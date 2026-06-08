دادستان کلاله:
تشکیل پرونده برای یکی از عوامل آتشسوزی مزارع گندم
در پی وقوع چند فقره آتشسوزی در گندمزارهای شهرستان کلاله طی روزهای اخیر، دادستان این شهرستان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از حوادث مشابه و جلوگیری از سوزاندن بقایای گیاهی در اراضی کشاورزی، از تشکیل پرونده قضایی برای یکی از عوامل آتشسوزی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسن بشارتلو، دادستان شهرستان کلاله، با اشاره به خسارات ناشی از آتشسوزی در مزارع و تهدید احتمالی منابع طبیعی و اراضی ملی گفت: بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک، سوزاندن بقایای گیاهی، کاه و کلش و سایر پسماندهای کشاورزی ممنوع بوده و در صورت وقوع تخلف، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.
وی افزود: در یکی از موارد آتشسوزی اخیر، برای فرد دخیل در حادثه، پرونده قضایی تشکیل و در دادسرای این شهرستان در حال رسیدگی است.
دادستان کلاله با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع حوادث، کمهزینهتر و مؤثرتر از جبران خسارات پس از وقوع آن است، از کشاورزان و بهرهبرداران بخش کشاورزی خواست در مدیریت بقایای مزارع، به اصول ایمنی و الزامات قانونی توجه کنند.
بشارتلو تاکید کرد: در مواردی که آتشسوزی به مراتع، جنگلها، اراضی ملی یا سایر منابع طبیعی سرایت کند، علاوه بر مسئولیت کیفری، جبران خسارات وارده نیز بر عهده عامل یا عاملان حادثه خواهد بود.
دادستان کلاله در نشست با دستگاهای اجرایی این شهرستان بر لزوم افزایش نظارت میدانی تاکید کرد و گفت: باید گشتهای نظارتی به منظور رصد مستمر زمینهای کشاورزی در فصل برداشت و شناسایی متخلفان، افزایش یابد.