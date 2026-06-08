شرایط صدور پروانه کارگزاریهای فنی-مهندسی و حقوقی املاک اعلام شد
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ابلاغ دستورالعمل بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و شرایط اعطای مجوز به کارگزاریهای شخص حقوقی برای ارائه خدمات فنی مهندسی و حقوقی املاک را تشریح کرد. به موجب این دستورالعمل، متقاضیان پس از اخذ پروانه تنها ۶ ماه فرصت دارند نسبت به راهاندازی شعبه و معرفی کارشناسان ثبتی و نقشهبرداری اقدام کنند.
به گزارش ایلنا، صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به محدودیت نیروی انسانی فنی و کارآزموده در اجرای قوانین جامع حدنگار (۱۳۹۳) و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (۱۴۰۱)، گفت: تحقق اهداف این قوانین سالها زمان میبرد؛ از این رو با تصویب بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ابلاغ دستورالعمل آن توسط رئیس قوه قضاییه در ۲۶ مهر ۱۴۰۴، زمینه صدور پروانه کارگزاری فنی مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت فراهم شده است.
جزئیات شرایط صدور پروانه کارگزاری
کشاورز تأکید کرد که سازمان ثبت اسناد برای اشخاص حقوقی غیردولتی (شرکت یا مؤسسه دارای شناسه ملی) در صورت تقاضا و دارا بودن شرایط زیر، پروانه کارگزاری صادر میکند:
- الف) ایرانی بودن تمام سهامداران، مالکان، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
- ب) نداشتن سوءپیشینه مؤثر کیفری برای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
- پ) دارا بودن زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات غیرحضوری و تبادل برخط اطلاعات با سازمان
- ت) نبود شرط مخالف با دستورالعمل در اساسنامه شخص حقوقی
- ث) تعهد رسمی به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مفاد دستورالعمل
- ج) رعایت تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (۱۳۷۳) برای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
مهلت ۶ ماهه برای راهاندازی شعبه و معرفی کارشناسان
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هشدار داد: کارگزاری پس از دریافت پروانه، حداکثر ظرف ۶ ماه موظف است شرایط زیر را فراهم کرده و به صورت مکتوب به سازمان اعلام کند؛ در غیر این صورت پروانه صادره ابطال خواهد شد:
-راهاندازی حداقل یک شعبه
- معرفی حداقل یک کارشناس امور ثبتی و حقوقی
- معرفی حداقل یک کارشناس نقشهبرداری
چه کسانی میتوانند کارشناس ثبتی و حقوقی باشند؟
برابر دستورالعمل، کارشناس امور ثبتی و حقوقی باید یکی از اشخاص زیر باشد:
۱. دارای پروانه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی
۲. دارای پروانه وکالت رسمی دادگستری یا سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری یا سابقه فعالیت در این موارد
۳. دارای سابقه قضاوت
۴. کارمندان بازنشسته سازمان با حداقل ۵ سال سابقه مرتبط با امور ثبتی و حقوقی و تأیید سازمان
۵. عضو هیئت علمی در رشتههای حقوقی یا فقه و حقوق
۶. دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوقی یا فقه و حقوق و سابقه یک سال فعالیت در کارگزاریها
شرایط کارشناسان نقشهبرداری
کارشناس نقشهبرداری نیز باید یکی از عناوین زیر را داشته باشد:
۱. پروانه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته نقشهبرداری
۲. پروانه اشتغال در رشته مهندسی نقشهبرداری از سازمان نظام مهندسی ساختمان
۳. کارمند بازنشسته سازمان با حداقل ۵ سال سابقه مرتبط با نقشهبرداری و تأیید سازمان
۴. عضو هیئت علمی در رشتههای مهندسی نقشهبرداری، عمران، معماری یا شهرسازی
۵. مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشتههای فوق و سابقه یک سال فعالیت در کارگزاریها
خدمات قابل ارائه توسط کارگزاریها
کشاورز تصریح کرد: خدمات ثبتی کارگزاریها صرفاً شامل پذیرش، پیگیری و انجام تشریفات برای موارد زیر است:
۱. صدور سند مالکیت المثنی و تبدیل اسناد دفترچهای به حدنگاری
۲. تفکیک عرصه و آپارتمان، تجمیع و افراز
۳. تغییر وضعیت املاک، تعیین حدود، اصلاح ملک و اصلاح مندرجات اسناد مالکیت
۴. صدور سند مالکیت حدنگاری برای متصرفان قانونی فاقد سند رسمی (بر اساس مقررات ثبت عمومی و فوقالعاده ثبتی)
۵. درج ادعای موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
تأکید بر خدمات غیرحضوری و مسئولیت کارگزاری
معاون سازمان ثبت یادآور شد: کارگزاری موظف است همه خدمات خود را به گونهای ارائه دهد که نیاز به حضور متقاضی در محل شعبه نباشد و حداقل یک درگاه ارائه خدمات غیرحضوری راهاندازی کند. البته این امر مانع از مراجعه حضوری متقاضی نیست. همچنین مسئولیت اقدامات انجام شده و جبران خسارتهای احتمالی بر عهده کارگزاری خواهد بود.