درخواست تصویب نهایی طرح مدیریت تنگه هرمز در اولین جلسه صحن

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در نامه‌ای به رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه با تأکید بر ضرورت تصویب فوری قانون مدیریت تنگه هرمز، این اقدام را مطالبه حقیقی مردم و تکلیفی شرعی بر اساس فرامین مقام معظم رهبری دانست و گفت: با توجه به اهمیت این آبراهه به عنوان اهرمی قدرتمند از هیئت‌رئیسه مجلس درخواست داریم که طرح مذکور را در اولین جلسه صحن در دستور کار قرار دهد.

متن نامه به شرح زیر است:

رئیس و اعضای محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

پس از اعمال مدیریت جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز و تأثیر بی‌نظیر آن بر اقتصاد و روابط سیاسی بین الملل، اهمیت راهبردی این تنگه در راستای منافع ملی بر همگان عیان شد. اثر گذاری این موضوع به حدی بوده که بسیاری از تحلیل گران بین المللی و حتی مقامات سیاسی و دولتی دنیا، تنگه هرمز را قوی تر از سلاح هسته ای ایران تلقی کردند. مجلس شورای اسلامی نیز با درک این واقعیت میدانی و پس از دستورات مؤکد مقام معظم رهبری (دامت برکاته) مبنی بر استفاده از اهرم تنگه هرمز و ضرورت ورود مدیریت این تنگه به مرحله ای جدید مراحل تدوین و تصویب یک طرح جامع قانونی بدین منظور را طی کرده است.

در صورتی که جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ بخواهد مدیریت خود را در تنگه هرمز تحکیم نماید، بایستی این مدیریت نه در بعد نظامی بلکه در بعد حاکمیتی و قانونی تثبیت گردد اولین و اصلی ترین اقدام برای اعمال حاکمیت در تنگه هرمز تصویب یک قانون جامع در داخل کشور است که اولاً چارچوبها و قواعد حقوقی این تنگه مشخص و اعلام گردد؛ ثانیاً یک حق قانونی برای کشور در فضای بین المللی ایجاد نماید و ثالثاً به عنوان بزرگترین اهرم فشار جمهوری اسلامی ایران در معادلات و تعاملات آتی بین المللی خواهد بود.

این مهم با تلاش نمایندگان ملت در بحبوحه جنگ تحمیلی و در شدیدترین شرایط امنیتی تحقق یافته و طرحی تحت عنوان اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز و «خلیج فارس» نهایی شده که در انتظار رای گیری و تصویب در صحن مجلس بوده و این خواسته اکثریت نمایندگان مردم از است.

با وجود اهمیت راهبردی تصویب این قانون در شرایط فعلی پیام اخیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) حجت را بر نمایندگان تمام کرده و به نوعی تصویب قانون بر مجلس فرض شده است؛ به طوری که ایشان شکر عملی نعمت مدیریت تنگه هرمز را در تعیین قواعد حقوقی و اعمال مدیریت بر تنگه هرمز معرفی کردند مع ذلک مصداق عینی خواسته امام امت تصویب قانون در خصوص مدیریت تنگه هرمز است که مجلس با افتخار این موضوع را از همان ابتدای جنگ تحمیلی در دستور کار خود قرار داده بود.

بناء علی هذا انتظار می‌رود که هیئت رئیسه محترم مجلس این طرح را در اسرع وقت در اولین جلسه صحن مجلس مجازی یا (حضوری در دستور کار تصویب نهایی قرار دهند که این مسئله مطالبه حقیقی مردم ایستاده در میدان مقام معظم رهبری است و هیچ عذر موجهی از مجلس برای عدم تصویب این قانون در شرایط کنونی پذیرفته نیست.

نصرالله پژمانفر

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