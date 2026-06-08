بقایی در نشست خبری:
آمریکا چه همدست رژیم صهیونیستی باشد چه نباشد، به عنوان طرف آتشبس مسئولیتش برای ما محرز است
سخنگوی وزار امور خارجه گفت: هر اتفاقی بیفتد چه آمریکا عامل نقض آتشبس باشد و یا به واسطه رژیم صهیونیستی در لبنان یا همدستی با آمریکا در منطقه، مسئولیتش برای آمریکا محرز است و مسئولیت تشدید تنش با آمریکا خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی در نشست خبری خود درباره اینکه بعد از حمله روز گذشته اسرائیل به ضاحیه آمریکا مدعی شد که از اجرای این حمله باخبر نبوده و بعد از آن رئیسجمهور آمریکا هم مدعی شد که از صهیونیستها خواسته که پاسخ ندهند اما دیدیم که حمله صورت گرفت به نظر شما اسرائیل مستقل عمل کرده است، گفت: در منطقه ما هیچ کسی باور نمیکند عملی از رژیم صهیونیستی سربزند و بدون هماهنگی قبلی با آمریکا باشد. وزارت خارجه آمریکا صراحتا دلیل اصلی تحمیل این جنگ علیه ایران را حمایت از رژیم صهیونیستی ذکر کرده است. همین الان هم علیرغم این ادعا اطلاع داریم که سنتکام در زمینه پدافند و آفند با رژیم صهیونیستی هماهنگ و همکار است.
وی افزود: اینکه تفسیر شود که رژیم صهیونیستی از آمریکا حرف شنوی ندارد و مستقل از آمریکا دست به جنایت میزند همیشه میتوان درباره آن صحبت کرد آنچه برای ما مهم است این است که مسئولیت آمریکا به عنوان طرف آتشبس ۱۹ فروردین برای ما محرز است هر اتفاقی بیفتد چه آمریکا عامل نقض آتشبس باشد و یا به واسطه رژیم صهیونیستی در لبنان یا همدستی با آمریکا در منطقه مسئولیتش برای آمریکا محرز است و مسئولیت تشدید تنش با آمریکا خواهد بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره روند مذاکرات در شرایط کنونی گفت: این اتفاقات سوءظن را تشدید میکند ما همین الان هم در یک فضای بدگمانی با طرف آمریکایی تبادل پیام داشتیم بدون تردید نمیتوان اقدامات رژیم صهیونیستی را از سیاست آمریکا جدا دانست تناقضگویی آمریکا بیانیههای به زعم خودشان گیجکننده باعث آشفتگی شده بود و این اتفاق صرفا به وضعیت آشفته کنونی در روند مذاکرات دامن خواهد زد.
وی ادامه داد: تا هرجا که امنیت ملی ما لازم بداند اقدام میکنیم ما نمیتوانیم اجازه دهیم که رژیم صهیونیستی یا آمریکا با سوءاستفاده از وضعیت کنونی تغرضات خود را تکرار و دامنه آن را گسترده کنند و با یک بیانیه کلی که به آتش بس متعهد هستند، بسنده کنند؛ آتش بسی که به صورت مکرر نقض میشود نیروهای مسلح دستگاه دیپلماسی و ملت جمهوری اسلامی برای صیانت از امنیت کشورآماده مواجهه با هر وضیعتی هستند.
بقایی گفت: با این اقدامات قطعا به طور طبیعی به روند دیپلماتیک برای خاتمه دادن به جنگ تحمیلی آسیب وارد میشود. مذاکرات برای این بود که به جنگ تحمیلی علیه ایران پایان داده شود و میانحیگر پاکستان از ابتدا اعلام کرده بود که لبنان هم بخشی از این آتشبس است. هر اقدامی این روند را تحت تاثیر قرار میدهد دیپلماسی و میدان در کنار هم برای تامین امنیت ایران تلاش میکنند و هر جا لازم باشد نیروی مسلح ورود میکنند و هر جا لازم باشد دستگاه دیپلماسی با تمام قدرت وارد میشود.
