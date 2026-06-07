گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عراق
وزیر امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه عراق،درباره پاسخ جمهوری اسلامی ایران متعاقب نقض مکرر مفاد آتشبس مورخ ۱۹ فروردین و تکرار اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان گفتگو و رایزنی کردند.
به گزارش ایلنا، در تماس تلفنی بامداد دوشنبه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فواد حسین وزیر امور خارجه عراق، راجع به پاسخ جمهوری اسلامی ایران متعاقب نقض مکرر مفاد آتشبس مورخ ۱۹ فروردین و تکرار اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان گفتگو و رایزنی کردند.