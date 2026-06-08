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آملی لاریجانی:

حمله ایران در دفاع از لبنان، اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بود

حمله ایران در دفاع از لبنان، اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بود
کد خبر : 1795877
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رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی تاکید کرد : حمله ایران در دفاع از لبنان، صرفاً یک پاسخ نظامی نبود؛ بلکه اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بود

به گزارش ایلنا، آیت الله آملی لاریجانی افزود : این اقدام پیام روشنی داشت که چنانچه تعرض به یکی از اضلاع محور مقاومت صورت پذیرد، پاسخی فراتر از مرز‌های جغرافیایی در پی خواهد داشت و معادلات منطقه را دگرگون خواهد کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تصریح کرد :  همزمان، ایران آشکار ساخت که هرگونه گسترش درگیری یا تعرض به زیرساخت‌های حیاتی کشور، با پاسخی فراگیر و بازدارنده مواجه خواهد شد؛ پاسخی که دامنه آن می‌تواند تمامی بازیگران حامی این تقابل را دربر گیرد. بدین‌سان، تهران فصل تازه‌ای از سیاست دفاعی خود را گشود؛ فصلی که در آن، صیانت از قدرت منطقه‌ای نه در انتظار تهدید، بلکه با ابتکار عمل و قدرت تهاجمی دنبال می‌شود

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