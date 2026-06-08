دل مردم را خالی نکنید؛ هیچ کس قادر به دور زدن فرمانده کل قوا نیست!

به گزارش ایلنا، مجتبی زارعی در کانال شخصی خود در پیام رسان ایتا نوشت:

موقعی که قهر کرده های برنامه ثریای تلویزیون و همکار محترم و انقلابی ما در کمیسیون امنیت ملّی از طریق استودیوی قرضی یک خبرگزاری خیلی محترم در حال ضبط برنامه ای غیر اولویت دار بوده که با روح پیام اخیر امامِ امت و فرمانده کل قوا مغایر بود و دل مردم را خالی می کرد در همان ساعات لانچر های ایرانی در حال آماده شدن برای شلیک بودند !!!

برادران عزیزم ! برجام مُرد ! دیپلماسی و میدان از یک اتاق فرماندهی می شود ! هیچ نظر موازی با امام مجتبی خامنه ای حفظه الله وجود ندارد ؛ همه تابع هستند؛ هیچ کس قادر به دور زدن ولی فقیه و فرمانده معظم کل قوا نیست ! دل مردم را با بی اطلاعی خالی نکنید؛ آقا شخصا در حال فرماندهی هستند !

آری ! در کمال رشادت فقط شلیک نکردیم بلکه گفتیم اگر جواب امشب ما را بدهید محکم تر خواهیم‌ زد

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