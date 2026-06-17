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رضایی:

ثروتی بالاتر از این مردم مومن نیست

ثروتی بالاتر از این مردم مومن نیست
کد خبر : 1800481
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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در واکنش به فضای تبلیغاتی پیرامون توافق خواستار دفاع منطقی از توافق و پرهیز از هزینه‌کردن جایگاه رهبری برای توجیه تصمیمات شد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

چند توصیه دلسوزانه؛

‌۱. از بیت‌المال برای تبلیغ تفاهم و توافق هزینه نکنید.

‌۲. فقط امروز را نبینید، توافق را مقدس و حیثیتی نکنید و دوقطبی نسازید. شاید فردا اتفاق دیگری افتاد.

‌۳. برای دفاع از توافق از افراد مودب و باسواد بهره ببرید، اجاره وکیل‌الدوله‌هایِ انحرافیِ بی‌اخلاق برای ماله‌کشی و برخورد چاله‌میدانی با منتقدان راهکار مناسبی نیست.

‌۴. منتقدان را تحمل کنید و به مردم پاسخگو باشید، ثروتی بالاتر از این مردم مومن نیست. اگر واقعاً فکر می‌کنید کار درستی کرده‌اید با سلاح منطق و استدلال از آن دفاع کنید.

‌۵. از رهبر حکیم انقلاب برای توجیه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هزینه نکنید.

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