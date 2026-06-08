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سازمان اطلاعات سپاه:

اطلاعات میدانی از ضربات دیشب به سرزمین های اشغالی نشان‌دهنده موفقیت ۱۰۰ از ۱۰۰ است

اطلاعات میدانی از ضربات دیشب به سرزمین های اشغالی نشان‌دهنده موفقیت ۱۰۰ از ۱۰۰ است
کد خبر : 1795865
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سازمان اطلاعات سپاه با اشاره به نتایج ضربات نظامی، امنیتی و سایبری شب گذشته علیه سرزمین‌های اشغالی اعلام کرد: اطلاعات میدانی حاکی از موفقیت کامل این عملیات‌هاست و شعار «۱۰۰ شب مقاومت، ۱۰۰ سال امنیت» را نمادی از دستاوردهای این اقدامات دانست.

به گزارش ایلنا، سازمان اطلاعات سپاه در حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

سازمان اطلاعات سپاه اطلاعات میدانی از ضربات شدید و سریع نظامی، امنیتی و سایبری دیشب به سرزمین های اشغالی و نشان دهنده موفقیت ۱۰۰ از ۱۰۰ است. ۱۰۰ شب مقاومت، ۱۰۰ سال امنیت

 

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