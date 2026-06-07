گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عراق

به گزارش ایلنا، در تماس تلفنی بامداد دوشنبه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فواد حسین وزیر امور خارجه عراق، راجع به پاسخ جمهوری اسلامی ایران متعاقب نقض‌ مکرر مفاد آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین و تکرار اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان گفتگو و رایزنی کردند.

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