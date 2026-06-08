به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی گفت: امروز دوشنبه ۱۸ خرداد، شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر مورد تهاجم هوایی و اصابت پرتابه‌های دشمن صهیونیستی قرار گرفت و بخشی از آن آسیب دید.

وی ادامه داد: در حمله هوایی دشمن صهیونیستی به پتروشیمی کارون ماهشهر هیچ گونه تلفات جانی و مجروحیتی گزارش نشده است و خبر تکمیلی در خصوص خسارات و تلفات احتمالی متعاقبا اعلام خواهد شد.

همچنین بنا بر اعلام فرمانداری ماهشهر، حضور کارکنان در ادارات سطح شهرستان به میزان ۳۰ درصد خواهد بود؛ لذا از شهروندان گرامی خواهشمند است در مراجعه به ادارات، این موضوع را مد نظر قرار دهند.

نیرو‌های واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان (به ویژه اورژانس، سایر مراکز امدادی برق، آب، گاز) از این دستورالعمل مستثنی بوده و خدمات آنها به طور کامل و ۲۴ ساعته فعال است.