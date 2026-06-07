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روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه:

هلاکت ۴ تروریست و تداوم اقدامات برای شناسایی و دستگیری عوامل مرتبط/شهادت یک نفر از مدافعان امنیت

هلاکت ۴ تروریست و تداوم اقدامات برای شناسایی و دستگیری عوامل مرتبط/شهادت یک نفر از مدافعان امنیت
کد خبر : 1795500
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رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، یک تیم تروریستی را که قصد ورود به داخل کشور داشت، در منطقه برنجینان شهرستان سراوان شناسایی و تعداد ۴ تن از اعضای این تیم تروریستی را به هلاکت رساندند.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز به نقل از روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، صبح امروز در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت ۳، با رصد اطلاعاتی دقیق، طی یک اقدام مشترک، رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، یک تیم تروریستی را که قصد ورود به داخل کشور داشت، در منطقه برنجینان شهرستان سراوان شناسایی و تعداد ۴ تن از اعضای این تیم تروریستی را به هلاکت رساندند. 

در این عملیات، یک نفر از مدافعان امنیت نیز به شهادت رسید. 

همچنین رزمندگان قرارگاه قدس موفق شدند مقادیری سلاح، مهمات، تجهیزات و ماهواره استارلینک ساخت آمریکا و رژیم صهیونسیتی را که در اختیار این تیم تروریستی بود، کشف و ضبط نمایند. 

در پایان تأکید شده است که اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی سایر مرتبطان احتمالی این گروه، بررسی ابعاد مختلف این پرونده و دستگیری سایر عوامل، همچنان ادامه دارد.

 

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