وی درباره اینکه با توجه به اینکه اسرائیل در روند مذاکرات توسط آمریکا قرار میگرفته است اما گزارشی درباره جاسوسی اسرائیل از مقامات آمریکایی صورت گرفته است موضع شما درباره این موضوع چیست؟ گفت: از رژیم صهیونیستی هیچ چیزی بعید نیست اینکه از آمریکاییها که در بالاترین سطوح خودشان اذعان کردهاند که مقامات رژیم صهیونیستی را در جریان تحولات قرار دادند بشنویم که مقامات آنها در معرض اقدامات اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی بودند، دلیل دیگری بر این است که رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان قائل به روند دیپلماتیکی که بتواند باعث آرامش در منطقه ما شود، نیست. از ۲۰ سال گذشته تاکنون همیشه رژیم صهیونیستی آشکارا در جایگاه تخریبگر و مخرب هر روند دیپلماتیکی عمل کرده است، این دعوایی است که بین آمریکا و اسرائیل باید حل و فصل شود اما حتما افکار عمومی و جامعه جهانی و منطقه از این گزارشها درسهای لازم را میگیرند که چه طرفی و چه موجودیتی برای تخریب هر روند دیپلماتیکی در منطقه ما فعالیت میکند.
بقایی در پاسخ به این سوال که در صورت تداوم حملات اسرائیل، آیا تهران پاسخها را در چارچوب محدود میزند یا گزینههایی روی میز است، گفت: پاسخ این سوال را باید از نیروهای مسلح پرسید. من حدس میزنم که آنها در عمل نشان میدهند که به چه شکل از کیان ایران، به هر شیوهای که لازم است، دفاع میکنند و در اینباره صحبتی نمیکنند.
وی درباره ادعاهای مطرحشده مبنی بر اینکه داراییهای ایران به نفع کشورهای منطقه مصادره میشود، گفت: این ادعاها بخشی از جنگ و فشار رسانهای و تبلیغاتی طرفهای مقابل است. حتما بخشی از این جنگ ترکیبی از سوی رژیم صهیونیستی منشأ میگیرد. ادعای مضحکی است؛ به این دلیل که ما به شدت طلبکار هستیم از همه طرفهای منطقهای که در ارتکاب جنایت توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران نقش داشتند و این مطالبه را به هر شیوهای که شده دنبال میکنیم. اموال بلوکهشده ایران از اجزای تفاهمی است که روند آن ادامه دارد و هیچوقت قرار نیست در این زمینه مماشاتی از سوی ایران صورت بگیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ارتباط مجلس با تیم مذاکرهکننده گفت: تعاملات و هماهنگیها عالی است و در ادامه بهتر از قبل انجام میشود. اساسا مگر میتوانیم تصور کنیم که بدون این هماهنگی در عالیترین سطح کشور اقدام کنیم؟ و مگر کشور ما میتوانست در برابر بحرانهای بیسابقهای که در این نود روز علیه ایران تحمیل شده، چه در عرصه میدان و چه در دیپلماسی و چه در پیشبرد مباحث داخلی، عمل کند؟ هماهنگی در همه سطوح به بهترین وجه وجود دارد و به همین شیوه ادامه پیدا خواهد کرد.
