وی با بیان اینکه مناطق آزاد صرفاً محلی برای ورود خودرو نیستند، افزود: فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه تولید، تقویت صادرات و حرکت به سمت اقتصاد صادرات‌محور است و باید زیرساخت‌های این مناطق نیز متناسب با همین مأموریت‌ها تکمیل شود.

استاندار تهران ادامه داد: توسعه استان تهران نباید بر پایه بارگذاری بی‌رویه جمعیتی و اقتصادی باشد؛ چراکه تهران با محدودیت‌هایی جدی در تأمین آب، سرانه‌های خدماتی و زیرساخت‌های شهری روبه‌رو است. بر همین اساس، توسعه آینده استان باید بر محور فعالیت‌های دانش‌بنیان، فناوری‌محور و صادرات‌گرا شکل گیرد.

معتمدیان با اشاره به استقرار بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌های مادر و نخبگان کشور در تهران گفت: این ظرفیت علمی می‌تواند پیشران توسعه اقتصادی استان باشد و منطقه آزاد شهر فرودگاهی نیز باید به بستری برای استقرار و گسترش فعالیت‌های دانش‌بنیان و صادرات‌محور تبدیل شود.

وی شرایط جنگی اخیر را موجب آشکارشدن بخشی از ظرفیت‌های مغفول استان دانست و افزود: بندر خشک آپرین و منطقه آزاد شهر فرودگاهی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه واحدهای تولیدی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی استان نقش‌آفرینی کنند.

استاندار تهران با اشاره به افتتاح بندر خشک آپرین و اتصال آن به کریدورهای ریلی کشور تصریح کرد: استقرار گمرک در آپرین و فاصله کوتاه این مجموعه با شهر فرودگاهی، امکان شکل‌گیری یک منظومه لجستیکی ترکیبی شامل حمل‌ونقل ریلی، هوایی و جاده‌ای را فراهم کرده است.

وی افزود: پیشنهاد استان تهران، الحاق بندر خشک آپرین به عنوان قطعه‌ای منفصل به منطقه آزاد شهر فرودگاهی است تا این دو ظرفیت در کنار یکدیگر، به هاب مرکزی تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مواد اولیه برای تهران و استان‌های همجوار تبدیل شوند.

معتمدیان گفت: توسعه حمل‌ونقل ترکیبی، علاوه بر افزایش سرعت جابه‌جایی کالا، موجب کاهش زمان توقف سرمایه، پایین‌آمدن هزینه حمل‌ونقل و در نهایت کاهش قیمت تمام‌شده کالا برای مردم خواهد شد. با وجود اتصال ریلی برخی بنادر به تهران، همچنان بخش قابل‌توجهی از طریق جاده جابه‌جا می‌شود و باید موانع حمل‌ونقل یکسره از کشتی به واگن برطرف شود.

وی با بیان اینکه حدود یک‌چهارم مصرف کشور در استان تهران انجام می‌شود، افزود: ایجاد یک شبکه لجستیکی مطمئن در تهران، ضریب اطمینان تأمین کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد و در شرایط بحرانی و با رویکرد پدافند غیرعامل، از اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری می‌کند.

استاندار تهران در ادامه فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل را یکی از چالش‌های جدی استان دانست و گفت: حدود چهار میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو و چهار میلیون و 500 هزار موتورسیکلت در استان تهران تردد می‌کنند که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها فرسوده و پرمصرف هستند.

معتمدیان افزود: عوامل متحرک از منابع اصلی آلایندگی هوای تهران محسوب می‌شوند و فرسودگی خودروها، ناوگان حمل‌ونقل عمومی و موتورسیکلت‌ها، علاوه بر افزایش آلودگی هوا، مصرف سوخت و هزینه‌های اقتصادی سنگینی را به مردم و دولت تحمیل می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه واردات خودروهای شخصی از منطقه آزاد شهر فرودگاهی در دستور کار نیست، اظهار کرد: ظرفیت این منطقه باید برای تأمین اتوبوس، مینی‌بوس، آمبولانس، خودروهای آتش‌نشانی، کامیون و حتی واگن‌های مترو و قطار به کار گرفته شود؛ وسایلی که منافع آن‌ها به‌طور مستقیم به مردم می‌رسد.

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استاندار تهران سه شاخص اصلی برای واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی را قیمت مناسب، ایمنی و آلایندگی پایین عنوان کرد و گفت: خودروهایی که از این مسیر وارد می‌شوند باید ارزان‌قیمت، ایمن و کم‌آلاینده باشند و به نوسازی واقعی ناوگان عمومی کمک کنند.

معتمدیان با اشاره به تکلیف استان تهران در برنامه هفتم پیشرفت افزود: از مجموع 500 هزار خودروی فرسوده‌ای که باید سالانه در کشور از رده خارج شود، سهم استان تهران 100 هزار دستگاه است و تحقق این هدف صرفاً با ظرفیت فعلی تولید داخلی امکان‌پذیر نیست.

وی کاهش مصرف بنزین را از دیگر نتایج نوسازی ناوگان دانست و گفت: استان تهران روزانه حدود 25 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کند و کاهش مصرف سوخت در این استان می‌تواند سهم قابل‌توجهی در کاهش ناترازی بنزین و جلوگیری از هزینه‌های سنگین واردات داشته باشد.

استاندار تهران تأکید کرد: منابعی که از محل کاهش مصرف و واردات سوخت صرفه‌جویی می‌شود، می‌تواند برای تأمین کالاهای اساسی، ارتقای رفاه عمومی و توسعه خدمات مورد نیاز مردم هزینه شود.

عضو هیئت دولت در پایان از حمایت‌های رئیس‌جمهور، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی، پلیس راهور و مدیران شهر فرودگاهی قدردانی کرد و گفت: رونمایی از پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه آغاز بهره‌گیری عملیاتی از ظرفیتی است که باید در خدمت نوسازی ناوگان، کاهش آلایندگی، توسعه تجارت و حل مسائل مردم استان تهران قرار گیرد.