عظیمیراد در تشریح نشست کمیسیون آموزش؛
تشکیل صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کلید خورد
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با تشریح جزئیات نشست این کمیسیون با مسئولان سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، از بررسی مجموعهای از راهکارها برای تقویت جایگاه این سازمان در حوزه فناوری و تجاریسازی خبر داد و گفت: افزایش اعتبارات، اصلاح اساسنامه، ایجاد ساختارهای درآمدزا و تقویت همکاری با کمیته دانشبنیان مجلس از مهمترین محورهای مطرحشده در این جلسه بوده است.
به گزارش ایلنا، احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (سه شنبه، ۲۶ خردادماه) گفت: اعضای کمیسیون در ابتدای این بازدید از ظرفیتها و توانمندیهای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در حوزههای مختلف از جمله زیستفناوری، ماشینآلات و شرکتهای دانشبنیان و فناور بازدید کردند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برگزاری جلسه سمی اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با رئیس و معاونان سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، اظهار کرد: در ابتدای این نشست گزارشی از فعالیتها و برنامههای این مجموعه ارائه شد. وی افزود: یکی از مهمترین دغدغههای مطرحشده از سوی رئیس سازمان، موضوع محدودیت اعتبارات و منابع مالی بود؛ بهگونهای که اعلام شد بودجه این سازمان در سال جاری حدود ۳۵۰ میلیارد تومان است.
عظیمیراد با تاکید بر اینکه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در جشنوارههای مختلف فعالیت میکند، تصریح کرد: با توجه به مأموریتهای گسترده سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، از جمله برگزاری جشنوارههای مهمی مانند خوارزمی و جشنواره جوان، ضرورت حمایت جدیتر از این مجموعه در کمیسیون مورد تاکید قرار گرفت. همچنین پیشنهاد شد کمیته دانشبنیان مجلس حمایتهای لازم را برای تقویت نقشآفرینی این سازمان در حوزه فناوری و تجاریسازی بهعمل آورد.
سخنگوی کمیسیون آموزش تصریح کرد: در این نشست، اصلاح اساسنامه سازمان و بررسی امکان تبدیل آن به یک نهاد مستقل از وزارت علوم نیز مطرح شد تا این مجموعه بتواند با اختیارات بیشتر در حوزه ارتباط با صنعت، تجاریسازی و توسعه فناوری نقشآفرینی کند، همچنین پیشنهاد ایجاد ساختار هایی مانند صندوق خطرپذیر شرکتی (CVC) و یا ایجاد معاونت اقتصادی و مأموریتمحور برای درآمدزایی از ظرفیتهای موجود سازمان مطرح شد. این سازمان از زیرساختهای قابل توجهی از جمله ۵۴ هکتار زمین در موقعیت مناسب برخوردار است که میتواند به منبع مهم درآمدی و حل بخشی از مشکلات مالی آن تبدیل شود.
به گزارش خانه ملت، عظیمیراد ادامه داد: در بخش دیگری از این نشست، موضوع افزایش سهم اعتبارات مرتبط با قانون جهش تولید دانشبنیان نیز مورد بحث قرار گرفت و پیشنهاد شد سهم ۱۰ درصدی فعلی وزارت علوم به ۱۵ یا ۲۰ درصد افزایش یابد و این منابع بهطور مستقیم در اختیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران قرار گیرد.
رئیس کمیته نظارت برای اجرای قانون جهش دانش بنیان در پایان خاطرنشان کرد: همچنین پیشنهاد شد معاونت علمی و فناوری و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران همکاری نزدیکتری داشته باشند و حتی نماینده این سازمان بهعنوان عضو ثابت کمیته دانشبنیان مجلس حضور داشته باشد تا هماهنگیها و تصمیمسازیها در این حوزه تقویت شود.