به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در آیین تقدیر از فعالان روابط عمومی و رسانه در جنگ رمضان که صبح امروز (یکشنبه) در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، با تأکید بر عملکرد شورای اطلاع‌رسانی ارتش، فعالیت‌های رسانه‌ای انجام‌شده را معادل ۵۰ درصد از کل دستاوردهای ارتش دانست و از سازمان عقیدتی سیاسی نیز برای بسترسازی این گردهمایی قدردانی کرد.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش در ادامه با استناد به کلام قائد شهید، به تبیین جایگاه روابط عمومی پرداخت و تصریح کرد: روابط عمومی، علم و هنر مدیریت پیوند درون و برون سازمان است. این حوزه، زبان گویایی است که فعالیت‌های داخلی را به بهترین نحو به جامعه بیرونی منعکس می‌کند. اگر یک سازمان زبان رسایی نداشته باشد، چگونه می‌تواند هویت، مأموریت و اقدامات خود را به مردم معرفی کند؟

وی تأکید کرد: رسانه یکی از مؤلفه‌های کلیدی در ارتقای توانمندی سازمان بوده و نقش آن در شناسنامه‌دار کردن فعالیت‌ها بی‌بدیل است.

امیر دریادار سیاری در ادامه، مسیر پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی را از ابتدا تاکنون ترسیم کرد و یادآور شد: انقلاب ما در حالی به پیروزی رسید که رژیم گذشته مسلح و مورد حمایت قدرت‌های جهانی بود، اما مردم با دستان خالی پیروز شدند. پس از آن با توطئه‌های قومی، مذهبی و تجزیه‌طلبانه مواجه شدیم که خنثی شد. در دوران ۸ سال دفاع مقدس نیز در حالی که از ۲۷ کشور جهان اسیر در اختیار داشتیم و تقریباً تمام جهان از دشمن ما حمایت تسلیحاتی و انسانی می‌کردند، ایستادگی کردیم و بیش از ۲۵۰ هزار شهید و ۷۰۰ هزار جانباز تقدیم کردیم اما یک وجب از خاکمان واگذار نشد.

وی ادامه داد: پس از ناکامی دشمن در جنگ سخت، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم با تعریف ناتوی فرهنگی آغاز شد. تحریم‌ها نیز از ۲۲ بهمن ۵۷ شروع شد و هر سال بر حجم و نوع آن افزوده شده است. هدف قطعی در جنگ‌های اخیر نیز سرنگونی نظام و تجزیه کشور بود که با راهبردها و تاکتیک‌های گوناگون به میدان آمدند، اما به حول و قوه الهی باز هم ناکام ماندند.

رییس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش تأکید کرد: نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که ما با استکبار جهانی اختلاف ریشه‌ای داریم و برای اینکه سرفراز بمانیم، چاره‌ای جز قوی شدن نداریم. در هر جایی که ضعیف عمل کردیم، آسیب دیدیم. امروز اقتدار، هم در بُعد سخت و هم در بُعد نرم معنا پیدا می‌کند و این شما فعالان رسانه هستید که کارکرد عملیاتی این جنگ نرم را بر عهده دارید.

امیر دریادار سیاری در ادامه به تشریح مفهوم راهبردی بازدارندگی پرداخت و آن را پایه اصلی امنیت ملی دانست و گفت: بازدارندگی به این معناست که ما آنقدر توانمند باشیم که دشمن حتی فکر تجاوز به منافع و تمامیت ارضی ما را هم به ذهن خود راه ندهد. دشمن باید بداند که اگر مرتکب چنین خطایی شود، میزان ضرر و زیانش به مراتب بیشتر از هر سود احتمالی خواهد بود. وقتی این معادله برقرار شود، هیچ‌کس جرأت تعرض به ما را پیدا نمی‌کند.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با اشاره به تحول ماهیت تهدیدها در دنیای امروز، بازدارندگی را محدود به عرصه نظامی ندانست و افزود: در شرایط کنونی، این توان بازدارندگی باید هم در بُعد جنگ سخت و هم در بُعد جنگ نرم وجود داشته باشد. ما امروز عملاً شاهد تحقق این بازدارندگی در هر دو حوزه هستیم.

رییس ستاد ارتش با تأکید بر اینکه بازدارندگیِ حقیقی بدون پشتوانه توانمندیِ واقعی ممکن نیست، تصریح کرد: بازدارندگی سه بُعد اصلی دارد که نخستین و مهم‌ترینِ آن، توانایی است. شما نمی‌توانید صرفاً بلوف بزنید؛ کارشناسان و تحلیلگران نظامی دنیا به سرعت متوجه می‌شوند که آیا آنچه می‌گویید حقیقت دارد یا خیر.

