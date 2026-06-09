تبادل نظرات برای رسیدن به متن نهایی با آمریکا ادامه دارد

به گزارش ایلنا، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد روز دوشنبه به وقت محلی پس از نشست شورای امنیت درباره افغانستان افزود که آمریکا و ایران از طریق پاکستان «در حال ارائه و تبادل دیدگاه‌ها و نظرات برای رسیدن به متن نهایی» هستند.