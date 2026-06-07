محسن رضایی:
متجاوزان پاسخ خود را دریافت کردند
مشاور عالی نظامی رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی خود نوشت:جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده بود که نقض آتشبس یا تجاوز به لبنان را تحمل نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا، محسن رضایی در پستی در شبکه ایکس که به لاتین نوشته شده آورده است: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده بود که نقض آتشبس یا تجاوز به لبنان را تحمل نخواهد کرد. امشب، متجاوزان پاسخ خود را دریافت کردند. این پاسخ، هشداری است برای توقف شرارتهای آنان؛ هر اقدام جدید با پاسخی کوبندهتر و هزینههای سنگینتری مواجه خواهد شد.