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گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عراق

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عراق
کد خبر : 1795629
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وزیر امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه عراق،درباره پاسخ جمهوری اسلامی ایران متعاقب نقض‌ مکرر مفاد آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین و تکرار اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان گفتگو و رایزنی کردند.

به گزارش ایلنا، در تماس تلفنی بامداد دوشنبه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فواد حسین وزیر امور خارجه عراق، راجع به پاسخ جمهوری اسلامی ایران متعاقب نقض‌ مکرر مفاد آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین و تکرار اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان گفتگو و رایزنی کردند.

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