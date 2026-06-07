با تصویب هیئت وزیران انجام شد؛
دفتر هیئت دولت متولی نظرسنجی و طرحهای مهم و کلان دولت شد
دفتر هیئت دولت به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ هیئت وزیران برای نظاممند شدن سنجش افکار عمومی از عملکرد دولت متولی نظرسنجی و طرحهای مهم و کلان دولت شد.
به گزارش ایلنا، مصوبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ هیئت وزیران برای نظاممند شدن سنجش افکار عمومی از عملکرد دولت ابلاغ شد. این مصوبه در پی بررسی گزارش «پیمایش ملی سنجش رضایت مردم از عملکرد دولت چهاردهم در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران» در هیئت وزیران به تصویب رسیده و بر استفاده از ظرفیت نظرسنجیهای تخصصی برای ارزیابی سیاستها و برنامههای اجرایی دولت توسط دفتر هیئت دولت تأکید دارد.
بر اساس این مصوبه، مقرر شد درباره طرحهای اساسی و کلان دولت، پیش از اجرا و همچنین درباره عملکرد دولت و دستگاههای ذیربط در اجرای مصوبات و برنامههای مهم، پیمایشها و نظرسنجیهای تخصصی توسط دفتر هیئت دولت انجام شود.
مطابق این تصمیم و همچنین بر حسب آئین نامه داخلی هیئت دولت، نتایج ارزیابیها و نظرسنجیها در قالب گزارشهای تحلیلی تهیه و از طریق دفتر هیئت دولت برای بررسی در اختیار اعضای دولت قرار خواهد گرفت تا از بازخوردهای عمومی در ارتقای کیفیت سیاستگذاری، تصمیمگیری و اجرای برنامههای کلان استفاده شود.
در پی این مصوبه و همچنین آئین نامه داخلی هیئت دولت سنجش و ارزیابی اثرات اجتماعی تصمیمات دولت و عملکرد دستگاههای اجرایی برعهده دفتر هیئت دولت میباشد.
هدف از ابلاغ این مصوبه، سنجش کیفیت و اثربخشی طرحهای مهم دولت، ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و تقویت نظام بازخوردگیری در فرآیند حکمرانی عنوان شده است؛ رویکردی که با بررسی گزارش رضایتسنجی از عملکرد دولت در جنگ اخیر وارد مرحله اجرایی شده است.