بقایی درباره حمله شب گذشته به رژیم صهیونیستی گفت: جمهوری اسلامی ایران در این حدود دو ماه بعد از آتشبس ۱۹ فروردین، خویشتنداری فوقالعادهای از خودش نشان داد. ما با نقض آتشبس متعدد مواجه بودیم، هم از سوی آمریکا و هم رژیم صهیونیستی و اقدامی که ایران انجام داد، یک اقدام دفاعی در چارچوب دفاع از ایران و ماده ۵۱ منشور بود. ما الان در وضعیتی مواجه هستیم که طرفهای مختلف، هم در سطح منطقه و هم بینالمللی، برای کمک به کاهش تنش تماس میگیرند، اما مسئله اصلی این است که موضعگیری مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه اطلاع نداشتند از اقدام رژیم صهیونیستی یا از حمله به لبنان اطلاع نداشتند، قائل به این مسئله است که لبنان هم بخشی از آتشبس بوده است و این شائبه را ایجاد میکند که یا اسرائیل به آمریکا رکب میزند و یا تقسیم کار بین آمریکا و صهیونیستها صورت گرفته است. تجربه نشان میدهد گزینه دوم محتملتر است، اما آنچه برای ما مهم است اقدامات عملی است و آمریکا مسئولیت مستقیم دارد در قبال هر اقدامی که رژیم صهیونیستی در منطقه انجام میدهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره برگزاری نشست شورای حکام و انتشار گزارشی از سوی آقای گروسی و ادعاهایی علیه برنامه صلحآمیز هستهای ایران و احتمال ارائه قطعنامهای علیه برنامه صلحآمیز ایران از طرف آمریکایی، و اینکه در صورت تصویب قطعنامه، پاسخ ایران چه خواهد بود، گفت: حتماً ما برای هر پیشامدی آماده هستیم و پاسخ مقتضی را در نظر داریم. نکتهای که مهم است این است که کسی که نامزد انتخاب به عنوان دبیرکل سازمان ملل است، باید در رفتار خود، در اعلام مواضع خود و در انجام وظیفهاش به عنوان مسئول یک نهاد مهم بینالمللی، یعنی آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مسئولانه عمل کند.
وی ادامه داد: مدیرکل آژانس همچنان بر رویکرد بسیار نامناسب و غیرسازنده خود اصرار دارد. دلیل و علت اصلی وضعیت فعلی را نادیده میگیرد و صرفاً به پیامدها و نشانههای این وضعیت توجه میکند. اگر آژانس نگران آن چیزی است که تحت عنوان پیوستگی دانش در رابطه با موضوع هستهای ایران مطرح میکند، باید کسانی را مورد مؤاخذه و سرزنش قرار دهد که عامل و باعث این وضعیت بودهاند. آمریکا و رژیم صهیونیستی، به دلیل حمله به تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران، عامل بروز این وضعیت هستند. آژانس هنوز در رابطه با این موضوع اظهار نظر مسئولانهای نداشته و این اقدام را محکوم نکرده است؛ در حالی که در رابطه با موارد مشابه در منطقه ما، آژانس خیلی فوری به آن کشور سفر میکند و مواضع تندی را اتخاذ میکند.
بقایی گفت: این موضع دوگانه، شائبه همیشگی را بیش از پیش تقویت میکند که متأسفانه مدیرکل آژانس رویکردی کاملاً جانبدارانه، غیرفنی و سیاسی نسبت به موضوع هستهای ایران را دنبال میکند. این وضعیت صرفاً باعث بیاعتباری بیشتر آژانس و شخص مدیرکل در رابطه با تعهداتش نسبت به منع اشاعه هستهای خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که گزارشهایی منتشر شده حاکی از استقرار سامانههای پدافندی و موشکی مصر در امارات است. رئیسجمهور مصر نیز اخیراً در کنار هواپیماهای جنگنده مصری عکس گرفته است. همزمان، قاهره ادبیات تندی علیه کشورمان به کار میبرد. برخی تحلیلها میگویند این موضعگیریهای مصر بیشتر با هدف کسب اعتبار در جهان عرب و در چارچوب وحدت عربی صورت گرفته است. نظر شما در این مورد چیست و موضع شما نسبت به این اقدامات چیست؟ گفت: به نظرم حتماً دوستان مصری ما میدانند که کسب اعتبار از مجرای شناخت دقیق دوست و دشمن صورت میگیرد، نه از طریق تهدید یک کشور اسلامی که در مواجهه با رژیم صهیونیستی قرار دارد. ما این گزارشها را دیدهایم. ما هیچ مشکلی با مصر نداریم، کمااینکه هیچ مشکلی با هیچیک از کشورهای مسلمان و عرب منطقه نداریم. ما کراراً تأکید کردهایم که مصمم به حفظ اصل حسن همجواری و روابط خوب با همه کشورها و ملتهای منطقه هستیم.
وی گفت: متأسفیم از اینکه برخی کشورهای منطقه اجازه دادند از قلمروشان، از امکاناتشان، از حاکمیتشان و از عزتشان برای ارتکاب جنایت، ارتکاب تجاوز و حملات غیرقانونی توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه یک کشور مسلمان منطقه استفاده شود. لذا من توصیه میکنم به همه کشورهایی که دغدغه انسجام و اعتبار اسلامی و عربی دارند، مراقب باشند که خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن نریزند. اعتبار را میتوان به شیوههای مختلف کسب کرد. اینکه بیش از سه سال برادران و خواهران شما در غزه مثله شوند، در معرض نسلکشی آشکار باشند و متأسفانه اتفاقی از طرف برادران و خواهرانشان در آن سوی مرز نیفتد، فکر میکنم بسیار معنادار است.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اینکه آیا مذاکرات تا قبل از این اتفاقات به حالت تعلیق درآمده بود؟ چراکه برخی منابع داخلی اعلام کرده بودند که اخیراً دیگر چند روزی گفتوگویی انجام نمیشود و فعلاً گفتوگوها به دلیل آنچه بدعهدی طرف آمریکایی عنوان شده، تعلیق شده است، گفت: تبادل پیامها ادامه داشت. حضور وزیر کشور پاکستان نیز یکی از دلایلش این بود که کمک کند به تداوم روند گفتوگوها و انجام امور مرتبط با میانجیگری. بنابراین در پاسخ باید بگویم خیر و ادامه داشته است.
وی درباره اینکه دولت لبنان در روزهای اخیر مواضع بحثبرانگیزی اتخاذ کرده است و رئیسجمهور این کشور نیز اظهاراتی در خصوص ایران داشتهاند، واکنش شما به مواضع دولت لبنان و اظهارات آنها درباره ایران چیست؟ گفت: خیلی روشن است. ما خودمان را دوست لبنان و مردم لبنان میدانیم و اعتقاد داریم که تنها راه صیانت از امنیت ملی لبنان در برابر رژیم اشغالگر و آپارتاید اسرائیل، حفظ انسجام ملی لبنان در برابر اشغالگران و متجاوزان است. اعتقاد داریم هر اقدامی و هر موضعی که این انسجام را به هر نحوی مخدوش کند، قطعاً به نفع لبنان نیست. به عنوان دوست لبنان، از هر اقدامی که بتوانیم برای کمک به صیانت از حاکمیت ملی و عزت لبنان انجام دهیم، قطعاً فروگذار نخواهیم کرد.
بقایی در پاسخ به این سوال که برخی منابع گزارش دادهاند که صبح امروز پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در مرکز عربستان سعودی، که محل استقرار نیروهای آمریکایی است، مورد هدف قرار گرفته و این حمله را منتسب به ایران دانستهاند، پاسخ وزارت امور خارجه به این ادعا چیست، گفت: نیروهای مسلح ما شجاعانه هر هدفی را که مورد حمله قرار دهند، در چارچوب حق دفاع مشروع ایران اعلام میکنند. در این مورد، ما هیچ اعلامیهای از طرف نیروهای مسلح خود نداشتیم. ما همواره در این وضعیت مغشوشی که منطقه ما با آن مواجه است، نسبت به عملیاتهای فریب یا پرچم دروغین هشدار دادهایم.
وی گفت: در موارد متعدد، هم در چهل روز منتهی به آتشبس نوزدهم فروردین و هم در جریان جنگ تحمیلی سال گذشته، رژیم صهیونیستی یا طرفهای دیگری در منطقه برای ایجاد تفرقه و اختلاف بیشتر میان کشورهای منطقه مبادرت به حملات پرچم دروغین کردهاند؛ لذا ما صراحتاً اعلام میکنیم که هر اقدامی را که انجام دهیم، حتماً آن را اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اتهام آلبانی به ایران گفت: شاید خواهند گفت فلامینگوها هم احتمالا مأموریتهای امنیتی ایران بودند.