وی با کنایه به تهدیدهای رژیم صهیونیستی و حامیانش، قدرت موشکی ایران را نمونه عینی این توانمندی خواند و گفت: وقتی رژیم منحوس صهیونیستی یا هر دشمن دیگری دست از پا خطا کند، قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران را می‌بیند. امروز دیگر برای همه روشن شده که این توانمندی وجود دارد و کاملاً عملیاتی است. ما این توانایی را داریم و این یک ادعا نیست، بلکه واقعیتی اثبات‌شده در میدان است.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش ادامه داد: وعده صادق نشان داد آنچه گفته می‌شد، حقیقت دارد. اما توانایی به‌تنهایی کافی نیست. بُعد دوم اعتبار است؛ یعنی دشمن باید باور کند که ما توان و اراده استفاده از این قدرت را داریم. اینجاست که توانمندی اثبات‌شده، به گفتار ما اعتبار می‌بخشد و دشمن می‌داند حرفمان معتبر است.

امیر دریادار سیاری گفت: بُعد سوم ارتباط است. چه کسی باید این توانمندی معتبر را به گوش دشمن برساند و او را متوجه این قدرت کند؟ اینجاست که نقش اصلی رسانه تعریف می‌شود. اگر ما بزرگ‌ترین کارهای سخت و فیزیکی را هم انجام دهیم، اما کسی نباشد که این دستاورد را به بیرون و حتی به جامعه داخلی منتقل کند، آن اقدام بی‌اثر می‌ماند. زبان گویای رسانه است که این ارتباط را برقرار می‌کند.

وی به بازخوردهای یکی از رزمایش‌های ارتش پرداخت و افزود: در دیدار با رهبر شهید انقلاب (اعلی‌الله‍مقامه)، در‍ بدو ورود به جلسه به من فرمودند: رزمایش اخیر بسیار اثرگذار بود؛ هم در داخل که موجب افزایش غرور ملی شد و هم در خارج که بازدارندگی را ارتقا داد. رسانه در این اثرگذاری نقش اساسی داشت که این قدرت را به تصویر کشیدید.

رییس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، با تحلیل وقایع منطقه، از تغییر ماهیت نبردها سخن گفت و اظهار داشت: در جریان نبردهای اخیر، دیدیم که دشمن پس از ۴۰ روز جنگیدن و نرسیدن به نتیجه، آتش‌بس اعلام کرد. هدف از این سکوت چه بود؟ تجدید قوا، جایگزینی تجهیزات، بازسازی بانک اطلاعاتی و رفع نقاط ضعف. اما به این بسنده نکردند. در همان لحظه که آتش سخت خاموش شد، میدان عوض و آتش جنگ نرم و روانی آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: دشمنِ ما مجهز به اتاق فکر رسانه‌ای است. رئیس‌جمهور آمریکا مستقیماً در این جنگ نرم نقش ایفا می‌کند. فکر نکنید این فضا رها شده است؛ خیر، همه چیز حساب‌شده در جهت تضعیف ما هدایت می‌شود. ما در جنگ سخت از نظر تجهیزات با دشمن تفاوت داریم، در جنگ نرم نیز از نظر امکانات رسانه‌ای در برابر سلطه رسانه‌ای غرب در مضیقه هستیم، اما تفاوت اصلی در اینجاست که ما میدان را خالی نمی‌کنیم.

امیر دریادار سیاری در ادامه، برگ برنده ملت ایران را نه در ابزار، بلکه در باورها دانست و خاطرنشان کرد: جنگ امروز، جنگ ایمان و عقیده است. بنده به عنوان کسی که زیر شدیدترین آتش توپخانه در خرمشهر حضور داشته‌ام، شهادت می‌دهم که اگر ایمان و عقیده نباشد، در همان نیمه اول میدان را می‌بازید اما ملت ما در جنگ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی، در مقابل ابرقدرتی که به تنهایی بیش از کل دنیا تجهیزات دارد، ایستاده است. این شوخی نیست؛ این ایستادگی فقط با ایمان و اراده قوی ممکن است و ما این را در تاریخ دفاع مقدس و امروز در میدان نرم اثبات کرده‌ایم.

وی «تاب‌آوری» را ثمره مستقیم اراده قوی خواند و گفت: کشتی‌گیری که روی پل می‌رود، اگر اراده‌اش قوی باشد، پیروز می‌شود. ملت ما این اراده را دارد.

دریادار سیاری فعالان رسانه را سربازان خط مقدم جنگ ترکیبی توصیف کرد و گفت: خط مقدم جنگ نرم، رسانه است. سربازان این خط مقدم، شمایید. تعداد این سربازان یعنی تعداد انتشارات و خروجی‌ها؛ و مهمات ما در این جنگ، تولید محتوا است. تاکتیک، تکنیک، ابتکار و خلاقیت از ویژگی‌های ذاتی شماست که تاریخ به آن اشاره خواهد کرد.

وی در پایان خطاب به اصحاب رسانه گفت: قدر جایگاه و تلاش اثرگذار خود را بدانید و همواره بر دانش و مهارت رسانه‌ای خود بیفزایید. هرچه سواد رسانه‌ای ما قوی‌تر باشد، در میدان نبرد با دشمنی که به انواع جنگ نرم مسلح است، موفق‌تر عمل خواهیم کرد. اطمینان داشته باشید همان‌گونه که تا امروز سربلند بوده‌ایم، در این جنگ نیز پیروز و سرفراز خواهیم شد.