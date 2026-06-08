جوکار مطرح کرد:
ساماندهی نهادهای مردمی و ایجاد خانه تشکلها در مسیر قانونگذاری
رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه مجلس، بحث نهادهای مردمی را به صورت قانونی سر و سامان خواهد داد، بر ضرورت ارائه راهکار برای فعال کردن سمن های غیرفعال و راکد در کشور تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار با اشاره به اهمیت جایگاه نهادهای مدنی در پیشبرد اهداف کشور، از برنامههای قوه مقننه در این حوزه پرده برداشت و گفت: در راستای تقویت تشکلها، به دنبال این هستیم که در مجلس شورای اسلامی بحث نهادهای مردمی را به صورت قانونی سر و سامان دهیم تا بستر فعالیت برای آنها هموارتر و چالشهای حقوقی و اجراییشان مرتفع گردد.
رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در تبیین وظایف اصلی خانه تشکلهای اجتماعی تأکید کرد: نقش خانه تشکلها نباید صرفاً اجرایی باشد، بلکه باید یک نقش راهبردی و راهبری ایفا کند. این مجموعه باید بستری امن برای فعالیت سایر سازمانهای مردمنهاد باشد و حمایتهای لازم را از آنها به عمل آورد.
وی با یادآوری یک اصل مهم در فعالیتهای اجتماعی افزود: در این مسیر، اعتمادسازی در جامعه بسیار حائز اهمیت است و این مهم جز با شفافسازی نقش ها و نهادی که در آن فعالیت می شود، به دست نمیآید.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم خاطرنشان کرد: در ابتدا لازم است که ظرفیت تشکلهای موجود در کشور به خوبی بررسی شود چراکه ما در مجلس، نیازمند ارائه دادهها و اطلاعات دقیق از وضعیت تشکلها هستیم تا بتوانیم با احصای مشکلات، راهکاری عملی برای فعال کردن سمنهای غیرفعال و راکد پیدا کنیم و از تمام ظرفیتهای مردمی در کشور بهره ببریم.