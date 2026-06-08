سازمان اطلاعات سپاه:
اطلاعات میدانی از ضربات دیشب به سرزمین های اشغالی نشاندهنده موفقیت ۱۰۰ از ۱۰۰ است
سازمان اطلاعات سپاه با اشاره به نتایج ضربات نظامی، امنیتی و سایبری شب گذشته علیه سرزمینهای اشغالی اعلام کرد: اطلاعات میدانی حاکی از موفقیت کامل این عملیاتهاست و شعار «۱۰۰ شب مقاومت، ۱۰۰ سال امنیت» را نمادی از دستاوردهای این اقدامات دانست.
به گزارش ایلنا، سازمان اطلاعات سپاه در حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
سازمان اطلاعات سپاه اطلاعات میدانی از ضربات شدید و سریع نظامی، امنیتی و سایبری دیشب به سرزمین های اشغالی و نشان دهنده موفقیت ۱۰۰ از ۱۰۰ است. ۱۰۰ شب مقاومت، ۱۰۰ سال امنیت