید یک جامعه استقامت کند.این ایام نشان داد وقتی همه با هم استقامت کردیم به نتیجه رسیدیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی