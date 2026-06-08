ابراهیم پور:
باران موشک بر سر رژیم صهیونیستی، تجلی قدرت دیپلماسی و بازدارندگی ایران است
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به پاسخ قاطع موشکی ایران پس از موضعگیری راهبردی دکتر قالیباف، تأکید کرد که تحقق الگوی جدید قدرت در جمهوری اسلامی نشان داد مذاکره هرگز جایگزین مبارزه نیست، بلکه بخشی جداییناپذیر از آن است که جهان را وادار به تسلیم در برابر منطق اقتدار ایران میکند.
به گزارش ایلنا، فرشاد ابراهیمپور عضو هیات رئیسه مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
دکتر قالیباف دیروز عصر اعلام کرد: «دست نیروهای مسلح کاملا باز است.»
چند ساعت بعد، رژیم صهیونیستی زیر باران موشکهای جمهوری اسلامی قرار گرفت. این رویداد، دقیقا تجلی آن جمله استراتژیک است که مذاکره، نه جایگزین مبارزه بلکه بخشی جداییناپذیر از آن است.
وقتی قدرت واقعی سخن میگوید، جهان نه تنها گوش میدهد بلکه تسلیم منطق آن میشود.
ایران در اوج اقتدار، همزمان دیپلماسی و بازدارندگی را پیش میبرد. این الگوی جدید قدرت است.»