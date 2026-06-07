دستورات ۱۰گانه پزشکیان در نشست بررسی وضعیت اقتصادی کشور

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در این نشست که به بررسی برآورد منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۵ و وضعیت ارزی اختصاص داشت، اولویت اصلی نظام اجرایی را تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد توصیف و دستوراتی را در این راستا صادر کرد:

۱. انضباط مالی و مدیریت منابع

رئیس‌جمهور تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی را مکلف کرد تا با شناسایی و حذف «هزینه‌های زائد و غیرضرور»، منابع حاصله را به سمت برنامه‌های حمایتی سوق دهند. وی تأکید کرد که جذب سرمایه‌گذاری باید در کنار مدیریت جدی هزینه‌ها دنبال شود.

۲. تحول در نظام یارانه‌ای و کالابرگ

پزشکیان با اشاره به تعهد دولت در قبال مردم، دستورات زیر را در حوزه رفاهی صادر کرد:

توسعه کالابرگ: دستگاه‌ها موظف شدند حداکثر تلاش خود را برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی به کار گیرند.

دستگاه‌ها موظف شدند حداکثر تلاش خود را برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی به کار گیرند. حمایت هدفمند: مقرر شد حداقل ۶ دهک پایین درآمدی در اولویت بهره‌مندی از افزایش اعتبار کالابرگ قرار گیرند.

مقرر شد حداقل ۶ دهک پایین درآمدی در اولویت بهره‌مندی از افزایش اعتبار کالابرگ قرار گیرند. عدالت در تخصیص: اولویت حمایت‌ها باید با خانوارهایی باشد که فاقد مسکن و خودرو بوده و در شرایط اجاره‌نشینی هستند.

۳. مأموریت ویژه به وزارت رفاه و سازمان مالیاتی

یکپارچه‌سازی داده‌ها: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور شد نسبت به به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی دقیق داده‌های مالی خانوارها اقدام کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور شد نسبت به به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی دقیق داده‌های مالی خانوارها اقدام کند. اجرای ماده ۱۶۹ مکرر: رئیس‌جمهور بر اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی این ماده برای ایجاد زیرساخت‌های عادلانه یارانه‌ای تأکید کرد تا از سامانه‌های نمایشی به سمت داده‌های واقعی حرکت شود.

۴. مدیریت مصرف انرژی و اصلاحات اداری

رئیس‌جمهور راهکارهای جدیدی را برای کاهش مصرف سوخت و انرژی ارائه کرد:

بازگشت منابع انرژی به معیشت: منابع حاصل از صرفه‌جویی در بخش‌های آب، برق و سوخت باید مستقیماً صرف بهبود زندگی مردم شود.

منابع حاصل از صرفه‌جویی در بخش‌های آب، برق و سوخت باید مستقیماً صرف بهبود زندگی مردم شود. طرح «یک روز بدون خودرو»: پیشنهاد شد این طرح در گام نخست برای کارکنان دستگاه‌های دولتی اجرا شود.

پیشنهاد شد این طرح در گام نخست برای کارکنان دستگاه‌های دولتی اجرا شود. ساماندهی کارکنان غیرتهرانی: سازمان اداری و استخدامی مکلف شد سازوکاری برای کاهش ترددهای غیرضروری و ارتقای بهره‌وری این کارکنان ارائه دهد.

۵. اقناع افکار عمومی و تبیین واقعیت‌ها

پزشکیان با انتقاد از روایت‌های یک‌جانبه در برخی رسانه‌ها، وزارت اقتصاد را به ایفای نقش فعال‌تر در اطلاع‌رسانی فراخواند و تأکید کرد: در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی و محدودیت‌های تحریمی است، نباید تمامی تحولات قیمتی را بدون در نظر گرفتن این فشارها صرفاً به عملکرد دولت نسبت داد.

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