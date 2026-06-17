به گزارش ایلنا، آیت‌الله سیدحسن خمینی در دیدار با مدیران جهاد کشاورزی گفت: این ۳۹ روز نشان داد که ظرفیت کشور بیش از این حرف‌هاست. آقای وزیر جهاد کشاورزی گفتند که ما با یک تدبیری از محاصره دریایی عبور کردیم؛ همین کار غول های دنیا را می تواند زمین بزند؛ ظرفیت جمهوری اسلامی و مردم ایران بسیار بالاتر از آن چیزی است که ما از این مجموعه می گیریم.

وی تاکید کرد: باید از نزاع های بی حاصل که نتیجه منیّت هاست دست بکشیم.برای حفظ پیروزی باید جهاد اکبر را از درون خودمان شروع کنیم. در بین مردم باید افتاده تر شویم. با تدبیر از محاصره دریایی عبور کردیم؛ همین کار آمریکا غول‌های دنیا را می‌تواند زمین بزند

یادگار امام با بیان این که این ۳۹ روز نشان داد که ظرفیت کشور بیش از این حرف‌هاست، عنوان کرد:آقای وزیر جهاد کشاورزی گفتند که ما با یک تدبیری از محاصره دریایی عبور کردیم؛ همین کار غول های دنیا را می تواند زمین بزند؛ ظرفیت جمهوری اسلامی و مردم ایران بسیار بالاتر از آن چیزی است که ما از این مجموعه می گیریم.

وی خاطر نشان کرد:اگر می‌خواهیم به پیروزی برسیم، باید یک جامعه استقامت کند.این ایام نشان داد وقتی همه با هم استقامت کردیم به نتیجه رسیدیم.

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