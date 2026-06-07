گودرزی مطرح کرد:
نامه اردیبهشت ماه رییس مجلس برای برگزاری صحن علنی مجلس/ منتظر پاسخ شعام هستیم
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه این نهاد به شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری جلسات صحن خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباس گودرزی درباره برگزاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت:یکی از موضوعاتی که این روزها مطرح میشود، موضوع فعال شدن صحن مجلس و تکمیل چرخه قانونگذاری است، این مهم، مورد درخواست رئیس و نمایندگان مجلس هم است اما شیوه جدید برگزاری جلسات و عدم برگزاری جلسات صحن، براساس مکاتبات شورای عالی امنیت ملی و نهادهای امنیتی انجام شده است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد:رئیس مجلس اردیبهشت ماه ناظر بر آنچه که در جلسات متعدد کمیسیونها و هیات رئیسه جمعبندی شد، نامه و مکاتبهای با شورای عالی امنیت ملی داشتند که با توجه به اراده مجلس برای برگزاری جلسات صحن به منظور تکمیل چرخه قانونگذاری درخواست کردند شعام نظر جدید خود را ارائه کند، تا امروز پاسخ نامه دریافت نشده اما جلسات طبق روال قبلی به صورت نظارتی برگزار میشود.
وی در این مدت کمیسیونهای تخصصی حدود ۱۵۰ نشست برگزار کردند و ۵ جلسه نیز به صورت مجازی برگزار شده است.تلاش ما این است که با تسریع در دریافت این پاسخ جلسات صحن مجلس در بستر مناسب به نحوی برگزار شود که شاهد تکمیل چرخه قانونگذاری باشیم.