وی افزود: این ادعاها علیه ایران یک الگوی کلیشهای است که هر هیأت حاکمهای که به نوعی میخواهد خود را به رژیم صهیونیستی نزدیک کند، برای خوشایند آنها یک اتهامی را علیه ایران مطرح میکند. ولی قطعا مردم آلبانی درک بالایی دارند و میدانند که این گونه فرافکنیها صرفا در راستای فرار از پاسخگویی به مردم این کشور در رابطه با اقداماتی است که طبیعتا در نظر مردم آلبانی به عنوان خروش حاکمیت و عزت این کشور محسوب میشود، صورت میگیرد. اینکه اجازه دهند یک گروه تروریستی در آنجا اسکان یابد و ما اطلاع داریم مردم آلبانی از ابتدا با آن مخالف بودند.
وی درباره گمانهزنیهای صورتگرفته درباره اورانیوم غنیسازی ایران و خروج بخشی از آن به خارج از کشور در مذاکرات گفت: مذاکرات بر خاتمه جنگ متمرکز است. در رابطه با جزئیاتی که در مورد ابعاد مختلف برنامه هستهای مطرح میشود، از جمله درباره ذخیره اورانیوم غنیشده ایران، اینها همهاش گمانهزنی است. ما درباره جزئیات در این مرحله صحبتی نداریم. این موضوع، اگر این مرحله به نتیجه برسد، یکی از موضوعات مورد مذاکره در مراحل بعدی است، اما در این مرحله تمرکز ما بر خاتمه جنگ است و تمام گمانهزنیها درباره رفتار با اورانیوم غنیسازیشده و برنامه هستهای ایران، گمانهزنی رسانهای است.
وی همچنین در خصوص اینکه آیا بحث تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا در دستورکار مذاکرات قرار دارد؟ گفت: مذاکرات متمرکز بر خاتمه جنگ است.
بقایی درباره نظر ایران درباره تصمیم برخی گروههای مقاومت عراقی برای تحویل سلاح به دولت این کشور گفت: موضع ما درباره دولت عراق، حاکمیت ملی عراق و تمامیت ارضی این کشور کاملاً روشن است. برای ما حفظ امنیت ملی، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی عراق نهتنها بهعنوان یک اصل حقوقی و در چارچوب احترام به حسن همجواری اهمیت دارد، بلکه آن را لازمه حفظ امنیت ملی ایران نیز میدانیم. از این رو، همواره بر این موضوع تأکید داشتهایم. در عین حال میدانیم که گروههای مقاومت عراقی، بهعنوان بخشی از کشور و ملت عراق، در کنار دولت این کشور سهم بزرگی در حفاظت از کیان عراق در برابر تروریسم داعش و همچنین مقابله با مداخلات خارجی ایفا کردهاند.
وی گفت: این نقشی است که ملت عراق و ملتهای منطقه همواره آن را به خاطر خواهند داشت. من فکر میکنم همه کشورهای منطقه و همه کسانی که دغدغه انسجام ملی کشورهای خود و همچنین امنیت منطقه و محیط پیرامونی را دارند، از تحولات ماههای اخیر درس گرفتهاند. دستکم میتوان از تحولات سه ماه گذشته و بهویژه رخدادهای ۲۴ ساعت اخیر نام برد؛ هرچند این درسها را میتوان در بازهای طولانیتر نیز مشاهده کرد. به گمان من، هیچ ملت و هیچ بخشی از کشورهای منطقه دوست ندارد سرنوشتش مصداق حکایت «شیر عاشق» شود؛ داستانی از ژان دو لافونتن، نویسنده فرانسوی، که در آن اعتماد بیمحابا و از دست دادن ابزارهای قدرت، سرانجامی ناگوار را رقم میزند.
