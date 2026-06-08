نماینده مجلس در گفتوگو با ایلنا:
ترامپ خودش را به دم نتانیاهو گره زده است/ ایران تماشاگر نمیماند بازویش در منطقه را با شمشیر قطع کنند
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با محکوم کردن حملات اخیر اسرائیل به خاک ایران و نقض مکرر آتشبس، تأکید کرد که رژیم صهیونیستی از خطوط قرمز عبور کرده اما پاسخ ایران «قطعی» و «پشیمانکننده» خواهد بود؛ چراکه تنها عاملی که میتواند دشمن را به عقبنشینی وادار کند، قدرت جمهوری اسلامی ایران است.
علیرضا سلیمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره پاسخ ایران به نقض چندین باره آتش بس توسط اسرائیل و حملات صبح امروز این رژیم به مناطقی از ایران گفت: رژیم صهیونیستی از خطوط قرمز عبور کرده است و به دنبال این بودند که یکی از بازوهای ایران در منطقه را که حزبالله بود، نابود کنند تا راحتتر با ایران مقابله کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قرار نیست ایران تماشاچی باشد و شاهد این باشد که دستش را با شمشیر قطع میکنند و هیچ تقلا و عکسالعملی نداشته باشد، حتما پاسخ میدهد و خواهد داد. پاسخ ایران قطعی است و گفته شده بود که این پاسخ پشیمانکننده خواهد بود.
وی با اشاره به بحث مذاکرات میان ایران و ایالات متحده بیان کرد: پیشبینیشان این بود که مسیر مذاکرات به سمتی حرکت کند که چیزی را بر ما تحمیل کنند، اما ایران تحمیلپذیر نیست و اعتقادمان این است آنچه میتواند دشمن را وادار به عقبنشینی کند صرفا اعمال قدرت است و دشمن ما چیز دیگری را متوجه نمیشود.
سلیمی یادآور شد: در همین ایام دشمن از یک چیز تنها فرمانبرداری و تکمین کرد و آن قدرت بود؛ اینها نه پایبند به آتشبس و صلح هستند و نه اینکه میخواهند با تفاهم و توافق از این مسیر عبور کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به دلیل قدرت ایران بود که سکوت آتش ایجاد شد و آنها بودند که خواهان آتشبس بودند. تنها قدرت است که میتواند امتیازات را در سبد ایران قرار دهد؛ چیز دیگری وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه طرف مقابل مذاکره را ابزاری برای فریب میداند، خاطرنشان کرد: امروز هم ما درحال مذاکره بودیم و از سوی ما هم گفته شد که شرط اولیه آتشبس این است که در ساحتهای مختلف آتشبس اجرایی شود و طرف مقابل هم پذیرفته بود؛ اینکه در طول مذاکرات برای بار سوم آتشبس نقض میشود و شرط سکوت آتش شکسته میشود، نشانگر بدعهدی دشمن است.
سلیمی ادامه داد: مسیر؛ مسیری کاملا روشن برای همه ماست. دشمن، دشمنی عهدشکن است؛ اما ایران هم ایرانی قوی است. طی روزهای گذشته مشاهده کردیم دشمن از هر طریقی که میتوانست قصد ضربه زدن به ما را داشت؛ اما امروز به لطف خدا دشمن در ایجاد شکاف بین مردم موفق نشده است. در شکستن قدرت نظامی ایران هم موفق نشده است. در شکستن اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز هم موفق نشده است و مشاهده میکنیم چگونه دچار سرخوردگی شده است.
وی افزود: حتما ما مسیری را که در پیش گرفتهایم ادامه خواهیم داد و اجازه نمیدهیم دشمنان چیزی را بر ما تحمل کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گذشته هم گفتهایم که ترامپ خودش را به دم نتایاهو گره زده است و این عملیات نشان داد که این اتفاقات در واقعیت افتاده است.
وی با اشاره به موضعگیری رئیسجمهور آمریکا در قبال رفتارهای نتایاهو و رژیم اسرائیل گفت: مشاهده میکنیم که ترامپ دروغ میگوید و از دیشب تا امروز هم دهها دروغ گفته است؛ یک لحظه میگوید من به نتانیاهو گفتم آتشبازی بس است. یک لحظه بعد میگوید از حمله نتانیاهو به لبنان خبر نداشتم، بعد سند در میآید که اصلا چنین چیزی نیست و کاملا در جریان بوده است. حتی امروز صبح هم گفت تبادل آتش تمام شد اما ما مشاهده کردیم نتانیاهو و اسرائیل با چراغ سبز آمریکا به چندجا در ایران حمله کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ترامپ فریبکار و دروغگو است و به نظر میرسد توییتهایی که میکند به جهت غافلگیری است، در مقابل هم ایران میدان را هوشیارانه رصد میکند و پاسخهایی که میدهد قاطعانه خواهد بود و دشمنان را در هم خواهد شکست.