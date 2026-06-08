به گزارش ایلنا، سازمان اطلاعات سپاه در حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

سازمان اطلاعات سپاه اطلاعات میدانی از ضربات شدید و سریع نظامی، امنیتی و سایبری دیشب به سرزمین های اشغالی و نشان دهنده موفقیت ۱۰۰ از ۱۰۰ است. ۱۰۰ شب مقاومت، ۱۰۰ سال امنیت

انتهای پیام/