رضایی:
ثروتی بالاتر از این مردم مومن نیست
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در واکنش به فضای تبلیغاتی پیرامون توافق خواستار دفاع منطقی از توافق و پرهیز از هزینهکردن جایگاه رهبری برای توجیه تصمیمات شد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
چند توصیه دلسوزانه؛
۱. از بیتالمال برای تبلیغ تفاهم و توافق هزینه نکنید.
۲. فقط امروز را نبینید، توافق را مقدس و حیثیتی نکنید و دوقطبی نسازید. شاید فردا اتفاق دیگری افتاد.
۳. برای دفاع از توافق از افراد مودب و باسواد بهره ببرید، اجاره وکیلالدولههایِ انحرافیِ بیاخلاق برای مالهکشی و برخورد چالهمیدانی با منتقدان راهکار مناسبی نیست.
۴. منتقدان را تحمل کنید و به مردم پاسخگو باشید، ثروتی بالاتر از این مردم مومن نیست. اگر واقعاً فکر میکنید کار درستی کردهاید با سلاح منطق و استدلال از آن دفاع کنید.
۵. از رهبر حکیم انقلاب برای توجیه تصمیمگیری و تصمیمسازی هزینه نکنید.