سخنگوی وزارت خارجه درباره موضوع تماسهای دیپلماتیک چند ساعت اخیر وزیر خارجه ایران گفت: تماسهای اعلامنشده طبیعتاً همچنان ادامه خواهد داشت. درباره تماسهای اعلامشده نیز موضوع کاملاً روشن است. هدف از این رایزنیها آن است که جامعه بینالمللی و کشورهای منطقه نسبت به وضعیت خطرناکی که رژیم صهیونیستی بر منطقه ما و بر صلح و امنیت بینالمللی تحمیل کرده است، آگاه باشند. دنیا باید بداند که اتفاقات کنونی نتیجه مستقیم قانونشکنی و نقض فاحش اصول منشور ملل متحد از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. بیعملی و بیتفاوتی کشورها در برابر رویکردهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، پیامدهایی خواهد داشت که صرفاً به منطقه ما محدود نمیشود.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که نسلکشی استعماری در غزه همچنان ادامه دارد، اما به دلیل کشتار خبرنگاران و همچنین فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی بر رسانهها، شاید کمتر درباره آن گزارش منتشر میشود. بیتفاوتی و بیعملی کشورهای اروپایی در برابر آنچه در غزه رخ داد، موجب شد رژیم صهیونیستی جسورتر شود و در لبنان نیز به دنبال تکرار همان اقدامات برود و اکنون نیز این روند به سایر کشورهای منطقه سرایت کرده است. همه باید نسبت به احتمال گسترش دامنه درگیریها و شعلهور شدن بیشتر بحران نگران باشند. تنها راه جلوگیری از این روند آن است که همه دولتها و کشورهایی که مدعی حمایت از حاکمیت قانون و حقوق بینالملل هستند، مسئولانه عمل کنند و در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا مسئولیتپذیر باشند.
بقایی درباره اهداف سفر وزیر کشور پاکستان به ایران در روند تبادل متن بین ایران و آمریکا گفت: فلسفه وجودی این مذاکرات و این گفتوگوها، اطمینان از خاتمه جنگ در منطقه، به شمول لبنان، بوده است. رژیم صهیونیستی با این اقداماتی که انجام داد، با اطلاع یا بدون اطلاع آمریکا، با خواسته یا بدون هماهنگی با آمریکا، که ما معتقدیم اساساً قابل تصور نیست بدون هماهنگی با آمریکا بوده باشد، هدفش چیزی جز تخریب هر روند دیپلماتیکی نیست. بنابراین نمیتوان گفت که این تحولات بر روندهای جاری تأثیر نخواهد گذاشت. سفر فرستاده پاکستان در ادامه ایفای نقش دولت پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات بوده است. به هر حال پاکستان این وظیفه را بسیار جدی گرفته و آن را به طور جدی دنبال میکند و پیامی نیز از طرف نخستوزیر این کشور برای مقام معظم رهبری به همراه داشتند که تحویل شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات اخیر لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی، و حمایت علنی وی از رژیم صهیونیستی گفت: یکی از گرفتاریهای تصمیمسازی و تصمیمگیری در آمریکا این است که در چنبره مجموعهای از محافل و افراد بهشدت جنگطلب و بیاخلاق گرفتار شدهاند و توانستهاند در طی دو یا سه دهه گذشته، دیدگاههای جنگطلبانه خود را، فارغ از منافع ملی آمریکا و هزینههایی که این جنگهای بیپایان بر مردم آمریکا تحمیل میکند، به پیش ببرند. ما شاهد مخالفتهای روزافزون در جامعه آمریکا با جنگطلبی آمریکا هستیم. هیأت حاکمه فعلی ادعا داشت که میخواهد به جنگهای بیپایان پایان بدهد، اما میبینیم که تحت تأثیر همین محافل جنگطلب، عملاً آمریکا را باز هم وارد جنگی پرهزینه در منطقه ما کرده است.
وی ادامه داد: جنگ فقط بحث هزینههای مالی نیست. مشکلی که در سطح تحلیلی در آمریکا و منابع غربی وجود دارد این است که پیامدهای اخلاقی و انسانی جنگ را بهراحتی کنار میگذارند. این جنگ فقط بحث هزینه نظامی و مباحث مرتبط با شکست و پیروزی در جنگ نیست، بلکه پیامدهای آن از حیث نقض فاحش حقوق بشردوستانه بینالمللی و جنایاتی که در حق مردم ایران و منطقه صورت گرفته، بیسابقه است و قطعاً تصمیمگیران آمریکایی و رژیم صهیونیستی باید در قبال این پیامدها پاسخگو باشند.
بقایی درباره اینکه در جریان سفر وزیر کشور پاکستان به تهران، دو کشور درباره گسترش مبادلات اقتصادی گفتوگو کردند، وزارت امور خارجه چه تضمینی میتواند ارائه دهد تا فعالان اقتصادی اطمینان پیدا کنند که این بار این گفتوگوها صرفاً تشریفاتی نبوده و به اقدامات عملی منتهی خواهد شد، گفت: ظاهراً کلمه تضمین خیلی مورد علاقه دوستان است. روندهای دیپلماتیک و همکاری میان کشورها، یک روند مستمر و فرایندی است. لازمه ایجاد تحول در حوزههای مختلف اقتصادی و تجاری این است که این تبادلات، رفتوآمدها و رایزنیها ادامه پیدا کند و گسترش یابد. همچنین باید مشکلات و موانعی که بر سر راه توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور وجود دارد، شناسایی و برطرف شود.
وی ادامه داد: قطعاً این رفتوآمدها تشریفاتی نیست. در کنار این سفرها، پیش از آنها و پس از آنها نیز مراودات و رایزنیهای مختلفی در سطوح گوناگون میان دستگاههای اقتصادی دو کشور انجام میشود. وزارت امور خارجه نیز در چارچوب دیپلماسی اقتصادی، به سهم خود این موضوع را بهطور جدی پیگیری میکند. همانطور که آمار و ارقام نشان میدهد، در همین شش ماه اخیر شاهد تحولات و پیشرفتهای مثبتی در روابط و همکاریهای اقتصادی دو کشور بودهایم.
وی درباره ترکیب جدید اعضای شورای امنیت سازمان ملل و ناکامی آلمان گفت: پنج کشور جدید به ترکیب اعضای غیردائم شورای امنیت اضافه شدند و حتماً آثار خود را بر رویکردهای شورای امنیت خواهد داشت. ما امیدواریم که ورود این کشورها به شورای امنیت همراه باشد با مسئولیتپذیری بیشتر این شورا در قبال صلح و امنیت بینالمللی و توقف رویکردهای گزینشی در قبال موضوعات مرتبط با منطقه ما. بهویژه ما برای قرقیزستان، به عنوان کشوری که برای اولین بار به عنوان عضو شورای امنیت انتخاب میشود، آرزوی موفقیت داریم. خوشحالیم که یکی از کشورهای منطقه و دوست ما به عضویت درآمده است. همینطور زیمبابوه به عنوان یک کشور مهم آفریقایی.
