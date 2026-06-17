خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام عراقچی؛

مقاومت قهرمانانه و سربلندی ملت بزرگ ایران در جنگ نابرابر

مقاومت قهرمانانه و سربلندی ملت بزرگ ایران در جنگ نابرابر
کد خبر : 1800441
لینک کوتاه کپی شد.

عباس عراقچی با انتشار پیامی در اینستاگرام با اشاره به دیدار با سفرای خارجی نوشت: مقاومت قهرمانانه، عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران در جنگ نابرابر اخیر مورد تحسین همه بود.

به گزارش ایلنا، عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان نوشت روز گذشته میزبان جمعی از سفرا و دیپلمات‌های ارشد خارجی مقیم تهران بودم و به تفصیل سخنانی در خصوص تحولات مهم ناشی از جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان ارائه کردم. پس از پایان نشست، لحظاتی را به گفت‌وگوهای دوجانبه با هر یک از دیپلمات‌های حاضر در این نشست اختصاص دادم. 

مقاومت قهرمانانه، عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران در برابر جنگ نابرابر اخیر، بیش از هر چیز دیگری مورد توجه و تحسین ایشان قرار گرفته بود. 

همچنین در حاشیه این نشست، سفرای محترم کشورهای برزیل و اروگوئه با محبت فراوان، پیراهن تیم‌های ملی فوتبال دو کشور را به عنوان هدیه‌ای نمادین اهدا کردند؛ جام‌جهانی می‌تواند نمادی از دوستی ملت‌ها و پیوندهای فرهنگی فراتر از سیاست باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی