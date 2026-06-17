خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نقشه آزادی محکوم مالی ۶۷ میلیاردی ناکام ماند/ ۴ متهم بازداشت شدند

نقشه آزادی محکوم مالی ۶۷ میلیاردی ناکام ماند/ ۴ متهم بازداشت شدند
کد خبر : 1800423
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه هوشیاری نیرو‌های حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، نقشه آزادی یک محکوم مالی ۶۷ میلیارد تومانی را ناکام گذاشت، گفت: در این پرونده که از رفت‌وآمد‌های مشکوک یک فرد در اطراف دادگستری بندرترکمن آغاز شد، به کشف وثیقه‌سازی صوری ۷۰ میلیارد تومانی انجامید.

به گزارش ایلنا، حیدر آسیابی اظهار کرد: نیرو‌های حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گلستان پس از رصد حضور مکرر و مشکوک فردی در اطراف دادگستری بندرترکمن، به پرونده‌ای رسیدند که در آن چند نفر با تبانی قصد داشتند زمینه آزادی یک محکوم مالی را با وثیقه صوری فراهم کنند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد فردی که در پرونده‌ای در یکی از استان‌های غربی کشور به پرداخت ۶۷ میلیارد تومان محکوم شده بود، در قبال پرداخت ۳ میلیارد تومان، شخصی را مأمور کرده تا اموالی را در بندر ترکمن به عنوان وثیقه معرفی کند. 

آسیابی گفت: با وجود تنظیم گزارش کارشناسی و صورت جلسات مربوط به توقیف اموال، بررسی میدانی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گلستان نشان داد چنین اموالی در محل اعلامی وجود خارجی ندارد.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: تحقیقات نشان داد کارشناس پرونده در قبال دریافت ۳۵۰ میلیون تومان، برای این اموال گزارش کارشناسی با ارزش بیش از ۷۰ میلیارد تومان تنظیم کرده است.

وی گفت: در این پرونده چهار نفر شامل معرفی‌کننده وثیقه، کارشناس، امین اموال و یکی دیگر از عوامل دخیل بازداشت شدند و بررسی ابعاد دیگر پرونده ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه متهم اصلی سابقه اقدامات مشابه در سایر استان‌ها را نیز داشته است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد وی پیش از این نیز در چند پرونده دیگر اقدام به معرفی وثیقه‌های غیرواقعی کرده و ابعاد فعالیت‌های او در دست بررسی است.

آسیابی تأکید کرد: ورود به‌موقع حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان مانع از آزادی یک محکوم مالی با وثیقه صوری شد و از تضییع حقوق افراد و اخلال در روند اجرای احکام جلوگیری کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی