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یک عضو تیم مذاکره‌کننده ایران مطرح کرد:

جزئیات پیش‌نویس توافق ۱۴ ماده‌ای ایران و آمریکا/ آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار و لغو تحریم‌های نفتی

جزئیات پیش‌نویس توافق ۱۴ ماده‌ای ایران و آمریکا/ آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار و لغو تحریم‌های نفتی
کد خبر : 1797705
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یک عضو کمیته رسانه هیئت مذاکرات ایران جزئیاتی از متن توافق ایران و ایالات متحده را بیان کرد.

به گزارش ایلنا، یک عضو تیم مذاکره کننده ایرتمی جزئیات جدید از پیش نویس تفاهمنامه ۱۴ ماده ای ایران و آمریکا بیان کرد.

۱-   توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان

۲-   تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران و احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.

۳-   رفع کامل محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز

۴-   تعهد آمریکا به خروج نیروهایش از پیرامون ایران

۵-   بازگشایی تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز با ترتیبات ایرانی

۶-   تعلیق تحریم های فروش نفت، محصولات پتروشیمی و مشتقات و دسترسی کامل ایران به منابع مالی آن.

۷-   لزوم ارائه طرح های بازسازی ایران حداقل به مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش

۸-   ۶۰ روز مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی مبتنی بر موضوعات هسته ای و لغو کامل تحریم های اولیه، ثانویه، آمریکا و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

۹-   تکرار تعهد ایران در پیمان ان پی تی مبنی بر عدم تولید سلاح هسته ای

۱۰-   در دوره مذاکرات آمریکا متعهد شده به نیروهای خود در منطقه اضافه نمی کند و تحریم جدیدی هم وضع نخواهد کرد.

۱۱-   آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار پول های بلوکه شده ایران در دوره ۶۰ روزه مذاکرات نهایی. نیمی از این مبلغ قبل از شروع مذاکرات باید در دسترس ایران قرار گیرد.

۱۲-   تشکیل سازوکار نظارتی برای اجرایی کردن توافق.

۱۳-   توافق نامه نهایی توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به تایید می رسد.

۱۴-   مذاکره نهایی قبل از آزادسازی نیمی از پول های بلوکه شده ایران، تعلیق تحریم های نفتی ایران و رفع محاصره دریایی آغاز نمی شود و توافق نهایی صرفا در موضوع سرنوشت مواد غنی شده و غنی سازی، رفع تحریم ها، برنامه بازسازی اقتصاد ایران  انجام می شود و بحث درباره برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه های مقاومت به صورت قطعی از دستور کار خارج شده است.

همانطور که سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد، این متن همچنان نیازمند بررسی و نهایی شدن در نهادهای ذیربط در ایران است.

 

 

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