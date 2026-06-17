مقاومت قهرمانانه و سربلندی ملت بزرگ ایران در جنگ نابرابر

به گزارش ایلنا، عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان نوشت روز گذشته میزبان جمعی از سفرا و دیپلمات‌های ارشد خارجی مقیم تهران بودم و به تفصیل سخنانی در خصوص تحولات مهم ناشی از جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان ارائه کردم. پس از پایان نشست، لحظاتی را به گفت‌وگوهای دوجانبه با هر یک از دیپلمات‌های حاضر در این نشست اختصاص دادم.

مقاومت قهرمانانه، عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران در برابر جنگ نابرابر اخیر، بیش از هر چیز دیگری مورد توجه و تحسین ایشان قرار گرفته بود.

همچنین در حاشیه این نشست، سفرای محترم کشورهای برزیل و اروگوئه با محبت فراوان، پیراهن تیم‌های ملی فوتبال دو کشور را به عنوان هدیه‌ای نمادین اهدا کردند؛ جام‌جهانی می‌تواند نمادی از دوستی ملت‌ها و پیوندهای فرهنگی فراتر از سیاست باشد.