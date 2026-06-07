نظرات پزشکی قانونی نقش اساسی در پروندههای قضائی دارد
معاون منابع انسانی قوه قضائیه گفت: بدون شک نظرات کارشناسی پزشکی قانونی اساسیترین نقش را در به نتیجه رسیدن پروندههای قضائی دارد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی قوه قضائیه در جلسه هیات امنای مرکز تحقیقات که روز یکشنبه ۱۷ خرداد در سالن جلسات سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد، افزود: اثرگذاری مستقیم پزشکی قانونی در پروندههای قضائی، حمایت از این سازمان را ضروری میکند و قوه قضائیه حمایت همه جانبه از پزشکی قانونی و مرکز تحقیقات را وظیفه اصلی خود میداند.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی منشا خدماتی بسیار ارزنده بوده است، گفت: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در حوزه منابع انسانی موفق به ایجاد کانونهای ارزیابی دارای رتبه شده است که اقدامی بسیار ارزشمند محسوب میشود.
موحدی افزود: با حمایتهای همه جانبه از مرکز تحقیقات و تقویت روابط بین الملل شاهد افتخارآفرینی هرچه بیشتر مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در سطح جهان باشیم.
اقدامات پزشکی قانونی در حوادث اخیر ملی، پرثمر و پرافتخار بود
در ادامه محمد رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی با قدردانی از اقدامات پزشکی قانونی در حوادث سال گذشته، گفت: اقدامات پزشکی قانونی در جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی ماه و جنگ رمضان، ملی، پرثمر و پرافتخار بود و قطعا وجود مجموعهها و مدیران قوی در کنار حضور و پایمردی مردم عزیزمان، پیروزی اخیر ملت ایران را رقم زد.
رئیس سازمان نظام پزشکی افزود: پزشکی قانونی در انجام وظایف خود در حوادث اخیر به هیچ عنوان تحت تأثیر فضاسازیهای دشمن قرار نگرفت و بر اساس مستندات علمی و قانونی در چارچوب تعریف شده به وظایف خود به بهترین شکل ممکن عمل کرد.
رئیسزاده با اشاره به بعد علمی وظایف پزشکی قانونی گفت: در سالهای اخیر جنبههای علمی پزشکی قانونی بسیار برجسته شده و با فاصله گرفتن از حالت سنتی کار، جهشی بزرگ در حوزههای علمی، نوآوری، پژوهش و ارتباط با مجامع بینالمللی داشته است.
پیشنهاد ایجاد مجله بینالمللی پزشکی قانونی
در ادامه شاهین آخوندزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به تحولات خوب پزشکی قانونی در سالهای اخیر، پیشنهاد تقویت روابط بینالملل و انتشار مجله بینالمللی پزشکی قانونی را با توجه به ارتباطات گسترده شبکه آن در سطح کشور مطرح کرد.
وی افزود: پیشرفت پزشکی قانونی در حوزه فناوری بسیار قابل توجه بوده، اما با توجه به دادهها و اطلاعات منحصربهفرد این سازمان و کیسهای قابل توجه، توسعه فعالیتها در حوزه تحقیق و پژوهش و انتشار یک مجله کیس ریپورت از موارد نادر پزشکی قانونی ضروری به نظر میرسد.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت همچنین درباره انتشار مجله بینالمللی پزشکی قانونی قول همکاری و مساعدت داد.
دادههای پزشکی قانونی به حوزههای اقتصادی، اجتماعی جهت میدهد
در این جلسه غلامرضا اصغری از اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نماینده معاونت آموزش وزارت بهداشت نیز گفت: مزیت خاص پزشکی قانونی دسترسی به دادهها و اطلاعات انحصاری در حوزه آسیبهای اجتماعی است که میتواند برای رفع مشکلات بسیاری از حوزهها مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: این دادهها به فعالیت حوزههای اقتصادی، اجتماعی و روانپزشکی جهت میدهد و به بهبود وضع اجتماعی و تابآوری مردم کمک میکند.
گفتنی است در این جلسه دارایی استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز نکاتی را درباره پویایی و بینالمللی سازی فعالیتهای پزشکی قانونی عنوان کرد.