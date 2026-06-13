طباطبایی:
کسی فریب وحدتشکنان را نمیخورد
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وحدتشکنانی که با مواضع تند و ظاهراً انقلابی درپی تفرقه میان صفوف متحد ملتند، آب به آسیاب دشمن میریزند.
به گزارش ایلنا، سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وحدتشکنانی که با مواضع تند و ظاهراً انقلابی درپی تفرقه میان صفوف متحد ملتند، آب به آسیاب دشمن میریزند.یا ناآگاهند که نیاز به روشنگری دارند یا مأمورند که برخورد قاطع قانونی میطلبد.هم خلاف سیره رهبر شهید انقلاب عمل میکنند و هم مقابل دأب رهبر عالیقدر
کسی فریبشان را نمیخورد.»