وی ادامه داد: نکته دیگری هم در این انتخابات جلب توجه کرد و آن عدم اقبال جامعه جهانی نسبت به آلمان بود. تحلیلهای مختلفی در این مورد شنیده میشود. مشخص است که آلمان به دلیل سیاستهایی که خصوصاً در این سه سال اخیر اتخاذ کرده، در رابطه با منطقه ما، در رابطه با جنایات رژیم صهیونیستی و به دلیل حمایت همهجانبهای که از نسلکشی و جنایات ارتکابی در فلسطین اشغالی انجام داد و همچنین در رابطه با تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران و آن جمله بسیار ناشایست مقامات آلمانی که به نوعی در جهت توجیه جنایت اسرائیل علیه ملت ایران بود، حتماً از یاد ما نرفته است و جامعه جهانی هم حتماً این موضعگیریها را در تصمیم خود برای عدم رأی به آلمان مدنظر داشته است. امیدواریم مقامات آلمان از این تحول درس بگیرند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که بازسازی اعتماد بین کشورهای منطقه، با توجه به لابیهای اسرائیلی ـ آمریکایی در منطقه و همکاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای ایجاد و حفظ این بازسازی اعتماد، وزارت خارجه چه برنامهای دارد، گفت: ما مصمم هستیم به ترمیم روابط با کشورهای منطقه. سیاست حسن همجواری با همه کشورهای منطقه یک سیاست ثابت است. در نظر داشته باشیم که اتفاقاتی که در این سه ماه حادث شد، مقصرش ایران نبوده است. ما از قبل بارها به کشورهای همسایه هشدار دادیم که اجازه ندهند قلمروشان و امکاناتشان توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. متأسفانه این هشدارها در عمل مورد توجه قرار نگرفت. با وجود این، ما همیشه گفتهایم که به عنوان همسایگان دائمی و کشورهایی که دارای علقههای فراوان تاریخی، فرهنگی و دینی هستیم، باید برای ایجاد منطقهای امن و متکی به امنیت منطقهای تلاش کنیم. در این زمینه مصمم هستیم و حتماً به این روند ادامه خواهیم داد.
وی همچنین درباره اقدامات فیفا درخصوص انتخاب آمریکا به عنوان یکی از میزبانان جام جهانی گفت: تیم ملی فوتبال ایران باید بدون فشار و استرس و تبعیض کار خود را انجام دهند. تا همین الان بخشی از تعهدات فیفا و کشور میزبان نقض شده است، از جمله عدم صدور روادید برای تعدادی از اعضای تیم. متأسفیم که آمریکا حتی عرصه ورزش را از بدرفتاری و ایذای ملت ایران مصون نگذاشته است، ولی اعتقاد داریم به تیم ملی فوتبال خود که با تمام توان برای خوشحال کردن مردم تلاش خواهند کرد و برای آنها آرزوی موفقیت خواهیم کرد.
بقایی درباره اینکه ساعاتی پس از حمله ایران به اسرائیل، شبکهای به نقل از منابعی در وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که تهران نشانههای مثبتی برای امضای یادداشت تفاهم به آنها ارسال کرده است، آیا شما این را تأیید میکنید و اینکه شرط ایران برای ادامه مذاکرات چیست، گفت: این روند مذاکرات یک روند پویاست و نقطهنظرات طرفین از طریق میانجی پاکستانی به یکدیگر منتقل میشود. حضور وزیر کشور پاکستان در راستای تسریع در روند تبادل پیامها بود و ما هم همیشه از حضور طرفهای پاکستانی به عنوان طرفی که مسئولیت مهم میانجیگری را بر عهده گرفته استقبال کردهایم. از طرف دیگر، این برای اولین بار نیست که رژیم صهیونیستی هرگاه احساس کند یک روندی تحول مثبتی پیدا کرده، یک اقدام ایذایی و تخریبی انجام میدهد.
وی درباره ارزیابیاش از لزوم سختگیرانه کردن مراحل راستیآزمایی توافق با ایران از سوی آژانس گفت: ایران عضو انپیتی است و همواره نسبت به تعهداتش طبق معاهده منع اشاعه متعهد بوده است. آنچه در دو سال اخیر شاهد بودیم، به ویژه بعد از حمله اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران در خردادماه سال گذشته، ناشی از اقدام آمریکا و این رژیم است. اینکه آژانس در انجام وظایفش مدعی است دچار مشکل و اخلال شده، دلیلش ما نیست. دلیلش حمله به تأسیسات هستهای ایران است که اقدام مجرمانهای است و آژانس باید رژیم صهیونیستی و آمریکا را پاسخگو کند. اینکه مدیرکل بارها حرفهای تکراری را تکرار و ایران را مخاطب قرار دهد، در واقعیت امر تغییری نمیدهد.