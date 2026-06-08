باران موشک بر سر رژیم صهیونیستی، تجلی قدرت دیپلماسی و بازدارندگی ایران است

به گزارش ایلنا، فرشاد ابراهیم‌پور عضو هیات رئیسه مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

دکتر قالیباف دیروز عصر اعلام کرد: «دست نیروهای مسلح کاملا باز است.»

چند ساعت بعد، رژیم صهیونیستی زیر باران موشک‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت. این رویداد، دقیقا تجلی آن جمله استراتژیک است که مذاکره، نه جایگزین مبارزه بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از آن است.

وقتی قدرت واقعی سخن می‌گوید، جهان نه تنها گوش می‌دهد بلکه تسلیم منطق آن می‌شود.

ایران در اوج اقتدار، همزمان دیپلماسی و بازدارندگی را پیش می‌برد. این الگوی جدید قدرت است.»

انتهای پیام/