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زارعی:

دل مردم را خالی نکنید؛ هیچ کس قادر به دور زدن فرمانده کل قوا نیست!

دل مردم را خالی نکنید؛ هیچ کس قادر به دور زدن فرمانده کل قوا نیست!
کد خبر : 1795770
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در ساعات ضبط یک برنامه انحرافی، لانچرها برای شلیک آماده می‌شدند !

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه «برجام مُرد» و دیپلماسی و میدان از یک اتاق فرماندهی می‌شوند، گفت هیچ نظر موازی با رهبری وجود ندارد و همه در چارچوب فرماندهی کل قوا عمل می‌کنند.

به گزارش ایلنا، مجتبی زارعی در کانال شخصی خود در پیام رسان ایتا نوشت:

موقعی که قهر کرده های برنامه ثریای تلویزیون و همکار محترم و انقلابی ما در کمیسیون امنیت ملّی از طریق استودیوی قرضی یک خبرگزاری خیلی محترم در حال ضبط برنامه ای غیر اولویت دار بوده که با روح پیام اخیر امامِ امت و فرمانده کل قوا مغایر بود و دل مردم را خالی می کرد در همان ساعات لانچر های ایرانی در حال آماده شدن برای شلیک بودند !!!

برادران عزیزم ! برجام مُرد ! دیپلماسی و میدان از یک اتاق فرماندهی می شود ! هیچ نظر موازی با امام مجتبی خامنه ای حفظه الله وجود ندارد ؛ همه تابع هستند؛ هیچ کس قادر به دور زدن ولی فقیه و فرمانده معظم کل قوا نیست ! دل مردم را با بی اطلاعی خالی نکنید؛ آقا شخصا در حال فرماندهی هستند !

 آری ! در کمال رشادت فقط شلیک نکردیم بلکه گفتیم اگر جواب امشب ما را بدهید محکم تر خواهیم‌ زد 

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